După ce afli că partenerul te-a înșelat, nu trebuie să decizi pe loc dacă rămâi în relație. Ocupă-te întâi de siguranța și sănătatea ta, apoi pune limite și urmărește ce face partenerul, nu doar ce promite.

Încrederea în tine se poate reface și dacă relația se încheie. Nu există un termen valabil pentru toți și nu trebuie să ierți ca să poți merge mai departe.

Ce faci în primele zile

Dacă partenerul te amenință sau ești în pericol imediat, sună la 112. Sună tot la 112 dacă te gândești să îți iei viața și ai un plan. Dacă ai avut un contact sexual cu posibil risc de HIV în ultimele 72 de ore, mergi urgent la un medic. PEP este un tratament care poate preveni infecția după expunere. Trebuie început pe cât de repede se poate, de preferat în primele 24 de ore, dar nu după 72 de ore. Medicul stabilește dacă ai nevoie de el și, dacă este cazul, îl prescrie pentru 28 de zile. Spune-i dacă ești însărcinată, alăptezi, ai boli de rinichi sau de ficat ori iei alte medicamente. Discută cu un medic despre testarea pentru infecții cu transmitere sexuală, chiar dacă nu ai simptome. Spune-i ce fel de contact sexual ai avut. Dacă a fost sex neprotejat și o sarcină este posibilă, spune-i și acest lucru; medicul stabilește ce teste sunt potrivite. Vorbește cu o persoană în care ai încredere. Păstrează mesele cât poți de regulate, încearcă puțină mișcare și respirația calmă când te copleșește anxietatea. Nu folosi alcoolul sau drogurile ca să te liniștești.

Poți amâna discuția despre viitorul relației până când poți pune întrebări fără să fii epuizată. Dacă apar jigniri, oprește conversația. Nu ai nevoie să iei o hotărâre definitivă după o singură discuție.

Ce întrebi și ce limite pui

Întrebările utile lămuresc riscul de acum și ce este dispus partenerul să schimbe:

Relația cu cealaltă persoană s-a încheiat? Mai există contact?

A existat sex neprotejat? Acceptă să discutați despre testarea pentru infecții cu transmitere sexuală?

Ce recunoaște fără să te învinovățească? Ce schimbări concrete propune?

Poți cere oprirea contactului cu cealaltă persoană, folosirea prezervativului până la lămurirea riscurilor de sănătate și discuții la momente stabilite, când puteți fi atenți. Nu trebuie să ceri iar și iar detalii intime care îți sporesc suferința. O explicație te poate ajuta să înțelegi ce s-a întâmplat, dar nu transformă alegerea lui în vina ta.

Cum îți recapeți încrederea în tine

Faptul că partenerul te-a înșelat nu este o măsură a valorii tale sau a felului în care arăți. Nu trebuie să îți schimbi corpul, hainele ori machiajul ca să repari alegerea lui.

Reia treptat ce ține de tine: rutina, întâlnirile cu oamenii apropiați, mișcarea și activitățile care îți fac plăcere. Dacă anxietatea, insomnia sau gândurile despre ce s-a întâmplat îți afectează viața, cere ajutor unui psiholog ori unui medic. Poți face asta indiferent dacă rămâi în relație.

Când încrederea în partener se poate reface

Urmărește comportamente repetate, nu o singură promisiune: partenerul recunoaște ce a făcut fără să te învinovățească, răspunde la întrebările importante, încheie aventura și încearcă să se apropie din nou de tine. Într-un sondaj online publicat în noiembrie 2026, asumarea, explicația și apropierea dintre parteneri au fost cel mai puternic legate de refacerea încrederii. Studiul arată legături între comportamente, nu un test care dovedește sinceritatea cuiva.

Dacă aventura s-a încheiat și partenerul își asumă ce a făcut, poți decide dacă vrei să încerci să refaceți relația. Dacă aventura continuă, el neagă ce s-a întâmplat sau îți pune în cârcă alegerea lui, poți opri această încercare. Faptul că alegi să nu continui relația nu te împiedică să îți recapeți încrederea în tine.

Când ajută terapia și când primează siguranța

Terapia de cuplu poate fi încercată dacă aventura s-a încheiat, amândoi vreți să participați și vă simțiți în siguranță. Într-un studiu publicat în decembrie 2012, pe 89 de cupluri, anxietatea s-a redus la ambii parteneri, dar mulțumirea față de relație nu s-a îmbunătățit suficient pentru amândoi. Aproximativ jumătate dintre cupluri au părăsit studiul; terapia nu garantează că veți rămâne împreună.

Dacă partenerul te amenință, te urmărește, te izolează sau îți controlează banii, hainele ori persoanele cu care vorbești, nu trata situația doar ca pe o problemă de încredere. Cere sprijin individual pentru a pregăti o plecare în siguranță, nu încerca să negociezi siguranța prin terapie de cuplu. În România, poți suna gratuit, la orice oră, la 0800.500.333, linia Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. În pericol imediat, sună la 112.

Întrebări frecvente

Cât durează să treci peste infidelitate?

Nu există un număr de zile sau luni valabil pentru toți. Siguranța, oprirea aventurii, asumarea partenerului și sprijinul pe care îl primești pot schimba ritmul în care îți revii.

E bine să îi verific telefonul după ce m-a înșelat?

O transparență acceptată de amândoi poate reduce nesiguranța la început, dar verificarea permanentă nu reconstruiește singură încrederea. Dacă stabiliți astfel de verificări, discutați și cum le veți reduce treptat.

Trebuie să fac teste dacă nu am simptome?

Merită să discuți cu un medic despre testare, fiindcă unele infecții cu transmitere sexuală nu dau simptome. În funcție de contactul sexual, pot fi necesare probe de sânge, urină sau probe din zonele care au fost expuse.

Ce fac dacă nu pot dormi sau mă gândesc fără oprire la ce s-a întâmplat?

Vorbește cu o persoană apropiată și încearcă mesele regulate și exercițiile de respirație. Dacă nu faci față ori aceste măsuri nu ajută, cere sprijin medical sau psihologic.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: American Psychological Association, sinteza despre vindecarea după infidelitate din iulie 2026; Journal of Marital and Family Therapy, studiul „How Can I Trust You Again? Repair Behaviours and Trust Recovery After Romantic Betrayal”, noiembrie 2026; Behaviour Research and Therapy, studiul „Therapy for couples after an affair: a randomized-controlled trial”, decembrie 2012; Organizația Mondială a Sănătății, manualul despre autoajutor psihologic din iunie 2026; NHS, paginile despre anxietate și abuz; Centers for Disease Control and Prevention, ghidurile despre PEP și testarea infecțiilor cu transmitere sexuală; National Institute of Mental Health, semnele de alarmă pentru suicid; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, linia pentru victimele violenței domestice; Ministerul Afacerilor Interne, informațiile despre 112.