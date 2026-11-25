Un simptom găsit pe internet nu este un diagnostic. Dacă apare brusc, este sever sau îți afectează respirația, vorbirea ori mișcarea, cere ajutor imediat; dacă persistă, revine sau se agravează, programează un consult. Pentru un simptom ușor și stabil, urmărește cum evoluează, fără să lași rezultatele căutării să decidă în locul unui medic.

Când ceri ajutor imediat

În România, 112 este numărul gratuit pentru urgențe, arată Comisia Europeană. Sună fără să mai cauți un diagnostic dacă apare unul dintre aceste semne:

Lipsă severă de aer sau durere ori presiune puternică în piept.

Slăbiciune apărută brusc pe o parte a corpului sau imposibilitatea de a vorbi, vedea, merge ori mișca.

Pierderea conștienței, convulsii sau confuzie severă.

Sângerare abundentă sau reacție alergică severă, mai ales dacă respiri greu ori apare umflarea.

Tuse sau vărsături cu sânge, otrăvire ori supradoză.

O durere bruscă în piept, ca o strângere, cere apel la urgență și dacă se întinde spre braț sau maxilar ori vine cu greață, amețeală, transpirații sau lipsă de aer, precizează MedlinePlus. Nu presupune că este anxietate doar pentru că un rezultat online menționează această posibilitate.

Când urmărești simptomul și când mergi la medic

Dacă simptomul este ușor, stabil și nu ai semnele de alarmă de mai sus, notează când a început și cum se schimbă. Dacă persistă, revine sau se agravează, contactează un medic pentru evaluare. Nu există un număr de zile sigur pentru orice simptom: contează severitatea, vârsta, sarcina și bolile pe care le ai deja.

De exemplu, bătăile rapide ale inimii pot apărea și în anxietate, dar o căutare nu poate stabili cauza lor. Dacă revin sau se agravează, discută-le cu un medic. În schimb, dacă ai o durere nouă în piept, cere sfat medical fără să folosești drept perioadă de așteptare pragul de 3 până la 5 zile: MedlinePlus recomandă consult dacă durerea depășește acest interval, iar semnele de urgență cer apel imediat la 112.

Pregătește pentru consult momentul în care a început simptomul, cum a evoluat, dacă revine și ce alte semne îl însoțesc. Poți arăta și informația online care te-a neliniștit. Căutarea nu înlocuiește discuția cu medicul, examinarea și, când sunt necesare, investigațiile.

De ce căutarea repetată poate mări frica

Anxietatea de sănătate înseamnă că teama de a avea sau de a face o boală îți ocupă atât de mult timp încât îți afectează viața. Poți ajunge să îți verifici des corpul, să ceri mereu asigurări că ești bine sau să cauți repetat explicații pentru simptome, arată NHS în descrierea anxietății de sănătate.

O explicație te poate liniști pentru scurt timp. Apoi observi din nou o senzație, te îngrijorezi și reiei căutarea ori întrebi iar pe cineva dacă ești bine. MedlinePlus descrie acest cerc al îngrijorării; el nu înseamnă că îți inventezi simptomele și nici nu exclude o boală fizică.

O analiză publicată în 2019 în Journal of Affective Disorders a reunit 20 de studii cu 7.373 de participanți. Măsura statistică a legăturii, numită „r”, a fost 0,34 între anxietatea de sănătate și căutarea informațiilor medicale, respectiv 0,62 pentru căutarea compulsivă legată de teama de boală. Aceste valori nu sunt procente de oameni bolnavi și nu dovedesc că orice căutare provoacă anxietate.

De ce apar boli grave în rezultate

Același simptom poate apărea în descrierea unor probleme diferite. Într-un experiment publicat în 2013, cercetătorii de la University of Kentucky au schimbat cât de des și cât de sus apăreau boli grave în rezultatele pentru simptome comune. Modul de afișare a influențat cât de grav li se părea participanților simptomul și cât de mult se temeau.

Asta nu înseamnă că rezultatele sunt neapărat greșite. Locul unui rezultat pe ecran nu îți spune cât de probabil este ca tu să ai boala respectivă.

Cum verifici o informație medicală

Înainte să te bazezi pe o pagină, verifică cine o administrează, cine a scris-o sau revizuit-o și când a fost actualizată. Uită-te la sursele citate, la cine finanțează site-ul și la eventualele produse pe care încearcă să le vândă. MedlinePlus și Organizația Mondială a Sănătății recomandă aceste verificări; promisiunile de vindecare sigură sunt un motiv de neîncredere.

Verifică apoi dacă explicația se referă la vârsta ta, la sarcină, la bolile pe care le ai și la felul în care a apărut simptomul. Chiar și o pagină credibilă poate descrie altă situație decât a ta. Nu începe un tratament doar fiindcă l-ai găsit într-un rezultat.

Ce faci în loc să cauți din nou

Verifică dacă ai un semn de urgență. Dacă da, sună la 112. Notează simptomul, momentul apariției și schimbările lui. Contactează un medic dacă persistă, revine ori se agravează. Notează cât de des îți verifici corpul, cauți explicații sau ceri asigurări că nu ai nimic. Redu treptat aceste verificări. Când apare impulsul de a căuta iar, mută-ți atenția către o activitate obișnuită și reia treptat lucrurile pe care le-ai evitat din cauza fricii. Dacă grijile îți împiedică viața de zi cu zi sau acești pași nu te ajută, programează un consult.

Reducerea căutărilor nu dovedește că nu ai o boală. Judecă un simptom nou ori schimbat după starea ta și cere evaluare când este nevoie, fără să îl pui automat pe seama anxietății.

Ce se schimbă pentru copii și în sarcină

La copiii mici, vârsta schimbă pragul pentru febră. NHS recomandă ajutor urgent pentru o temperatură de cel puțin 38°C la un copil sub 3 luni, de cel puțin 39°C între 3 și 6 luni sau de cel puțin 38°C timp de peste 5 zile la copiii între 3 luni și 5 ani. Un copil care respiră greu, este greu de trezit, pare confuz, are pielea albăstruie ori o erupție care nu pălește la apăsare are nevoie de ajutor imediat; nu trebuie să apară toate semnele.

Dacă ești însărcinată, cere imediat un control când lipsa de aer apare brusc sau vine cu durere în piept ori amețeală. Contactează rapid medicul sau serviciul care îți urmărește sarcina și pentru o durere de cap severă, tulburări de vedere ori umflare bruscă; acestea pot fi semne ale unei probleme grave. Dacă ai sângerare vaginală, discut-o cu un profesionist medical, deoarece locul potrivit de contact depinde de etapa sarcinii. Sună la 112 dacă este o urgență care pune viața în pericol.

Întrebări frecvente

Poate anxietatea să îmi dea dureri de cap sau bătăi rapide ale inimii?

Da, NHS arată că anxietatea poate produce asemenea senzații. Asta nu stabilește cauza unui simptom nou, persistent sau sever.

Dacă medicul nu găsește o boală, înseamnă că inventez simptomele?

Nu. MedlinePlus precizează că persoanele cu anxietate de sănătate nu își produc intenționat simptomele.

Există ajutor dacă grija pentru sănătate nu se oprește?

Da. După evaluare, medicul poate recomanda terapie prin discuție, inclusiv terapie cognitiv-comportamentală, care lucrează cu gândurile și obiceiurile ce întrețin frica.

Ce fac dacă am o boală cronică?

Dacă ai un plan de acțiune stabilit cu echipa medicală, urmează-l. Cere ajutor pentru simptome noi sau care se agravează, în loc să încerci să le lămurești doar prin căutări.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: NHS, paginile despre anxietatea de sănătate, ajutorul urgent pentru copii și simptomele din sarcină; MedlinePlus, National Library of Medicine, paginile despre anxietatea de sănătate, evaluarea informațiilor medicale, urgențele la adulți și durerea în piept; Comisia Europeană, informațiile despre 112; Organizația Mondială a Sănătății, recomandările pentru verificarea informațiilor medicale; analiza „The relationships between health anxiety, online health information seeking, and cyberchondria”, publicată în 2019 în Journal of Affective Disorders; studiul University of Kentucky „The presentation of health-related search results and its impact on negative emotional outcomes”, publicat în 2013.