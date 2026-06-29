Bucureștiul intră în două zile grele de caniculă, sub Cod Roșu până miercuri dimineață, 1 iulie, iar schimbarea vine brusc: din a doua parte a zilei de miercuri sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și grindină. Asta înseamnă că planurile făcute afară, drumurile prin oraș și chiar felul în care îți organizezi casa trebuie gândite diferit de la o zi la alta.

Pe scurt, până miercuri dimineață temperatura maximă din București va urca la aproximativ 39 de grade Celsius, foarte aproape de recordul absolut al lunii iunie, iar nopțile nu vor aduce mare ușurare: minimele vor fi între 20 și 23 de grade Celsius, apoi între 22 și 23 de grade Celsius. Iar de miercuri după-amiază, maxima coboară la 29-31 de grade Celsius, adică cu 8-10 grade sub vârful de 39 de grade, dar locul arșiței va fi luat de instabilitate atmosferică și risc de vijelii.

Luni și marți contează orele la care ieși din casă

În intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 30 iunie, ora 10:00, disconfortul termic va fi foarte ridicat, iar indicele temperatură-umezeală trece de pragul critic de 80 de unități. Acel prag nu e doar un detaliu tehnic: pentru tine se traduce prin aer greu de suportat, oboseală care vine mai repede și un risc mai mare de deshidratare, mai ales dacă stai mult pe drum sau ai de rezolvat treburi prin oraș.

Dacă ai întâlniri, cumpărături sau drumuri cu copilul, mutarea lor dimineața devreme sau seara târziu e, sincer, partea cea mai utilă din toată povestea. Contextul publicat arată că medicii Silvia Nica și Mihail Pautov recomandă limitarea expunerii la soare la peste 35 de grade Celsius, hidratare constantă și adaptarea programului zilnic. Cu alte cuvinte, zilele acestea nu sunt cele în care forțezi un antrenament la prânz sau o ieșire lungă între blocuri.

„Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.” -19% Ventilator Zelmer ZRF1450, 50 W, 40cm, negru Cumpără acum

Pentru piele și confortul de zi cu zi, cea mai simplă ajustare este să reduci expunerea directă în orele cele mai fierbinți și să păstrezi rutina cât mai lejeră. Căldura mare și umiditatea ridicată se simt și pe ten, și pe scalp, și în nivelul de energie. Nu e momentul pentru multe ore petrecute afară fără pauze.

Miercuri nu se răcorește liniștit, ci cu ploi torențiale și vânt

După cele două zile de caniculă, miercuri, 1 iulie, de la ora 12:00 până la ora 23:00, Bucureștiul intră sub Cod Galben de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate înnorări accentuate, averse, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-15 l/mp.

Numai că partea de care merită să ții cont când îți faci planul zilei nu este doar ploaia. Meteorologii nu exclud vijelii cu rafale în jurul a 50 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre între 1 și 4 centimetri. Pentru o mașină lăsată în loc descoperit, pentru ghivecele ținute pe balcon sau pentru un drum făcut la ora nepotrivită, diferența se vede imediat.

Conform Libertatea, schimbarea de vreme începe din a doua parte a zilei de miercuri. Asta face ca dimineața și după-amiaza să fie, practic, două zile diferite: până la prânz rămâne riscul de căldură puternică, iar după prânz apare riscul de furtună.

Dacă ai balcon sau ferestre lăsate deschise când pleci, miercuri e bine să le verifici înainte de a ieși. Obiectele ușoare, textilele puse la uscat și plantele ținute la margine sunt cele mai expuse când apar rafale de 50 km/h. Iar dacă ai animal de companie, plimbările lungi făcute la limita după-amiezii pot deveni incomode sau chiar riscante fix din cauza trecerii bruște de la arșiță la furtună.

Ce merită pregătit în casă înainte de schimbarea bruscă a vremii

Nu ai nevoie de o listă complicată, ci de câteva gesturi simple făcute din timp. În primele două zile, prioritatea este să treci mai ușor peste noaptea tropicală, adică acele minime de 20-23 de grade Celsius, apoi 22-23 de grade Celsius, când locuința se răcește mai greu decât într-o noapte obișnuită. Aici ajută să aerisești când temperaturile sunt mai suportabile și să eviți să încălzești suplimentar casa exact seara.

Dar miercuri accentul se mută pe protecția locuinței. Balcoanele, pervazurile și zonele în care ții obiecte decorative sau plante merită verificate înainte de ora 12:00, când începe intervalul de Cod Galben. Grindina de 1-4 centimetri nu sună impresionant pe hârtie, dar pentru frunze fragile, flori și obiecte lăsate în exterior poate conta mult.

Dacă trebuie să pleci cu mașina, o parcare acoperită ar fi varianta mai sigură în a doua parte a zilei de miercuri. Iar dacă depinzi de transport și ai un program fix, merită să îți lași un timp de rezervă. Ploile torențiale și descărcările electrice schimbă repede ritmul orașului, chiar dacă temperatura pare mai blândă decât în zilele de Cod Roșu.

Valul de căldură nu lovește doar Capitala

Cea mai mare parte a țării se află sub Cod Roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius, adică cu 2 grade peste maximul de 39 de grade estimat pentru București. Practic, dacă ai drumuri în afara orașului sau familie în alte zone din țară, tabloul este asemănător sau chiar mai apăsat.

„Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală.”

Și asta e partea care contează cel mai mult pentru rutina ta din următoarele zile: până miercuri dimineață, prioritatea este să reduci expunerea la căldură, să te hidratezi constant și să îți muți drumurile în intervale mai blânde; de miercuri după ora 12:00, prioritatea devine să eviți deplasările inutile în ploaie puternică, vânt și grindină. În București, trecerea de la 39 de grade la 29-31 de grade vine cu un preț clar: furtuni de vară într-un interval anunțat oficial între 1 iulie, ora 12:00 și 23:00.