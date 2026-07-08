Vara vine, iar oglinda parcă devine mai sinceră, iar blugii care se închid greu nu ajută deloc. Mihaela Bilic, medic nutriționist, a revenit online cu un sfat simplu și util: dacă vreți să arătați mai bine acum, nu vă chinuiți în haine mai mici decât corpul dumneavoastră real, ci alegeți piese care vă vin bine.

Un 42 real este exemplul folosit de Mihaela Bilic, în locul obsesiei pentru 38. Ideea ei pleacă dintr-un obicei pe care multe femei îl cunosc prea bine: cumpără haine fixe, care strâng, cu gândul că „mai slăbesc puțin”, iar până atunci exact acele haine le fac să pară mai pline decât sunt.

Sfatul ei are legătură mai puțin cu moda și mai mult cu starea dumneavoastră de bine. Când purtați ceva ce nu taie talia, nu apasă pe abdomen și nu vă obligă să stați mereu dreaptă ca să închideți fermoarul, corpul se vede mai armonios. Și vă simțiți mai puțin în conflict cu el. Uneori, asta schimbă ziua întreagă.

„Nu vreau să vă necăjiți că a venit vara și v-a găsit cu mai multe kilograme decât vă doreați. Există o soluție rapidă și eficientă de a «slăbi» peste noapte: haine cu un număr mai mari! Sau, mai bine spus, haine pe măsura voastră reală, nu cea la care ați dori să fiți.”

Mesajul nu este despre renunțare și nici despre ascuns corpul sub haine largi, fără formă. Bilic vorbește despre piese care stau bine pe corpul de acum, nu pe cel proiectat pentru peste o lună. Iar asta contează mai ales într-o perioadă în care conversația publică despre corpuri a devenit și mai apăsătoare, între discuțiile despre GLP-1, valul de conținut „SkinnyTok” și standarde care se mută mai repede decât putem ține pasul cu ele.

Hainele care strâng vă pot face să păreți mai puțin suplă

Mihaela Bilic spune direct că multe femei ajung să obțină efectul opus celui dorit atunci când insistă să poarte mărimi prea mici. Disconfortul este o problemă, dar și felul în care materialul se lipește de corp, taie liniile siluetei și atrage atenția exact în zonele pe care vreți să le lăsați să respire.

Aici merită făcut un exercițiu foarte simplu: probați fără să vă uitați la etichetă. Dacă o piesă vă face să trageți de tiv, să țineți abdomenul încordat sau să verificați constant cum stă, probabil nu este măsura dumneavoastră de acum. Dacă puteți merge, sta jos și respira fără să simțiți presiune, e deja un semn mai bun decât cifra de pe etichetă.

Potrivit Libertatea, Bilic le încurajează pe femei să renunțe măcar câteva zile la hainele care le țin captive în ideea de „încă puțin și intru în ele”. Nu sună spectaculos, dar este genul de schimbare pe care o vedeți imediat în oglindă.

Tricoul nelipit și rochia dreaptă sunt primele două piese de probat

Recomandările ei sunt foarte concrete. Un tricou care nu este mulat, o rochie dreaptă în locul uneia strânse pe talie și o pauză de la blugii pe care abia îi închideți. Dacă vreți un test rapid de dulap, începeți exact de aici.

„Vă invit să faceți această încercare: sigur aveți în dulap haine care au o măsură în plus, uitați de obsesia lui 38! Alegeți un tricou care nu e mulat, care nu se lipește de corp, ceea ce voi numiți colăcei de grăsime poate fi doar piele lipsită de tonus, care arată inestetic. Luați o rochie dreaptă în loc de una strânsă pe talie și renunțați câteva zile la blugii pe care abia îi închideți.”

Dacă vă întrebați cum vă identificați măsura reală, răspunsul din mesajul ei este mai practic decât pare: măsura reală este cea în care haina cade bine, nu cea în care „intrați”. Diferența se vede în felul în care stă materialul pe corp. Tricoul nelipit de piele nu marchează fiecare zonă, rochia dreaptă nu taie talia, iar lipsa tensiunii din material vă face să păreți mai așezată, nu mai voluminoasă.

Și mai e ceva ce multe dintre noi ignorăm: hainele foarte strâmte mută atenția spre locurile unde presează. În schimb, o croială care urmează corpul fără să îl încleșteze lasă ochiul să vadă silueta ca întreg.

Obsesia pentru 38 nu vă ajută nici în oglindă, nici în gândurile dumneavoastră

Un punct important din mesajul Mihaelei Bilic este cel emoțional. Nu vorbește despre trișat și nici despre abandonarea unei cure de slăbire, ci despre prezent. Despre haine care vă lasă să trăiți ziua de azi fără frustrarea constantă că „n-ați ajuns încă” la o anumită mărime.

„Nici nu vă dați seama ce efect terapeutic vor avea remarcile de genul «Parcă ai mai slăbit!». Nu e vorba de trișat, nici de abandonat cura de slăbire. E vorba de a trăi acum și a te bucura de prezent, de a accepta un 42 real, de a fi mai puțin nemulțumită de tine. Și va veni și vremea lui 38! Acordați un zâmbet verii din haine care flutură pe voi, e așa bine să poți respira în voie!”

Asta puteți lua cu dumneavoastră chiar azi: scoateți din dulap o rochie dreaptă, un tricou care nu se lipește de corp și blugii în care nu trebuie să vă luptați cu nasturele. Probați-le fără să negociați cu eticheta. Dacă vă simțiți mai bine în ele, aveți deja răspunsul. Uneori, cea mai rapidă „cură de slăbit” începe cu aer în jurul corpului și cu puțină pace în minte.