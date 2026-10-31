De la 18 ani poți, de regulă, să închei singură acte juridice civile. Când îți stabilești bugetul pentru cheltuielile asumate, reperul este salariul net, adică suma rămasă după contribuții și impozit, nu brutul din oferta de angajare.

Codul civil stabilește când poți încheia singură acte juridice

Potrivit Legalup, articolul 37 din Codul civil numește această posibilitate capacitate de exercițiu. Ea privește încheierea actelor juridice în nume propriu, fără ca un reprezentant legal să le încheie în locul tău.

Există și situații în care capacitatea deplină se dobândește înainte de majorat. Căsătoria este una dintre ele. La 16 ani, instanța de tutelă poate recunoaște anticipat această capacitate, dacă există motive temeinice și măsura este în interesul minorului, conform articolului 40.

Pentru minorii care au împlinit 14 ani, dar nu sunt încă majori, regula este capacitatea de exercițiu restrânsă. Ei participă la încheierea actelor, însă, în cele mai multe situații, au nevoie de acordul părintelui sau tutorelui.

Articolul 41 permite anumite acte fără această încuviințare: cele de conservare, cele de administrare care nu produc un prejudiciu și cumpărăturile ori alte acte de dispoziție cu valoare mică, obișnuite, executate chiar la încheiere. Un act de administrare care afectează drepturile sau interesele minorului poate fi anulat.

Copiii sub 14 ani nu au capacitate de exercițiu. Pentru persoanele fără această capacitate, reprezentantul legal încheie actele, cu excepțiile permise de lege, precum cumpărarea curentă de alimente de mică valoare. Potrivit articolului 44, un act nepermis poate fi anulat chiar dacă nu se dovedește un prejudiciu.

În oferta de muncă verifici netul, nu doar brutul

Dacă negociezi un salariu sau compari două oferte, urmărește suma estimată după rețineri. Un brut de 6.000 de lei pe lună nu înseamnă aceeași sumă încasată în cont. Brutul este punctul de plecare pentru calculul contribuțiilor și influențează anumite drepturi sociale, în condițiile aplicabile fiecărei prestații.

Pentru majoritatea salariaților, calculul obișnuit include trei rețineri:

Contribuția de asigurări sociale (CAS): 25% din baza de calcul, pentru sistemul public de pensii.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS): în cazul obișnuit al salariilor, 10%, pentru finanțarea sistemului public de sănătate.

Impozitul pe venit: cota generală este de 10%, aplicată bazei impozabile stabilite după contribuții și eventualele deduceri.

Nu obții întotdeauna netul scăzând 45% din brut. Impozitul are o bază de calcul diferită, iar deducerile și facilitățile fiscale pot schimba rezultatul.

Deducerea personală micșorează suma asupra căreia se aplică impozitul. Nu este un bonus plătit de angajator. Valoarea ei poate depinde de venitul brut și de persoanele pe care le ai în întreținere. În anumite condiții există și deduceri suplimentare, inclusiv pentru copii. Astfel, două salarii brute egale pot avea valori nete diferite.

Un calcul orientativ arată ce rămâne dintr-un brut de 5.000 de lei

În exemplul unui angajat supus regulilor fiscale obișnuite, contribuția pentru pensie este de 1.250 de lei, iar cea pentru sănătate de 500 de lei. După aceste rețineri rămân 3.250 de lei, înaintea deducerii personale.

Acesta este un calcul orientativ, valabil pentru condițiile descrise. Pentru venitul tău contează situația fiscală personală, componentele salariului și regulile aplicabile lunii pentru care se face plata.

Separat, angajatorul suportă în mod obișnuit contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25%. În același exemplu, aceasta înseamnă aproximativ 112,50 lei, iar cheltuiala salarială a angajatorului ajunge la aproximativ 5.112,50 lei, fără alte cheltuieli ale postului. Contribuția aceasta nu se reține din brutul tău pentru calcularea netului.

Salariul minim are un prag brut mai mare din iulie 2026

De la 1 iulie 2026, minimul brut lunar este de 4.325 lei, față de 4.050 lei în iunie. Majorarea aprobată de Guvern înseamnă 275 de lei brut, respectiv 6,8%, potrivit Ministerului Muncii.

Potrivit StartupCafe, Hotărârea de Guvern (HG) 146/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 13 martie 2026. Pragul privește salariul de bază, fără sporuri ori alte adaosuri. Pentru norma completă, media lunară de lucru este de 166,667 ore, iar valoarea orară corespunzătoare este de 25,949 lei.

Calculul comunicat pentru salariul minim, cu facilitatea fiscală de 200 lei, indică un net de 2.699 lei. În situația anterioară, cu suma netaxabilă de 300 lei, netul era de 2.574 lei. Creșterea efectivă este de 125 lei.

Cheltuiala salarială completă estimată pentru angajator a trecut de la 4.134 lei la 4.418 lei, o diferență de 284 lei.

La momentul comunicatului din 12 martie 2026, numărul angajaților remunerați cu minimul brut era de 831.382. Estimarea beneficiarilor majorării era de 1.759.027 de salariați.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul ministerului.

Facilitatea fiscală depinde de contract și de venitul lunar

Articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 89/2025 stabilește suma salarială pentru care nu se plătesc impozit și contribuții obligatorii: 300 lei lunar pentru intervalul 1 ianuarie-30 iunie 2026 și 200 lei lunar pentru intervalul 1 iulie-31 decembrie 2026.

Pentru aplicare, condițiile trebuie îndeplinite împreună:

Lucrezi cu contract individual de muncă, cu normă întreagă, la angajatorul unde ai funcția de bază.

Salariul de bază din contract, separat de sporuri și adaosuri, este egal cu minimul legal valabil în luna respectivă.

Venitul brut relevant din același contract nu depășește plafonul lunar: 4.300 lei inclusiv în primul interval, respectiv 4.600 lei inclusiv în al doilea.

La verificarea plafonului se exclud, după caz, valoarea tichetelor de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate legal.

Suma exceptată se reduce în funcție de perioada lunii în care salariul este menținut la minim, de data angajării, de fracția de lună pentru care se determină venitul sau de data încetării contractului ori raportului de serviciu.

Pentru un angajat fără persoane în întreținere, netul aferent minimului depinde de îndeplinirea condițiilor facilității și de calculul fiscal al lunii. Valoarea comunicată nu se aplică automat oricărui contract.

Fluturașul explică diferența dintre estimare și suma primită

Dacă plata nu coincide cu estimarea ta, verifică mai întâi că privești aceeași lună și același număr de zile lucrate. Concediile medicale, bonusurile sau sporurile pot modifica suma, chiar dacă salariul de bază rămâne neschimbat.

Pe fluturaș poți urmări brutul, contribuțiile, impozitul, deducerile și netul de plată, în funcție de formatul angajatorului. Suma totală virată poate cuprinde și deconturi, bonusuri ori alte drepturi; tratamentul tichetelor și al celorlalte beneficii depinde de modul în care sunt acordate.

Pentru bugetul lunar, urmărește netul din care plătești locuința, utilitățile, alimentele, transportul și ratele. Dacă diferența rămâne neexplicată după verificarea fluturașului, departamentul de resurse umane sau cel de salarizare îți poate explica elementele folosite în calcul.