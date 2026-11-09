Ca să vorbești cu adolescentul tău despre droguri fără să îl sperii, alege un moment liniștit, spune ce ai observat și ascultă înainte să tragi concluzii. Spune-i că nu ești de acord cu consumul, dar că poate veni la tine dacă are nevoie de ajutor, mai ales când este în pericol. Ghidul pentru familii publicat de ANPCDDA și Ministerul Educației recomandă o discuție fără amenințări și fără mărturisiri forțate.

Nu trebuie să aștepți o suspiciune. Poți porni de la o întrebare a adolescentului, de la o știre sau de la o situație din grupul lui de prieteni. Discuția poate continua în mai multe zile; nu trebuie să lămuriți totul dintr-o dată.

Cum începi fără acuzații

Dacă ai observat o schimbare, vorbește despre ea, nu despre cauza pe care o bănuiești: „Te văd mai retras în ultima vreme. Vrei să-mi spui ce se întâmplă?” Lasă-l să răspundă fără să îl întrerupi. Dacă nu vrea să vorbească, spune-i că poți asculta și altă dată.

Întrebările deschise lasă loc unui răspuns sincer: „Ce părere ai despre droguri și alcool?”, „Te-ai simțit presat de cineva să încerci ceva?” sau „Ce ai face dacă un prieten ți-ar oferi o substanță?” Evită imaginile menite să îl sperie, rușinarea și amenințările. Poți spune clar că nu accepți consumul fără să îl faci să creadă că va pierde sprijinul tău dacă îți cere ajutor.

Ce semne merită atenție

Uită-te la schimbările apărute brusc, mai ales dacă sunt mai multe în același timp:

Se izolează, își schimbă des dispoziția sau doarme altfel decât înainte.

Lipsește de la școală ori rezultatele lui scad.

Apar prieteni noi, mirosuri neobișnuite, schimbări ale pupilelor sau dispar bani ori obiecte.

Niciun semn, luat singur, nu dovedește consumul. Izolarea sau notele mai slabe pot avea și alte cauze, precum stresul ori problemele de somn. Dacă bănuiala rămâne neconfirmată, notează ce schimbări ai văzut și când au apărut, discută despre ele fără acuzații și cere sprijin unui profesionist dacă persistă.

Dacă îți spune că a încercat o substanță

Prima grijă este starea lui din acel moment, nu pedeapsa. Dacă îți spune că a fost doar o dată, tot trebuie să afli dacă are nevoie de ajutor acum; o singură încercare nu stabilește însă că este dependent.

Mulțumește-i că ți-a spus și întreabă cum se simte. Întreabă ce a luat, cât, când și dacă a combinat substanța cu alcool sau medicamente. Explică-i că aceste detalii ajută medicul, nu sunt începutul unui interogatoriu. Dacă are semne de urgență, sună la 112. Nu aștepta să afli numele substanței. Dacă nu este o urgență, contactează medicul de familie sau pediatrul. Poți apela și la un psiholog, psihiatru ori consilier școlar.

Dacă refuză să mai vorbească sau să meargă la consultație, nu transforma discuția într-o confruntare. Poți cere tu îndrumare medicului de familie, unui psiholog sau consilierului școlar și poți relua conversația când este mai liniștit. Dacă spune că a consumat din nou, nu se poate opri ori apar probleme acasă sau la școală, cere o evaluare profesională; notează schimbările și episoadele pe care le cunoști, ca să le poți descrie.

Când suni la 112

Sună imediat dacă adolescentul nu poate fi trezit, respiră lent sau deloc, are convulsii, este foarte confuz, devine periculos pentru el ori pentru alții sau starea i se înrăutățește. Pierderea conștienței, respirația grea și pupilele foarte mici pot apărea într-o supradoză de opioide. Nu trebuie să identifici substanța ca să ceri ajutor.

Spune operatorului ce observi și ce știi despre substanță, cantitate și momentul consumului. Păstrează ambalajele, dacă există. Verifică dacă respiră și urmează indicațiile operatorului. Dacă este inconștient, dar respiră, așază-l pe o parte și urmărește-l până vine echipajul. Nu îi provoca vărsătura și nu îi da nimic pe gură dacă este inconștient.

Opioidele combinate cu alcool sau cu medicamente sedative, precum benzodiazepinele, pot încetini periculos respirația. Naloxona acționează asupra opioidelor, nu asupra tuturor substanțelor; chiar și după administrarea ei, persoana are nevoie de supraveghere medicală. Nu încerca să stabilești acasă o doză pentru o substanță necunoscută.

Unde găsești ajutor în România

Pentru o suspiciune care persistă sau pentru un consum recunoscut, primul pas poate fi medicul de familie ori pediatrul. Psihologul, psihiatrul, consilierul școlar și asistentul social sunt alte căi de sprijin. La discuție, spune ce schimbări ai observat, ce ți-a povestit adolescentul și dacă știi ce substanță a luat.

Pentru o posibilă intoxicație la un copil, TOXAPEL oferă îndrumare telefonică permanentă, în toată țara, la (021) 210.61.83 și (021) 210.62.82. Poți suna și dacă nu cunoști toate detaliile. Dacă respirația sau starea de conștiență sunt afectate, sună mai întâi la 112.

Reguli care lasă loc pentru ajutor

Stabiliți împreună unde merge, cu cine și la ce oră se întoarce. Discutați dinainte ce face dacă se află într-un loc unde se consumă substanțe: poate cere să fie luat de acolo fără ceartă în acea seară. Spune-i să nu conducă și să nu urce într-o mașină cu o persoană intoxicată.

După prima discuție, revino la subiect fără să îl întrebi zilnic dacă a consumat. Dacă apar din nou schimbări, vorbește despre ce ai observat și despre ajutorul pe care îl puteți cere. Regulile familiei pot promite sprijin într-o situație periculoasă, nu lipsa oricăror urmări juridice.

Întrebări frecvente

De la ce vârstă vorbesc despre droguri?

Ghidul pentru familii nu stabilește o vârstă fixă. Poți începe devreme, cu explicații pe care copilul le înțelege, și poți continua discuția în adolescență.

Dacă spune că a încercat o singură dată, este dependent?

O singură încercare nu stabilește un diagnostic. Dacă te îngrijorează ce a luat, repetarea consumului sau efectele asupra vieții lui, cere o evaluare profesională.

Îi pot promite că nu va avea probleme cu legea dacă îmi cere ajutor?

Îi poți promite sprijinul tău, nu imunitate juridică. Articolul 4 din Legea nr. 143/2000 pedepsește cumpărarea sau deținerea drogurilor pentru consum propriu: pentru drogurile de risc, pedeapsa este amenda ori închisoarea între 3 luni și 2 ani; pentru cele de mare risc, este închisoarea între 6 luni și 3 ani. Codul penal, la articolul 113, prevede că minorul sub 14 ani nu răspunde penal, cel între 14 și 16 ani răspunde numai dacă se dovedește că a înțeles ce făcea, iar după 16 ani răspunde potrivit legii; pentru minorii care răspund penal, regula este aplicarea măsurilor educative.

Există o cale de ajutor dacă este cercetat pentru deținere?

Pentru faptele de la articolul 4, articolele 19 și 20 din aceeași lege prevăd evaluarea la centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, CPECA. Procurorul dispune evaluarea în termen de 5 zile de la continuarea urmăririi penale față de persoană, cu acordul ei scris; intrarea într-un program de asistență cere tot acordul ei. Dacă respectă programul până la hotărâre, instanța poate renunța la aplicarea pedepsei sau o poate amâna, fără ca acest rezultat să fie garantat.

Ce îi spune medicului rămâne confidențial?

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 protejează informațiile despre sănătate; comunicarea lor către alte persoane depinde de acordul pacientului sau de o cerință expresă a legii. Medicul poate explica adolescentului și familiei ce informații poate transmite. Într-o urgență, intervenția medicală nu așteaptă acordul reprezentantului legal.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: ghidul ANPCDDA și al Ministerului Educației pentru familii, octombrie 2025; ghidul Inspectoratului Școlar Județean Constanța pentru părinți, 2025; Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, serviciul TOXAPEL; MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine, pentru primul ajutor în supradoză și intoxicații; Organizația Mondială a Sănătății, pentru supradoza de opioide; Legea nr. 143/2000, articolele 4, 19 și 20; Codul penal, articolul 113; Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.