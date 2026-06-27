Ministerul Sănătății solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale provocate de valul de canicula, după ce meteorologii au extins Codul roșu de caniculă extremă la trei sferturi din țară, inclusiv în București. Noua avertizare este valabilă de luni dimineața până miercuri.

Urmează zile cu temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi suficient de puternic pentru a vă afecta somnul, drumurile prin oraș și activitățile obișnuite în aer liber. În intervalul 29 iunie, ora 10:00, 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Evitați efortul fizic intens în aer liber luni și marți

Dacă v-ați planificat drumuri lungi prin oraș, stat la cozi, curățenie amănunțită în curte sau orice activitate care cere efort, este recomandat să le regândiți. Canicula nu înseamnă doar temperaturi ridicate, ci un risc real de deshidratare și probleme medicale, mai ales la expunere prelungită la soare sau la consum mare de energie.

Efectele se observă rapid: obosiți mai repede, dormiți mai prost, vă mișcați mai greu. Dacă aveți deja o afecțiune preexistentă, căldura o poate agrava. Deplasările devin mai complicate, deoarece valul de căldură poate provoca întârzieri la trenuri, prelungind timpul petrecut în temperaturi ridicate.

Până miercuri, mutați în exterior doar activitățile urgente și evitați intervalele orare în care soarele și asfaltul cresc semnificativ temperatura resimțită. Activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie trebuie evitate.

ANM a extins Codul roșu în trei sferturi din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă două avertizări care arată rapiditatea cu care s-a agravat situația. Prima viza duminică și luni, cu Cod roșu de caniculă pentru 16 județe. A doua avertizare, emisă tot sâmbătă, extinde Codul roșu de luni dimineața până miercuri la trei sferturi din țară, inclusiv în București.

Nu vorbim despre zone izolate. Alertele de Cod galben și portocaliu sunt valabile în trei sferturi din țară, ceea ce arată că puține regiuni scapă de efectele acestui episod. Potrivit Observatornews, contextul mai larg include temperaturi de până la 41 de grade Celsius, ceea ce pune presiune pe spitale și pe rutina fiecărei familii.

Primul Cod roșu anunțat sâmbătă privea 16 județe pentru două zile. Noul anunț extinde fenomenul de la o zonă clar delimitată la trei sferturi din țară și îl prelungește până miercuri. Această modificare este importantă pentru persoanele care ar fi tratat duminica drept o zi izolată de căldură.

Recomandări concrete de la autorități pentru gestionarea caniculei

Mesajul public este scurt și foarte clar. Sursa citată de Observatornews, conform Agerpres, a transmis:

„Ascultați sfaturile medicilor și evitați expunerea prelungită la soare, deshidratarea și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie”

Traduse în acțiuni concrete, acestea înseamnă alegeri simple pentru următoarele zile: ieșiri mai scurte, mai puține drumuri făcute la orele fierbinți, pauze mai dese la interior și atenție reală la hidratare. Nu este momentul pentru plimbări lungi la prânz, mutat mobilier, sport în aer liber sau stat inutil în trafic fără apă la îndemână.

Și locuința contează. Când nopțile rămân sufocante, lipsa somnului devine o problemă, pentru că vă face mai vulnerabili la oboseală și disconfort a doua zi. Dacă puteți, simplificați serile: mai puține treburi, mai puțină agitație, mai mult timp pentru răcorire și odihnă.

Categorii de persoane care necesită o atenție sporită

Canicula afectează pe toată lumea, dar nu în mod egal. Persoanele cu afecțiuni preexistente, femeile însărcinate sau cele care suportă greu temperaturile ridicate au motive în plus să își reducă expunerea. Datele publicate arată clar că valul de căldură agravează afecțiuni deja existente, iar acesta este unul dintre motivele pentru care sistemul de sănătate este pus sub presiune.

Semnele nu apar mereu spectaculos. Uneori încep cu o noapte proastă, o durere de cap, o stare de moleșeală, picioare mai grele sau o senzație că nu vă mai reveniți după un drum scurt. De aceea, planul bun pentru zilele acestea nu este să „rezistați”, ci să reduceți cât puteți sursele de efort și de încălzire suplimentară.

Dacă aveți copii în casă, logica rămâne aceeași: mai puțin stat afară, mai puțină expunere prelungită la soare, mai multă grijă la semnele de deshidratare și de oboseală. Informațiile publicate până acum nu includ recomandări medicale detaliate pentru bebeluși sau alimentație, dar mesajul general al autorităților merge exact în direcția precauției și a reducerii efortului.

Noua avertizare de canicula extremă este valabilă de luni dimineața până miercuri, iar intervalul cu temperaturi maxime extreme anunțat de meteorologi este 29 iunie, ora 10:00, 1 iulie, ora 10:00.