Rolul de domnișoară de onoare a devenit, pentru multe femei, mai mult decât un gest de afecțiune față de o prietenă sau o rudă. A ajuns să implice costuri financiare, timp, zile de concediu și o încărcătură emoțională considerabilă. Din aceste motive, un număr tot mai mare de femei refuză acest rol pentru a-și prioritiza propriile nevoi.

Un studiu din 2024 estimează că rolul de domnișoară de onoare costă, în medie, aproximativ 670 de lire sterline. Această sumă este aproape dublă față de costul participării la o nuntă ca invitat, estimat la 316 lire sterline de persoană, conform unui studiu Tesco Bank. Diferența este semnificativă, mai ales când adăugați la calcul zilele de concediu sau energia dedicată organizării.

Aici apare întrebarea pe care multe o amână: este un rol dorit sau acceptat din obligație? Când răspunsul real este al doilea, costul nu se reflectă doar în contul bancar. Se manifestă și prin stres, resentimente și senzația că v-ați spus „nu” dumneavoastră pentru a spune „da” altcuiva.

Costurile nu sunt doar financiare, ci și personale

Laura, o femeie de treizeci și ceva de ani, a trecut printr-o situație similară. După ce a fost domnișoară de onoare la o nuntă din familie, a refuzat a doua solicitare pentru același rol. Experiența anterioară a implicat epuizare financiară și personală, plus sentimentul că propriile sale planuri au stagnat.

„Mă simt rău, dar primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost: ‘glumești, nu-i așa? O să fiu iar fără bani’.” -77% Pantofi GRYXX maro, 1681, din piele naturala Cumpără acum

Refuzul ei nu a venit din lipsă de afecțiune, ci din priorități și dintr-un calcul concret: dacă banii și concediul sunt limitate, unde vreți să le direcționați? Spre un eveniment solicitant sau spre lucrurile pe care le doriți cu adevărat?

Dacă vă regăsiți în această situație, ideea este simplă: nu este egoism să includeți în priorități propriul buget și propria odihnă. Contează.

Presiunea socială poate scoate la suprafață probleme vechi

Costurile nu sunt unicul motiv pentru care femeile refuză. Helena a acceptat inițial să fie domnișoară de onoare la nunta surorii partenerului ei, din cauza presiunii sociale. Ulterior, implicarea intensă a partenerului ei în planificarea nunții a relevat deficiențe în propria lor relație. Povestea s-a încheiat cu o despărțire, iar ea a renunțat și la rol.

Acest caz subliniază un aspect important: uneori, o nuntă nu apasă doar pe portofel, ci și pe relațiile personale. Refuzul poate veni și din nevoia de a nu asuma un rol festiv într-o perioadă fragilă a vieții personale. Dacă traversați o perioadă dificilă, este permis să recunoașteți acest lucru fără a vă justifica excesiv.

Conceptul de domnișoară de onoare s-a transformat semnificativ. Au apărut „propuneri” elaborate, așteptări ridicate și un standard social care transformă o onoare într-o responsabilitate costisitoare și consumatoare de timp. Inflația și costurile tot mai mari agravează situația.

Un refuz sincer poate proteja prietenia

Aimée La Fountain, scriitoare și expertă în prietenie, a refuzat la rândul ei un astfel de rol și transmite direct un mesaj important pentru multe femei. Cum relatează Independent, miza nu este să fiți „fata bună” cu orice preț, ci să evitați o promisiune care vă va tensiona luni întregi.

„Dacă cineva condiționează o prietenie de participarea la nunta lor, atunci prietenia este deja deteriorată. De fapt, participarea la o nuntă împotriva propriei judecăți ar putea tensiona și mai mult relația.”

Altfel spus, o prietenie sănătoasă acceptă un „nu” spus cu grijă. Ce o poate strica mai mult este un „da” spus din vinovăție, urmat de frustrări, întârzieri, discuții despre bani și resentimente acumulate tăcut.

Pentru mirese, există o lecție valoroasă aici. Dacă o prietenă refuză, nu înseamnă automat lipsă de iubire sau loialitate. Poate indica doar că are un buget limitat, un program încărcat sau pur și simplu dorește să-și protejeze echilibrul. O relație bună poate continua și fără rolul tradițional de domnișoară de onoare.

Cum refuzați fără a lăsa loc de interpretări

Zoe Burke, șefa de brand la aplicația de planificare a nunților Bridebook, recomandă comunicarea refuzului cât mai devreme. Acest aspect schimbă semnificativ tonul conversației și îi oferă miresei timp să se reorganizeze fără panică.

„Cu cât aveți conversația mai devreme, cu atât este mai ușor pentru toată lumea implicată. Să vă retrageți cu câteva săptămâni înainte de nuntă este foarte diferit de a refuza politicos și respectuos în ziua în care sunteți rugată.”, a explicat Zoe Burke.

Modul în care comunicați refuzul contează enorm. „Tonul este atât de important în cazul unei astfel de conversații și poate fi interpretat greșit prin WhatsApp.”, a avertizat Zoe Burke.

Aceste sfaturi vă oferă un ghid clar, fără formule complicate: răspundeți prompt, alegeți o conversație față în față sau la telefon și exprimați sincer limitele dumneavoastră de timp, bani sau energie. Nu este necesar să inventați scuze spectaculoase. Un refuz respectuos, comunicat la timp, este mai blând decât o acceptare ezitantă.

Există și variante mai ușoare decât rolul clasic

Pentru femeile care doresc să rămână apropiate de mireasă, dar fără presiunea rolului tradițional, soluția este o discuție deschisă despre ce pot oferi realist. Timp, prezența la un moment important, sprijin emoțional, poate ajutor punctual. Nu toate prieteniile trebuie încadrate în același tipar.

Pentru mirese, un refuz gestionat cu grație poate păstra exact ceea ce contează: relația. Când așteptările sunt realiste și comunicate clar, pierderile sunt mai mici decât dacă transformați o zi frumoasă într-un test de loialitate.

Cifra relevantă rămâne aceasta: 670 de lire sterline pentru o domnișoară de onoare, față de 316 lire sterline pentru un invitat. Uneori, această diferență este exact motivul pentru care un „nu” spus la timp ajunge să fie cea mai sănătoasă alegere.