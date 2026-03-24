Dan Negru, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România, a fost anunțat de Andrei Șelaru (Selly) drept noul ambasador al stațiunii Nibiru. Cu această ocazie, vedeta Kanal D va prezenta Zilele Mării și a făcut o serie de declarații tranșante despre televiziune, carieră și regretele care îl macină.

Ambasador pentru un „oraș al festivalului”

Implicarea lui Dan Negru în proiectul Nibiru, conceput ca un „oraș al festivalului”, a surprins pe multă lume. Prezentatorul a explicat însă ce l-a atras la această nouă provocare. Nu e vorba doar de a prezenta un eveniment, ci de a readuce în atenția publicului tânăr valori autentice, uitate pe nedrept. „Eu sunt prezentator, am prezentat de la Mamaia la Cerbul de Aur, dar varianta asta, provocarea asta mi-a plăcut”, mărturisește el.

planul său este să aducă pe scenă personalități remarcabile. Dar se întreabă, pe bună dreptate, câți tineri mai știu de ele. „Crezi că puștii îl cunosc pe Prunariu? Puștii se uită la Alcaraz, dar crezi că știu că primul număr 1 ATP din istoria lumii a fost un român? Și nu numai, o să mai aducem. Sunt atât de mulți oameni fabuloși care au făcut lucruri mărețe pe planeta asta, Pământ, cum îi zice ea, și noi cu Nibiru încercăm să-i aducem aici.”

Regretul numit Mădălina Manole

Întrebat pe cine și-ar fi dorit cel mai mult să invite pe scena de la Nibiru, răspunsul lui Dan Negru a fost unul dureros și neașteptat. A vorbit despre Mădălina Manole și a făcut o mărturisire șocantă, asumându-și o parte din vina colectivă a industriei media.

„Eu sunt unul din criminalii lui. Și se numește Mădălina Manole. Pentru că eu am prins anii în care Mădălina nu mai venea la televizor. Eu, ultima dată, m-am întâlnit cu Mădălina în zona Victoriei… și m-a întrebat: Dan, de ce nu mă mai chemi la televizor? Ce să zic eu atunci? Nibiru a venit prea târziu și Mădălina nu mai e. Dar pe Mădălina aș fi chemat-o.”

Un alt nume legendar pe care l-ar fi adus în fața publicului este Gică Petrescu. „L-am dus acasă ultima dată pe Gică Petrescu, mi-a povestit jumătate de oră despre clătitele pe care le făcea soția lui. (…) Omul ăla, dacă trăia în orice altă țară, era bogat. Uite ăștia sunt oameni pe care i-aș chema eu pe Nibiru.”

„Există discriminare de vârstă în țara asta”

Dan Negru nu s-a ferit să vorbească deschis despre una dintre cele mai mari probleme din media românească: discriminarea pe criterii de vârstă. El consideră că în România, spre deosebire de alte țări, experiența nu mai este un atu după o anumită vârstă.

„Eu cred că există discriminare de vârstă în țara asta. Larry King s-a apucat de meserie la 50 de ani. Zi-mi tu un român care s-ar apuca acum de meserie la 50 de ani și ar deveni faimos în televiziune”, a punctat prezentatorul. Iar apoi a adus aminte de o vorbă a lui Arghezi: „Și mi-a plăcut o vorbă mișto a lui Arghezi: țara asta nu are nevoie de tineri. Are nevoie de bătrâni. Dar de bătrâni tineri.”

„Nu m-aș mai apuca de televiziune”

Cu o carieră de peste 30 de ani în spate, începută în 1991 la Televiziunea Română, Dan Negru a oferit un răspuns tranșant la întrebarea dacă ar lua-o de la capăt în același domeniu. Răspunsul este un „nu” categoric.

„Nu m-aș mai apuca. Nu mai merită”, a spus el fără ezitare. Motivul? Democratizarea excesivă a mijloacelor de producție media. „În clipa asta, oricine e jurnalist, oricine are un televizor, o cameră, un aparat foto, nu m-aș mai apuca. S-a dus. Gata.”

Familia, singurul vis rămas

Dincolo de carieră și de reflectarea asupra industriei, adevărata prioritate a lui Dan Negru rămâne familia. Prezentatorul a sărbătorit recent 20 de ani de căsnicie, un eveniment care subliniază valorile sale personale. „Am făcut săptămâna trecută 20 de ani de căsătorie. În martie ne-am căsătorit. Așa a vrut Dumnezeu. Eu n-am avut zona asta de divorț în familie”.

Iar când vine vorba de viitor, dorințele sale sunt simple și profund umane. Nu mai visează la audiențe record, ci la timp prețios petrecut alături de cei dragi. „Ce îmi doresc cel mai mult? Să stau cât mai mult cu mama, are 82 de ani. Să stau cât mai mult cu ea și puștii mei, adolescenți. Într-un an, doi, vor pleca de lângă noi. Și o să rămân eu cu bătrânica mea, noi doi.”