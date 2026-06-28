Regizorul și comediantul Mel Brooks a împlinit 100 de ani sâmbătă, 28 iunie. Explicația sa pentru o viață sănătoasă și fericită este simplă: râsul. Nu doar un slogan, ci un element direct legat de starea sa de bine și de dorința de a continua.

Cifrele arată energia sa actuală: 100 de ani împliniți pe 28 iunie, un nou film anunțat pentru 2027, unde va relua rolul personajului Yogurt în continuarea „Spaceballs”, și un documentar lansat în ianuarie, „Mel Brooks: The 99 Year Old Man!”. Cei care urmăresc discuțiile despre longevitate și stare de bine observă importanța acestui aspect: nu este vorba doar despre ani adunați, ci despre ani în care există încă poftă de muncă, umor și proiecte.

Dacă vă întrebați ce puteți învăța din povestea sa, răspunsul nu este să vă apucați de stand-up. Ideea utilă este alta: umorul poate servi drept igienă emoțională într-o viață aglomerată, mai ales când stresul devine o prezență constantă. Pentru multe dintre noi, aici intervin dificultățile: muncă, liste, familie, telefoane, notificări, timp puțin pentru relaxare.

Brooks leagă comedia de o minte limpede și de pofta de viață

Mel Brooks a explicat clar, într-un interviu pentru People, perspectiva sa. Nu vorbește despre rețete sofisticate, ci despre efectul direct al râsului asupra stării sale.

„Cred că râsul vă ajută să rămâneți sănătos și fericit.” -81% Lumea in flacari - Siri Hustvedt Cumpără acum

A dezvoltat ideea, explicând ce înseamnă pentru el să facă oamenii să râdă. Un aspect demn de reținut într-o săptămână încărcată este că bucuria nu este doar un rezultat, ci și un combustibil.

Mesajul său nu este că viața devine ușoară dacă râdeți, ci că râsul vă poate ajuta să nu fiți copleșiți de greutăți. Există o diferență semnificativă.

Există și date care leagă umorul de sănătate, mai ales la femei

Povestea lui Brooks își găsește un ecou și în cercetare. Un studiu publicat în 2016 în revista Psychosomatic Medicine a indicat că femeile cu un simț al umorului bine dezvoltat au avut un risc mai mic de deces din orice cauză și un risc semnificativ mai redus de boli cardiovasculare. Comparația importantă se găsește chiar în interiorul studiului: femeile cu umor mai dezvoltat au avut rezultate mai bune decât cele fără acest avantaj.

Nu este necesar să transformați această informație într-o nouă presiune, de tipul „trebuie să fiu pozitivă mereu”. Nu despre asta este vorba. Umorul nu înseamnă să ignorați oboseala sau problemele, ci să dețineți un instrument care vă scoate, măcar pentru câteva minute, din cercul stresului continuu.

Conform Click, un studiu din 2023 a concluzionat că râsul spontan contribuie la scăderea nivelului de cortizol, hormonul asociat stresului, și poate avea un efect benefic asupra stării generale de sănătate. În viața de zi cu zi, acest lucru înseamnă că un moment autentic de amuzament poate conta mai mult decât pare, mai ales în zilele în care corpul funcționează pe pilot automat.

Ce puteți face concret dacă simțiți că ați uitat să râdeți

Aceasta este partea relevantă pentru dumneavoastră. Informațiile disponibile nu detaliază ritualurile zilnice ale lui Mel Brooks și nici nu indică exerciții precise recomandate de specialiști. Însă ideea fundamentală din tot ce spune el este clară: merită să faceți loc, în mod intenționat, lucrurilor care vă aduc o stare bună.

Poate fi o comedie seara, un podcast amuzant în drum spre birou, o prietenă cu care știți că râdeți fără efort sau chiar obiceiul de a nu umple fiecare pauză cu scroll și știri. Pot părea lucruri mici. Dar tocmai aceste lucruri mici sunt cele pe care le puteți repeta, iar ceea ce repetați vă poate schimba tonul unei zile.

Iar dacă vă regăsiți în ideea de a trăi mereu cu gândul la ce urmează și la ce poate merge prost, merită observată și filosofia lui despre timp și frică. Nu este una dulceagă, ci una directă.

„După ce am împlinit 60 de ani, am renunțat să mă mai gândesc la moarte, pentru că, dacă aș face-o, m-aș gândi la ea tot timpul. Așa că nu mă preocupă prea mult. Când se va întâmpla, va fi o zi tristă pentru toată lumea, mai puțin pentru mine.”

Dar o spune și mai simplu de atât:

„Îmi place să trăiesc. Aș vrea să fac asta cât mai mult timp posibil.”

De ce captează atenția acum ideea de longevitate

Nu este întâmplător că astfel de povești atrag atenția acum. Industria wellness este în expansiune rapidă, iar longevitatea a devenit o direcție principală, cu o valoare anticipată de peste 2 trilioane de dolari. Față de o simplă promisiune de „a arăta bine”, discuția s-a mutat spre ani de sănătate activă.

Însă, printre suplimente, rutine și obsesia pentru optimizare, povestea lui Mel Brooks readuce ceva profund uman în centru: starea de bine nu provine doar din ceea ce controlați perfect, ci și din ceea ce vă face să vă simțiți vii. Uneori, asta înseamnă să râdeți zdravăn la ceva prostesc (și sincer, știm cât de mult ajută).

Următorul reper concret din povestea lui este deja anunțat pentru 2027, când Mel Brooks își va relua rolul Yogurt în continuarea filmului „Spaceballs”.