La mai bine de un an de la dispariția lui Mircea Diaconu, soția sa, Diana Lupescu, vorbește despre durerea care nu se stinge. I-a fost alături timp de 44 de ani, iar acum viața fără el este o luptă continuă, marcată de un gol pe care nimic nu pare să-l umple.

„E un gol enorm”

Actrița recunoaște cu o sinceritate tulburătoare cât de dificilă este fiecare zi fără partenerul ei de viață. Absența lui o apasă constant, iar responsabilitățile administrative, inevitabile după o astfel de pierdere, adâncesc și mai mult sentimentul de vulnerabilitate. „Îmi e foarte greu, îngrozitor de greu fără el. E un gol enorm. Trebuie să fac tot felul de acte, hârtii. Am clipe în care mă simt goală și vulnerabilă.”

Dorul este prezent în fiecare clipă. Chiar și acum, simte nevoia să-i vorbească, deși știe că el a luptat până la final cu speranța că va fi bine. „Și dacă ar fi să îi spun ceva, îi spun că… Dar știu că n-a vrut, până în ultima clipă a sperat că o să fie bine. N-a vrut să mă lase singură. Că mi-e foarte greu, foarte greu, foarte, foarte, foarte greu fără el.”

O iubire bazată pe comunicare totală

Iar secretul legăturii lor, care a rezistat peste patru decenii, pare să fi fost sinceritatea absolută. Diana Lupescu mărturisește că vorbeau zilnic, indiferent unde s-ar fi aflat, iar această apropiere face ca tăcerea de acum să fie și mai greu de suportat. V-ați putea imagina cum e să pierzi un astfel de partener?

„Noi am vorbit în fiecare zi și ne-am spus tot ce aveam pe suflet și dacă nu eram împreună, vorbeam la telefon în fiecare zi. Eu zic că am comunicat total.”

O suferință greu de pus în cuvinte.

Cererea în căsătorie la o cafea

Povestea lor de dragoste a început, e drept, complet neașteptat. Mircea Diaconu însuși povestea cu emoție cum a cerut-o de soție la prima lor întâlnire serioasă, într-o sufragerie, după o cafea. Cum vine asta? Ei bine, spontan și sincer, la fel ca întreaga lor relație.

„Am ajuns acolo, ‘ai o cafea, că așa ai zis?’, am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: ‘Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?’. ‘Aș fi de acord’, a răspuns ea.”

Acela a fost începutul unei căsnicii pe care actorul o descria drept „ani divini”. Dar legătura lor depășea simplele declarații. Chiar și când era plecat la Bruxelles, cei doi aveau ritualurile lor (păstrate cu sfințenie chiar și la mii de kilometri distanță), cum ar fi cafeaua băută „împreună”, la telefon. „Și când eram la Bruxelles știam când își face cafeaua și-o beam la telefon. Și aveam și biscuiți, ea la cafea mănâncă așa ceva. Și-mi luam acei biscuiți cu mine de la București, ca să-i am cu mine.”

Astăzi, aceste amintiri sunt pentru Diana Lupescu atât alinare, cât și o sursă de durere profundă, mărturii ale unei iubiri care nu se stinge odată cu plecarea celui drag.