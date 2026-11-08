Vitamina K dată la naștere ajută sângele bebelușului să oprească o sângerare, pentru că nou-născuții au rezerve foarte mici. Fără injecție, riscul de sângerare tardivă prin lipsa vitaminei K este de 81 de ori mai mare decât la copiii care o primesc, arată CDC.

Injecția se face în mușchiul coapsei, de regulă în primele 6 ore după naștere. Dacă ai refuzat-o, vorbește cât mai repede cu neonatologul despre protecția copilului; o sângerare poate începe fără semne pe care să le observi înainte.

De ce nou-născutul poate sângera

Vitamina K ajută sângele să formeze cheaguri, care opresc sângerarea. Înainte de naștere, copilul primește puțină vitamină prin placentă. După naștere, bacteriile din intestin care pot produce vitamina K nu sunt încă dezvoltate, iar laptele matern conține puțină vitamină K.

Sângerarea provocată de lipsa ei poate apărea la ombilic, în stomac sau intestin ori în creier. CDC o împarte după momentul în care începe:

În primele 24 de ore după naștere.

Din a doua zi până la sfârșitul primei săptămâni.

După prima săptămână, până la vârsta de 6 luni. Aceasta este forma tardivă și apare cel mai des între 2 și 8 săptămâni.

În forma tardivă, între 30% și 60% dintre cazuri se prezintă cu sângerare în interiorul craniului, arată fișa CDC pentru personalul medical. În multe cazuri nu există un semn de avertizare înaintea unei hemoragii grave. Într-o analiză publicată în 2016 în Bulletin of the WHO, valoarea de la mijlocul studiilor a fost de 35 de cazuri tardive la 100.000 de nașteri fără administrare preventivă; în țările cu venituri mari, estimarea a fost de 8,8 cazuri la 100.000 de nașteri fără administrare preventivă. Acestea nu sunt cifre pentru România.

Injecția și administrarea pe gură nu sunt la fel

CDC recomandă o singură injecție pentru toți nou-născuții, fie că vor fi alăptați, fie că vor primi formulă. Poate fi făcută după prima hrănire, dar în primele 6 ore de la naștere. Un copil care a primit injecția nu are nevoie de alte doze preventive.

În România, informațiile oficiale pentru Fitomenadion Terapia prevăd, pentru nou-născutul sănătos de cel puțin 36 de săptămâni, 1 mg injectat în mușchi la naștere sau imediat după. Același document descrie o variantă pe gură: 2 mg la naștere, 2 mg între a patra și a șaptea zi și 2 mg la o lună. Pentru copilul hrănit numai cu formulă, a treia doză pe gură poate fi omisă. Aceasta este schema unui produs, nu o regulă unică pentru toate maternitățile.

O singură doză pe gură nu înlocuiește injecția. O analiză a studiilor publicată în Bulletin of the WHO a găsit că o singură doză orală a protejat mai puțin decât injecția în mușchi; pentru schemele orale cu mai multe doze, dovezile au fost limitate. În plus, vitamina luată pe gură se poate absorbi nesigur și poate proteja insuficient un copil cu probleme de absorbție sau de scurgere a bilei. Dacă bebelușul este prematur, bolnav, are diaree sau primește antibiotice, alegerea căii de administrare trebuie discutată cu neonatologul.

La prematurii născuți înainte de 36 de săptămâni și care cântăresc sub 2,5 kg, documentul produsului indică 0,4 mg pentru fiecare kilogram de greutate. Ca exemplu de calcul, pentru un copil de 2 kg din această categorie, 2 × 0,4 mg înseamnă 0,8 mg. Doza, produsul și calea de administrare pentru copilul tău le stabilește neonatologul; nu îi da vitamina K cumpărată pentru administrare acasă.

Alăptarea nu înlocuiește administrarea vitaminei K. Nici alimentația sau suplimentele mamei nu cresc suficient cantitatea din lapte pentru a proteja copilul. Recomandarea pentru injecție rămâne valabilă și dacă bebelușul primește formulă.

Ce faci dacă ai refuzat injecția

În România, consimțământul pentru o intervenție la un nou-născut îl dă reprezentantul legal. Codul de deontologie medicală, publicat în decembrie 2025, cere ca medicul să explice opțiunile și riscurile, iar refuzul să fie asumat în scris. Pentru urgențele care amenință viața există o excepție de la obținerea consimțământului reprezentantului legal.

Dacă ești încă în maternitate, cere imediat să vorbești cu neonatologul și întreabă dacă poți reconsidera injecția. Dacă ai plecat acasă, contactează în aceeași zi maternitatea, neonatologul sau medicul de familie. Spune că bebelușul nu a primit vitamina K și cere o recomandare pentru cazul lui. Întreabă ce produs și ce doză corespund greutății și săptămânii în care s-a născut copilul, dacă injecția mai poate fi administrată și cine urmărește dozele următoare dacă medicul propune o schemă pe gură. Spune-i dacă bebelușul este prematur, bolnav sau are diaree.

Mergi urgent la spital dacă apar sângerări fără explicație, vânătăi întinse, sânge în scaun sau scaun negru, vărsături cu sânge ori sângerare la ombilic. Paloarea, somnolența neobișnuită, refuzul meselor, iritabilitatea puternică sau convulsiile cer tot ajutor urgent. Spune echipei medicale că injecția nu a fost făcută. O hemoragie nu se tratează acasă.

Întrebări frecvente

Vitamina K este un vaccin?

Nu. Este o vitamină dată pentru coagularea sângelui, nu pentru a pregăti organismul să lupte cu o infecție.

Doare injecția?

Poate provoca durere, o vânătaie sau o umflare la locul înțepăturii. CDC arată că reacția alergică este extrem de rară.

Este injecția legată de cancerul la copii?

Studiile făcute ulterior nu au confirmat legătura cu cancerul infantil sugerată în anii 1990, arată CDC.

Este necesară doar dacă bebelușul va fi circumcis?

Nu. Sângerarea prin lipsa vitaminei K poate apărea și fără o procedură medicală, inclusiv în creier sau în tubul digestiv.

Cum este tratat un copil dacă sângerarea a început?

Tratamentul se face în spital și include vitamina K. Dacă hemoragia este gravă, copilul poate avea nevoie și de plasmă sau de transfuzie, potrivit MedlinePlus.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: Centers for Disease Control and Prevention, paginile despre sângerarea prin deficit de vitamina K și despre alăptare; analiza publicată în 2016 în Bulletin of the WHO; Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, informațiile pentru Fitomenadion Terapia din 22 mai 2017; Health Service Executive, Irlanda, informațiile pentru părinți despre vitamina K; MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine; Codul de deontologie medicală din România, publicat în decembrie 2025.