Evenimentul Vogue Vintage Market 2026, organizat pentru o singură zi în centrul New York-ului, a adunat o mulțime impresionantă de pasionați de modă, dornici să pună mâna pe piese vintage rare. Găzduit de Doja Cat (starul de pe coperta Vogue din aprilie), târgul a oferit articole de colecție, de la trenciuri Celine la rochii Chloé cu imprimeu ecvestru, multe provenind direct din dulapurile designerilor sau de pe eBay.

Dar te-ai fi gândit că până și coada de la intrare poate deveni un spectacol de modă? Exact asta s-a întâmplat, strada transformându-se într-un veritabil podium unde cunoscătorii și-au etalat cele mai bune ținute.

Acces VIP și cozi de la prima oră

Încă de la 10 dimineața, personalități precum Emma Chamberlain, Paloma Elsesser și Shailene Woodley au avut parte de o oră de acces exclusiv, înainte ca porțile să se deschidă pentru publicul larg cu bilet. Pe bune, unii participanți chiar au angajat profesioniști care să le țină locul la coadă, totul pentru a ajunge primii la cele mai râvnite piese.

Recomandari Apa caldă sau apa rece? Un dietetician explică ce e mai bine pentru tine

Jennifer Meertens, care deține o linie de genți, a fost prima persoană ajunsă la coadă, asigurându-și locul în jur de ora 8:20. „Aceasta este a doua mea oară la Vogue Vintage Market și caut pur și simplu orice îmi atrage atenția”, a declarat ea. Iar planul ei era deja făcut. „Am pus ochii pe haina lungă Miu Miu din anii ’70, portocalie cu albastru. Anul trecut, am găsit un costum Michael Kors grozav din 2005.”

Vânători de comori veniți din Los Angeles

Târgul a atras și vânzători de piese vintage. Johnny Valencia și Priscilla Yael de la Pechuga Vintage, de exemplu, au zburat special din Los Angeles pentru acest eveniment. Nu e de mirare, având în vedere ce comori au găsit în trecut.

„Sper să găsesc pantofi grozavi – am stabilit clar că am un fetiș pentru pantofi”, a glumit Valencia, care la ediția precedentă a plecat acasă cu o pereche de platforme Marc Jacobs și cu niște cizme Tommy Hilfiger purtate cândva chiar de Naomi Campbell.

Recomandari Am purtat o lună semințe de aur în urechi pentru anxietate și greață

Si partenera lui avea o listă clară. „Caut bijuterii grozave, piese Chanel, maiouri Dior – mult mesh”, a adăugat Yael. „Trebuie să aducem toate piesele de fată sexy înapoi în LA.”

Strada, un podium neoficial

Mulți dintre cei care așteptau la coadă au tratat momentul ca pe o prezentare de modă, afișând ținute îndrăznețe și creative. Ellie Warnke, studentă la modă, a sosit într-un outfit complet achiziționat de pe eBay: un top Prada vintage, mănuși Gucci turcoaz, o fustă în carouri Sandy Liang și tocuri Miu Miu.

O adevărată vânătoare de comori.

Recomandari 7 momente în care Meghan Markle a omagiat-o pe Prințesa Diana prin ținutele sale

„Am venit aici și anul trecut și am găsit o rochie Prada foarte frumoasă”, a povestit Warnke. „Sunt o mare dependentă de vintage. De data aceasta, caut piese vintage Balenciaga sau Dolce & Gabbana – vreau să-mi diversific garderoba, deoarece am tendința să mă rezum la aceleași mărci.”

În final, Vogue Vintage Market a fost mai mult decât o simplă sesiune de shopping. A fost un eveniment social, un loc unde trebuia să fii văzut. Judecând după numărul de pungi de cumpărături ce păreau gata să plesnească la ieșirea invitaților, a fost un succes răsunător.