Cum a slabit Teo Trandafir 63 de kilograme! Tine mereu aceasta dieta: “In fiecare dimineata mananc…”

Teo Trandafir a reusit sa slabeasca 63 de kilograme, dupa ani de zile in care s-a luptat cu grasimea in exces.

Vedeta a tinut numeroase diete, insa nu a reusit sa slabeasca considerabil. In urma cu aproximativ 4 ani, Teo a decis sa-si faca operatie de micsorare a stomacului.

Prezentatoarea are in continuare restrictii alimentare, chiar si dupa operatie, si are mereu grija la ce mananca.

Pentru a se asigura ca nu se ingrasa din nou, Teo Trandafir tine o dieta destul de stricta.

„Eu nu respect orele de masa, pentru ca nu am cum. Putini stiu ca dimineata pun in gura doar doua feliute mici de paine, iar la prânz o ciorbă o descânt în… două ore!

Dimineata, manânc acelaşi lucru, fiindcă mi-e frică să încerc altceva. Întotdeauna, îmi pun pe farfurie două feliuţe mici, mici de pâine, cu un pic de unt, apoi beau o cafeluţă şi o apișoara şi gata. Pe urmă, ajung la serviciu. Acolo, sistematic îmi iau de la bufet o ciorbă, pe care o consum în două ore, ce mai…o descânt, nu o pot savura dintr-odată, ca oamenii obişnuiţi.

După aia, în timpul emisiunii, mai îmi iau pufuleţi dacă mi se face rău de foame. La final, mai aştept la “pomană”, poate mă mai cheamă şi pe mine cineva, să mănânc o… jumătate de biscuit! Practic, sincer vorbind, banii de mâncare au dispărut!”, a povestit Teo Trandafir.