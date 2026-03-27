Parisul este, fără îndoială, un epicentru al modei, dar adevăratele comori nu stau mereu în vitrinele strălucitoare de pe marile bulevarde. Scena sa de shopping second-hand este de neegalat, un adevărat vis pentru orice vânător de piese unice, de la articole de designer din sezoanele recente lăsate în depôts-vents de cele mai șic parizience, până la descoperiri Y2K sau chiar mai vechi.

De la clasic la avangardă

Unul dintre cele mai serioase magazine de acest fel este Thanx God I’m a V.I.P., în ciuda numelui său amuzant. Tehnic, e un trio de magazine (două pentru femei, unul pentru copii și articole de casă), iar cel principal este aranjat meticulos de proprietara Sylvie Chateigner. Aici, hainele sunt sortate după culoare, nu după epocă, așa că poți găsi o piesă Rive Gauche din anii ’70 lângă o rochie Alaïa mulată din anii ’80. Selecția merge înapoi în timp până în anii 1940.

Iar dacă preferi o estetică mai nordică, Skat Vintage este răspunsul. Fondat de cuplul format din daneza Agnès Salto și francezul Mathias de Cevins, boutique-ul reflectă pasiunea lor pentru moda high-end de dinainte de anii ’90. Numele „Skat” înseamnă „comoară” sau „dragă” în daneză, iar influența scandinavă face din acest loc cea mai senină destinație de shopping second-hand din oraș. Tot în zona de nișă se află și Iregular, unde estetica este mai sobră și mai minimalistă. Fosta carieră de stilist a proprietarului i-a permis să pună mâna pe adevărate comori, de la piese Anne-Marie Beretta la creații Céline din era Phoebe Philo.

Pentru divele moderne și influencerii de azi

În cartierul Oberkampf, Takk Paris a devenit un favorit al influencerilor. Fondatoarea sa, Marion, descrie perfect filozofia locului: „Takk este echilibrul perfect între a face bine pentru planetă și a-ți face bine ție însăți”. Echipa pune accent pe piese impecabile, curate, vechi de cel mult cinci ani, iar stocul este reînnoit săptămânal, așa că rafturile nu par niciodată goale.

La Palace Callas, povestea începe cu o pasiune pentru Maria Callas, insuflată proprietarei Florence de către bunica sa. Împreună cu fiica sa, Alyx, a creat un mic paradis vintage high-end în inima cartierului Marais. Astăzi, magazinul și-a mutat atenția către „noile dive”, pe care Florence le numește „mame CEO” și „fete de oraș”. Influența serialelor Sex and the City și Gossip Girl este evidentă în piesele îndrăznețe, care ies în evidență chiar și într-o poză de pe telefon.

Pentru vânătorii de tendințe, Open Dressing este un adevărat rai. Aici găsești piese recente de la branduri precum Coperni, Khaite și Jacquemus, dar și articole retro. Alexia, proprietara, este o fană devotată Saint Laurent, cu o slăbiciune pentru anii ’70 și ’90, oferind clasice precum rochii-furou Dior din anii ’80 sau jachete Céline din anii ’70.

Cele mai mari și mai populare destinații

Dacă ești în căutarea celui mai mare magazin second-hand din Paris, trebuie să ajungi la La Frange à l’envers. Proiectul a două surori, acest spațiu imens are o amprentă franțuzească puternică, cu o gamă largă de branduri de designer la prețuri variate. Totul este în stare perfectă, produs în ultimii trei ani, fiind locul ideal pentru a cumpăra second-hand fără aerul „vintage”.

Bobby este, si, una dintre cele mai populare adrese din Paris, și pe bună dreptate. Magazinul a deschis recent o a doua locație și are o regulă strictă: fără fast-fashion. Este cea mai bună opțiune dacă vrei branduri premium sau de lux din colecții mai recente, cu o selecție care se adresează unui public larg, nu neapărat avangardist.

Comori ascunse pentru cunoscători

V-ați imaginat vreodată un magazin unde etichetele sunt ca niște fișe de bibliotecă? La Les Archives Paris, fiecare etichetă din acest magazin foarte roz este completată cu informații despre casa de modă, directorul de creație de la acea vreme și colecția în care a debutat piesa. Găsești aici nume ca Yves Saint Laurent și Gucci, dar și Pucci sau Moschino.

Dacă ești fană Paris Hilton, Chez Snowbunny este pentru tine. Ochelari de soare Chanel supradimensionați, genți Balenciaga City și fuste mini din blugi sunt doar câteva dintre articolele care te ajută să recreezi stilul anilor 2000.

Numele Depot Sauvage se traduce prin „groapă de gunoi ilegală” – dar, pe bune, aici nu găsești niciun gunoi. Totul, de la designeri cunoscuți ca Pleats Please și Martin Margiela la piese anonime, are o notă distinctă, edgy. Iar dacă nu ajungi la Paris, au și un magazin fantastic pe Etsy.

Noile apariții și concepte unice

O apariție relativ nouă pe scena vintage este Amarsi, deschis în 2024. Fondatoarea Léa Cougoule s-a îndrăgostit de haine vintage când a găsit o pereche de cizme Prada pe care o deține și astăzi. Magazinul său este o colecție de piese de designer ultra-trendy din anii ’50 până în anii 2000, cum ar fi ochelarii de soare Dior cu fluturi, greu de găsit, sau jachete Dolce & Gabbana cu imprimeu leopard.

La Revoir Vintage (fostul Palettist Vintage) selecția variază din anii ’70 până în anii 2000, de la piese de designer la cele fără etichetă. Iar la The Parisian Vintage, totul este în armonie perfectă: hainele, accesoriile și chiar mobilierul, cu o selecție atemporală și high-end.

Misiunea Predilection este să te ajute să găsești acea piesă unică, remarcabilă. Găsești aici un trenci transparent din vinil de la Comme des Garçons sau o rochie cu glugă supradimensionată de la Jean-Paul Gaultier. În plus, magazinul creează și colecții proprii din materiale reciclate.

Dar poate cel mai interesant concept este The Statement, care este, de fapt, trei magazine într-unul singur: Cosmic Affair, Riis Studio și Jeannette Shop. Fiecare aduce propria viziune asupra modei de designer, iar la etajul superior te așteaptă un adevărat „paradis al genților”.