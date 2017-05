O cana dimineata, 1 kg in minus! Acesta este cel mai puternic shake care te poate ajuta sa obtii un abdomen plat, iti curata colonul si elimina toate grasimile din corp intr-o singura zi!

Este important sa stii cum sa iti consumi mancarea pentru a utiliza toti nutrientii, asa ca in acest articol iti vom arata cum sa prepari un shake de papaia si fulgi de ovaz, care pe langa faptul ca iti ofera toti nutrientii necesari, te ajuta sa scapi de kilogramele in plus intr-un mod sanatos.

Unul dintre beneficiile acestui shake este ca te scapa de balonare si curata colonul, te ajuta astfel sa slabesti rapid datorita proprietatile pe care le contine, foarte nutritive si detoxifiante.

Ingrediente:

– o jumatate de cana de fulgi de ovaz fara gluten

– 3 sferturi de papaya cuburi

– o jumatate de cana de apa sau lapte de migdale organic

– un sfert de lingura de scortisoara

Mod de preparare:

Amesteca toate ingredientele intr-un blender. Le poti indulci cu miere organica si de asemenea poti adauga gheata.

Consuma acest shake dimineata pe stomacul gol timp de o saptamana.

Acum ca ai gasit acest shake care te va ajuta sa scapi de stomacul balonat, iti va curata colonul si te va scapa de kilogramele in plus, iti recomandam sa-l incerci si daca esti multumit de rezultate, sa-l recomanzi mai departe.