Un profesor de la Colegiul San Joaquin Delta a fost reconfirmat în Consiliul Guvernatorilor de stat. O știre simplă, la prima vedere, pe care am vrut să o documentăm. Numai că, înainte de a ajunge la detalii, la nume sau la context, te lovești de un zid digital, unul care îți cere mai întâi să fii de acord cu o serie de condiții.

Prima barieră: consimțământul

Înainte de orice, ești întâmpinat de un mesaj. Unul lung. Acesta explică faptul că se folosesc „cookie-uri și date pentru a livra și a menține serviciile Google”. ești informat că datele tale sunt necesare pentru lucruri aparent banale, dar esențiale pentru funcționarea platformei. Printre acestea se numără și sarcini precum „a urmări întreruperile și a proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzului”. Sună rezonabil, nu?

Ce se întâmplă cu datele tale?

Apoi, textul continuă să detalieze scopurile colectării. Datele mai sunt folosite pentru „a măsura implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă, pe bune, acest limbaj corporatist? În esență, fiecare click, fiecare secundă petrecută pe o pagină este contorizată și analizată pentru a optimiza serviciul (și, fireste, publicitatea).

Și totul este prezentat ca o alegere.

Dacă alegi să accepți totul, compania va folosi cookie-uri și date și pentru a:

„Dezvolta și îmbunătăți noi servicii”

„Livra și măsura eficacitatea reclamelor”

„Afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”

„Afișa reclame personalizate, în funcție de setările tale”

Publicitate personalizată sau nu?

Stai puțin, cum vine asta cu reclamele? E drept că platforma explică diferența. Conținutul nepersonalizat, de exemplu, „este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta”. Reclamele nepersonalizate se bazează pe aceleași criterii generale. Iar dacă refuzi totul, teoretic te încadrezi aici.

Dar, dacă accepți, lucrurile stau puțin diferit. Conținutul și reclamele personalizate „pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. Practic, tot istoricul tău devine un instrument de marketing.

Dincolo de opțiuni

Pentru cei care vor să sape mai adânc, există și alte căi. Ești invitat să selectezi „‘Mai multe opțiuni’ pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”.

Transparență, la prima vedere.

Ba chiar ți se oferă și o scurtătură permanentă: „Puteți vizita și g.co/privacytools în orice moment.” Și uite așa, în încercarea de a afla o informație simplă despre un profesor american, ajungi să navighezi printr-un labirint juridico-tehnic despre date, cookie-uri și publicitate. Știrea inițială pare acum foarte, foarte departe.