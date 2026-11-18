Gingiile sângerează la periaj cel mai des fiindcă placa bacteriană adunată lângă dinți le inflamează. Dacă vezi sânge când te speli pe dinți sau mănânci alimente tari, programează un consult la dentist; până atunci, continuă curățarea fără să apeși tare.

De ce apare sângele la periaj

Placa este un strat de bacterii care se depune pe dinți. Când rămâne lângă gingie, o poate inflama. Această inflamație se numește gingivită. Placa neîndepărtată se poate întări în tartru, care trebuie scos prin curățare profesională.

Gingia poate sângera și după un periaj prea apăsat sau dacă ața dentară o rănește. Alte cauze sunt un aparat dentar nepotrivit, infecțiile, schimbările hormonale din sarcină și medicamentele care încetinesc coagularea sângelui. Lipsa vitaminelor C sau K și unele boli ale sângelui pot provoca, de asemenea, sângerare. Nu poți afla cauza doar uitându-te în oglindă.

Când poate fi mai mult decât o iritație

O gingie rănită de periuță sau de ață poate sângera într-un singur loc. Dacă sângerarea revine, poate fi vorba despre gingivită sau despre o boală care afectează și sprijinul dinților, numită parodontită. În gingivită, structurile care țin dinții pe loc nu sunt încă pierdute; în parodontită, poate fi afectat inclusiv osul.

Gingiile care se retrag, dinții care se mișcă, durerea la mestecat și respirația urât mirositoare care persistă cer un control. Dentistul poate măsura spațiul dintre dinte și gingie. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dentară și Craniofacială din SUA, la o gingie sănătoasă acesta măsoară de obicei între 1 și 3 milimetri. Dacă spațiul este mai adânc, medicul poate folosi și o radiografie pentru a verifica osul.

Ce faci acasă până la consult

Nu opri periajul și nu lăsa zona care sângerează necurățată. Placa rămasă acolo poate întreține inflamația. Schimbă presiunea cu care cureți, nu renunța la curățare.

Spală-ți ușor dinții cu o periuță moale sau medie, de două ori în fiecare zi, cam două minute de fiecare dată. Pentru adulți, NHS recomandă pastă cu cel puțin 1.350 ppm fluor; cifra arată cât fluor conține pasta. Curăță zilnic și între dinți, fără să împingi ața în gingie. Ața se potrivește spațiilor înguste, iar periuțele interdentare celor mai largi. Dentistul îți poate arăta ce ți se potrivește. După periaj, scuipă pasta fără să clătești imediat cu apă sau cu apă de gură. Astfel, fluorul rămâne pe dinți. Programează consultul dacă gingia sângerează la periaj sau la masă, chiar dacă ai început să cureți mai blând.

Apa de gură nu scoate tartrul și nu înlocuiește curățarea dinților. Nu lua antibiotice pentru gingii fără prescripție. Pentru apa de gură cu clorhexidină, cere sfatul dentistului: Federația Europeană de Parodontologie recomandă folosirea ei cel mult două săptămâni. Poate colora dinții, schimba gustul și irita țesuturile din gură.

Când ceri ajutor mai repede

Sângerarea la periaj sau când mănânci alimente tari este motiv de programare la dentist, nu de așteptare până la următorul control de rutină. Gingii roșii, umflate sau dureroase și respirația urât mirositoare sunt alte motive să mergi la consult.

Cere o programare urgentă la dentist dacă gingiile sunt foarte dureroase și umflate, un dinte se mișcă sau a căzut, ori observi ulcerații, pete roșii sau o umflătură în gură ori pe buză.

Contactează rapid un medic dacă sângerarea este puternică, nu se oprește repede sau apare împreună cu alte simptome pe care nu le poți explica.

Dacă iei medicamente care împiedică formarea cheagurilor și sângerarea nu se oprește repede, anunță medicul care îți urmărește tratamentul. Nu schimba singură doza și nu opri medicamentul prescris.

Diabetul și fumatul cresc riscul de boală gingivală, așa că spune-i dentistului dacă te afli în una dintre aceste situații. La fumători, sângerarea poate fi mai puțin vizibilă; lipsa ei nu înseamnă neapărat că gingiile sunt sănătoase.

Ce verifică dentistul

Dentistul examinează gingiile și poate măsura spațiile de lângă dinți. În funcție de ce găsește, îți poate arăta cum să cureți zona, poate îndepărta tartrul sau poate face o curățare sub gingie. Unele infecții necesită antibiotice prescrise, iar cazurile mai avansate pot necesita alte tratamente.

După un tratament pentru parodontită, dentistul verifică rezultatul și stabilește vizitele de întreținere pentru cazul tău. Federația Europeană de Parodontologie arată că acestea sunt programate de obicei la intervale de trei până la șase luni, în funcție de risc și de gravitatea bolii.

Ce este diferit în sarcină și la copii

În sarcină, gingiile pot reacționa mai puternic la placa bacteriană. Continuă curățarea și discută sângerarea cu dentistul. Asociația Americană de Stomatologie arată că îngrijirea dentară de rutină și cea de urgență pot fi făcute în orice etapă a sarcinii; anunță dentistul că ești însărcinată.

Copiii au nevoie de ajutor sau supraveghere la periaj până la cel puțin 7 ani. NHS recomandă doar o urmă de pastă pentru copiii sub 3 ani și o cantitate cât un bob de mazăre pentru cei între 3 și 6 ani. Dacă gingiile copilului sângerează, continuă curățarea blândă și cere sfatul dentistului.

Întrebări frecvente

De ce îmi sângerează gingia într-un singur loc?

În acel loc se pot aduna placă sau tartru, gingia poate fi rănită la curățare ori poate exista o problemă legată de un aparat sau de o lucrare dentară. Dacă sângerarea revine în același punct, mergi la dentist pentru a afla cauza.

Gingia retrasă înseamnă sigur parodontită?

Nu. Gingia se poate retrage și din cauza periajului foarte agresiv. Dentistul verifică dacă sunt afectate structurile care susțin dintele.

Este normal să sângereze când încep să folosesc ața dentară?

Sângerarea poate apărea dacă gingia este deja inflamată sau dacă ața o rănește. Folosește ața blând și cere sfatul dentistului dacă sângerarea continuă ori se agravează.

Pot face radiografie dentară dacă sunt însărcinată?

Da. Asociația Americană de Stomatologie consideră radiografiile dentare necesare și anestezia locală sigure în orice etapă a sarcinii. Spune-i dentistului că ești însărcinată și ce riscuri ți-a comunicat medicul care urmărește sarcina.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: NHS, paginile despre boala gingivală și curățarea dinților; MedlinePlus, paginile despre sângerarea gingiilor și medicamentele care reduc coagularea; Institutul Național de Cercetare Dentară și Craniofacială din SUA, pagina despre boala gingivală; Federația Europeană de Parodontologie, paginile despre prevenție, tratament și întrebări frecvente; Asociația Americană de Stomatologie, paginile despre curățarea dintre dinți și sarcină; Health Service Executive din Irlanda, fișa despre gingii.