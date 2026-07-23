La masă, în familie, se întâmplă des ceva aparent mic: cineva răspunde prea direct, nu prinde ironia, schimbă tonul nepotrivit pentru moment, iar restul camerei citește imediat „lipsă de tact”. În spatele acestui tip de scenă poate sta însă o tulburare de neurodezvoltare definită clar, tulburarea de comunicare socială (pragmatică), care explică de ce unii oameni înțeleg cuvintele, dar nu și regulile nescrise ale unei conversații.

Din 2013, când a fost introdusă ca diagnostic separat în Manualul de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale, această tulburare nu mai este pusă automat în aceeași categorie cu autismul sau cu alte tulburări de limbaj, așa cum se întâmpla anterior. Diferența care contează mult în viața reală este aceasta: persoana poate vorbi fluent, poate avea inteligență normală, dar poate folosi greu limbajul potrivit contextului social și poate interpreta cu dificultate semnalele non-verbale, ironiile sau expresiile figurative.

Pentru relații, asta schimbă felul în care citești comportamentul celuilalt. Un partener, un prieten sau un coleg perceput ca distant, nepoliticos ori rigid poate să nu aibă o intenție rea, ci o dificultate reală de a înțelege ce „se subînțelege” într-o discuție. Asta nu șterge tensiunile, dar poate opri etichetele puse prea repede și poate muta conversația spre mai multă claritate: propoziții mai directe, mai puțină ironie, mai puține presupuneri că „ar fi trebuit să-și dea seama”.

Diferența cheie față de autism

Confuzia apare ușor tocmai pentru că dificultățile sunt sociale și de comunicare. Dar principala diferență față de autism este absența comportamentelor repetitive sau a intereselor restrânse, care sunt specifice tulburărilor din spectrul autist.

Asta înseamnă că un adult sau un copil poate avea probleme în conversație fără să bifeze criteriile pentru autism. Potrivit Descopera, înainte ca acest diagnostic să fie definit separat, multe persoane erau încadrate fie la tulburări de limbaj, fie în zona autismului.

Cum se manifestă în conversațiile zilnice

Tulburarea de comunicare socială (pragmatică) apare atunci când folosirea limbajului nu se potrivește bine cu situația. Persoana poate să nu ajusteze felul în care vorbește în funcție de contextul social, să citească greu expresiile faciale sau tonul celuilalt și să ia foarte literal ceea ce pentru alții e evident că este glumă, ironie sau figură de stil.

Într-o relație lungă, exact aici se nasc multe neînțelegeri: unul spune ceva „cu subînțeles”, celălalt aude doar sensul strict al cuvinte; unul așteaptă o reacție emoțională citită din atmosferă, celălalt are nevoie ca lucrurile să fie spuse explicit. Și la birou poate arăta la fel: un coleg poate părea sec sau nepotrivit într-o ședință, deși problema reală este dificultatea de a calibra limbajul la context, nu lipsa de respect.

Cine stabilește diagnosticul și de ce este important

Diagnosticul este stabilit de un medic psihiatru, adesea cu ajutorul psihologilor clinicieni și logopezilor. Evaluarea are și rolul de a exclude alte cauze, precum autismul, deficiențele de auz sau dizabilitatea intelectuală.

Aici e importantă nuanța pe care o uităm ușor când încercăm să ne explicăm singure un comportament: faptul că cineva se regăsește în câteva semne nu înseamnă automat diagnostic. Tulburarea poate apărea în asociere cu ADHD, dificultăți de învățare sau alte tulburări de limbaj, dar acestea nu sunt cauze directe.

Beneficiile intervenției timpurii

Intervenția timpurie contează tocmai fiindcă aceste dificultăți, lăsate așa, se pot prelungi în viața adultă și pot strica relații, colaborări și stima de sine. Sunt folosite logopedia și programe de dezvoltare a înțelegerii emoțiilor și a regulilor sociale, adică exact acele zone care, din afară, sunt confundate ușor cu „nu-i pasă” sau „nu se poartă frumos”.

Pentru cine trăiește lângă o astfel de persoană, schimbarea utilă nu este să scuze orice, ci să comunice mai limpede și mai blând. Mai puține mesaje în cod, mai puține teste emoționale, mai mult spus pe nume ce deranjează și ce este nevoie în conversație.

Inteligența persoanelor afectate este, de regulă, normală.