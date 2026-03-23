Dacă ochii sunt fereastra sufletului, atunci sprâncenele sunt perdelele care definesc întreaga ta ființă. Poate sună exagerat, dar forma sprâncenelor este, pe furiș, una dintre cele mai importante trăsături de luat în considerare. Chiar și cea mai mică arcuire poate face o diferență uriașă în modul în care ne echilibrăm trăsăturile și oferim structură feței.

Cum găsești forma perfectă?

Multe lucruri intră în ecuație, însă totul depinde de structura ta facială și de părul tău natural. Indiferent dacă ai o față rotundă, ovală, pătrată sau în formă de inimă, Jimena Garcia, expertă în sprâncene pentru vedete și ambasador Chanel, spune că evaluarea formei feței poate ajuta la determinarea celor mai bune arcade pentru echilibrarea trăsăturilor. Ea adaugă că aspecte precum plinătatea naturală a sprâncenelor, modul în care crește părul și estetica pe care o urmărești pot dicta, si, ce formă este cea mai măgulitoare.

Kristie Streicher, fondatoarea KS&CO, preferă să se uite la structura osoasă. „Osul sprâncenei acționează ca un plan natural pentru locul în care ar trebui să se afle sprânceana”, spune ea. Înainte de a modela sprâncenele, Streicher analizează modelul natural de creștere și densitatea părului. „Mă uit unde crește părul în mod natural, unde sprânceana este rară și unde mici ajustări pot deschide și ridica zona ochilor”, explică Streicher. „Sprâncenele ar trebui să urmeze structura osoasă și modelele naturale de creștere, nu tendințele.”

Iar makeup artistul Daniel Martin completează: „Vrei să creezi simetrie și echilibru în zona ochilor și ceea ce se simte armonios cu forma generală a feței tale”.

Ce este „cartografierea” sprâncenelor?

O altă metodă de a descoperi cea mai bună formă a sprâncenelor este prin cartografierea acestora. Potrivit lui Martin, aceasta este o tehnică în trei puncte care folosește structura ta facială pentru a-ți arăta unde ar trebui să înceapă, să atingă punctul maxim și să se termine sprânceana.

Jimena Garcia adaugă că totul se bazează pe proporțiile nasului, ochilor și ale feței în ansamblu. Măsurând aceste puncte cheie, vei putea găsi cea mai potrivită formă. „Creezi un plan care asigură că forma sprâncenei îți îmbunătățește simetria naturală”, spune ea. „În esență, elimină ghicitul, ajutându-te să modelezi sprâncene care sunt adaptate special pentru fața ta.”

Forma ideală pentru fiecare tip de față

Nu știi ce formă are fața ta? Nicio problemă. Daniel Martin sugerează să te uiți în oglindă și să-ți analizezi maxilarul, fruntea și pomeții. Poți folosi un ruj sau un creion pentru a trasa o linie imaginară în jurul feței și a măsura lățimea între cele mai late puncte. Hai să vedem, pe bune, ce se potrivește fiecăreia.

Fața pătrată: Sprâncene cu unghiuri blânde. „Fețele pătrate au adesea o structură osoasă puternică, ce poate susține o sprânceană frumoasă”, spune Streicher. „De obicei, păstrez sprânceana moale, dar definită, astfel încât să completeze structura naturală a feței fără a părea excesiv de sculptată.” Garcia adaugă: „Scopul este să atenuezi acele unghiuri puternice. O arcadă blândă ajută la contrabalansarea maxilarului angular.”

Fața ovală: Sprâncene îngrijite. Deoarece fețele ovale sunt deja echilibrate natural, scopul este să conservi și să îngrijești sprâncenele, nu să le schimbi forma. „Tind să păstrez sprânceana moale și plină, cu o ușoară ridicare spre treimea exterioară, în loc să creez o arcadă dramatică", spune Streicher. „Rafinamentul subtil arată aproape întotdeauna cel mai natural."

Fața în formă de inimă: Sprâncene rotunjite. Pentru acest tip de față, unde fruntea este cea mai lată parte, Garcia recomandă o sprânceană rotunjită. „O sprânceană ușor curbată ajută la atenuarea și echilibrarea acelor unghiuri. Aș sfătui modelarea unei arcade blânde, rotunjite (nimic prea ascuțit) pentru a aduce delicatețe. Păstrează forma naturală și echilibrată și lasă sprânceana să se subțieze treptat spre tâmplă pentru a se armoniza cu proporțiile delicate ale feței."

Fața dreptunghiulară: Sprâncene plate. Asemenea feței pătrate, dar vizibil mai lungă decât lată. Garcia sugerează o sprânceană mai plată, mai orizontală, pentru a scurta vizual lungimea feței și a crea o lățime mai echilibrată.

Fața rotundă: Sprâncene cu arcade înalte și blânde. Streicher avertizează: „Sprâncenele prea rotunjite sunt ceva ce încerc să evit, deoarece pot reflecta rotunjimea zonei ochilor și pot accentua cearcănele, umflăturile etc." În schimb, Garcia recomandă o sprânceană cu o arcadă mai înaltă pentru a oferi o ridicare subtilă și iluzia de lungime verticală.

Sprâncene pline sau subțiri?

Sprâncenele subțiri au o reputație proastă, dar există momente când pot fi potrivite. Garcia spune să iei în considerare trăsăturile tale faciale; o sprânceană subțire și rafinată poate echilibra trăsături mai mici și delicate.

Pe de altă parte, sprâncenele mai pline sunt aproape universale și aduc un aer mai natural. Streicher este de acord, spunând că sprâncenele pline tind să fie mai iertătoare și versatile. Cheia este să arate cât mai natural posibil. „Scopul nu este să forțezi grosimea”, spune ea. „Este să creezi echilibru și proporție pe baza a ceea ce are cineva în mod natural.”

Până la urmă, e mai simplu decât pare.

Întreținerea și sfaturi de la profesioniști

Si totuși, dincolo de formă, contează și stilul de viață. „Unii clienți poartă foarte puțin machiaj și vor o sprânceană care să pară fără efort și cu întreținere redusă, în timp ce alții se bucură să-și umple și să-și aranjeze sprâncenele în fiecare zi”, spune Streicher. „Întotdeauna iau în considerare cum trăiește cineva de fapt atunci când îi modelez sprâncenele. O sprânceană grozavă nu ar trebui să se simtă ca un proiect zilnic; ar trebui să funcționeze cu modul în care trăiești de fapt.”

Streicher recomandă o vizită la salon la fiecare șase-opt săptămâni pentru ca firele de păr să crească la o lungime uniformă și forma să rămână consecventă. Pentru a umple micile goluri, poți folosi produse precum KS&CO Microfeathering Pen, creionul Chanel Stylo Sourcils Haute Précision sau The Brow Pencil de la Jones Road.

Dar, mai presus de orice, sfatul suprem este altul. „Cel mai important sfat pe care îl dau clienților este simplu”, încheie Streicher. „Pensează-te mai puțin.”