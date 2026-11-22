Reiei o conversație în minte fiindcă încerci să afli dacă ai greșit sau ce a crezut celălalt, deși nu poți ști sigur ce gândește altcineva. Ca să ieși din cerc, notează ce te frământă, alege un pas dacă poți rezolva ceva, apoi întoarce-te la ce faci acum. Faptul că îți amintești o discuție nu înseamnă, singur, că ai o tulburare de anxietate.

După o întâlnire, poate îți revine în minte o replică și te întrebi ce ar fi trebuit să spui. Când refaci scena în mod repetat, mai ales în interpretări negative, acest tip de gândire se numește ruminație după un eveniment social. Analiza nu îți poate spune ce a crezut, de fapt, cealaltă persoană.

Când te ajută analiza și când te ține pe loc

O reflecție utilă îți aduce o informație nouă sau o hotărâre: poți lămuri o neînțelegere ori știi ce vei face diferit data viitoare. Ruminația te întoarce la aceeași întrebare fără să ajungi la un pas nou. Întreabă-te: „Am aflat ceva ce pot folosi sau doar repet scena?”

O analiză de studii publicată în 2024 în Journal of Psychiatric Research a găsit o legătură moderată între reluarea negativă a situațiilor sociale și simptomele de anxietate socială. Asta nu dovedește că ruminația provoacă singură anxietatea. Contează dacă grijile sunt greu de controlat și încep să îți afecteze somnul, concentrarea, munca sau relațiile, nu de câte ori ți-ai amintit o discuție.

Ce faci când conversația revine în minte

Nu ai nevoie să găsești o explicație pentru fiecare pauză sau gest al celuilalt. NHS recomandă să notezi grijile, să faci un plan pentru ce poți rezolva și să rezervi un timp scurt pentru ce te frământă.

Scrie într-o frază ce te supără. Separă ce știi că s-a întâmplat de ce presupui că a gândit celălalt. Întreabă-te dacă poți face ceva. Dacă ai de lămurit o neînțelegere, hotărăște ce vei spune și când. Dacă încerci doar să ghicești impresia cuiva, încă o rundă de analiză nu îți va da un răspuns sigur. Dacă gândul revine, lasă-l pentru o perioadă de aproximativ 10 sau 15 minute în care îți notezi grijile. În restul timpului, revino la activitatea din fața ta. Încearcă să îți muți atenția spre prezent prin respirație calmă sau mișcare. Nu trebuie să dispară fiecare gând ca să poți continua ce făceai.

De pildă, după o discuție la serviciu, poți observa că revii la gândul „Am vorbit prea mult; colega sigur s-a supărat”. Faptul pe care îl știi poate fi doar că ea a tăcut. Dacă ai spus ceva ce trebuie lămurit, poți alege când să vorbești cu ea; dacă nu, tăcerea nu îți spune singură ce a simțit.

Cum verifici un gând care nu îți dă pace

Un exercițiu din terapia prin care înveți să verifici gândurile și să îți schimbi reacțiile, numită terapie cognitiv-comportamentală, poate ajuta la despărțirea faptelor de presupuneri. NHS îl descrie în șapte pași. Iată cum ar arăta, pe hârtie, pentru discuția cu colega:

Situația: „I-am povestit ceva, apoi a tăcut.” Emoția de la început: „M-am simțit rușinată și neliniștită.” Gândul care mă supără: „Sigur am vorbit prea mult și am deranjat-o.” Ce pare să susțină gândul: „A tăcut după ce am terminat.” Ce nu îl susține: „Nu mi-a spus că am deranjat-o. Nu știu de ce a tăcut.” Un gând mai realist: „E posibil să fi vorbit mult, dar nu știu ce a crezut. Dacă este ceva de lămurit, pot întreba.” Cum mă simt acum: notez dacă neliniștea s-a schimbat sau a rămas la fel.

Exercițiul nu îți spune ce gândește colega și nu îți dă un diagnostic. Dacă ajungi să recitești mereu mesajele ori să refaci aceeași scenă, revino la întrebarea practică: există un fapt nou sau un pas pe care îl poți face?

Când cauți sprijin

Vorbește cu un psiholog sau cu un medic dacă gândurile sunt greu de gestionat, ce ai încercat nu ajută ori începi să eviți oamenii. Lipsa somnului, problemele de concentrare și verificarea repetată a lucrurilor pot însoți anxietatea. Un profesionist îți poate evalua simptomele și poate verifica dacă există și alte cauze.

Pentru discuție, poți nota ce situații pornesc gândurile, ce îți spui atunci, cum îți afectează ziua și ce ai încercat până acum. Poți duce și un exemplu completat precum cel de mai sus. Astfel, nu trebuie să reconstruiești pe loc fiecare conversație care te-a frământat.

Organizația Mondială a Sănătății spune că, pentru mai multe tulburări de anxietate, terapia cognitiv-comportamentală este una dintre metodele susținute de cele mai multe dovezi. În 2024, o analiză din Journal of Anxiety Disorders a reunit 26 de studii cu 1.524 de adulți care aveau anxietate socială și a arătat că ajutorul psihologic a diminuat gândurile care se repetă înainte și după situațiile sociale. Rezultatul nu înseamnă că fiecare persoană va răspunde la fel.

Pentru anxietatea generalizată, ghidul NICE descrie îngrijire în trepte, de la autoajutor și sprijin psihologic până la terapie mai intensă sau medicamente, în funcție de cât este afectată viața persoanei și de răspunsul la ajutorul primit. În acest caz, terapia cognitiv-comportamentală cu un specialist are, de obicei, între 12 și 15 ședințe săptămânale, de câte o oră. Acesta nu este un număr de ședințe stabilit pentru oricine își reamintește o conversație.

Dacă apar gânduri de sinucidere, risc de auto-vătămare sau nu te mai poți îngriji, ai nevoie de ajutor urgent, nu doar de exerciții făcute acasă. În România, pentru o urgență, sună la 112.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă gândurile apar mai ales noaptea?

Scrie grija și, dacă poți rezolva ceva, notează pasul pentru mai târziu. Apoi încearcă o activitate liniștită sau respirația calmă. Dacă lipsa somnului continuă și îți afectează ziua, cere ajutor medical.

Pot să îmi dau singură un diagnostic de anxietate?

Nu. Evaluarea ia în seamă simptomele și istoricul medical și poate include un consult ori analize pentru a exclude alte cauze. Pentru tulburarea anxioasă generalizată, MedlinePlus descrie îngrijorări excesive aproape zilnice timp de cel puțin șase luni; reluarea unei singure discuții nu stabilește diagnosticul.

Pot lua medicamente sau suplimente ca să opresc gândurile?

Nu începe medicamente pentru anxietate pe cont propriu. OMS avertizează că benzodiazepinele pot da dependență și au eficiență limitată pe termen lung. Discută cu un medic înainte să iei un medicament sau un supliment pentru această problemă.

Se aplică aceleași soluții copiilor, gravidelor și persoanelor cu boli cronice?

Exercițiile de autoajutor nu stabilesc ce tratament i se potrivește fiecărei persoane. Pentru un copil, în sarcină sau dacă ai o boală cronică, cere sfaturi adaptate de la un profesionist, mai ales înainte de a folosi medicamente.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, fișa despre tulburările de anxietate; NHS Every Mind Matters, ghidurile despre griji și verificarea gândurilor; NHS, pagina despre anxietate; MedlinePlus, pagina despre anxietate; NICE, ghidul CG113; Journal of Psychiatric Research, analiza din 2024 despre ruminația după situații sociale; Journal of Anxiety Disorders, analiza din 2024 despre intervențiile psihologice; Serviciul de Telecomunicații Speciale, informațiile despre 112.