Dacă dormi altfel decât de obicei, te concentrezi tot mai greu și devii iritabilă în mod repetat, mai ales când munca îți consumă energia, e momentul să iei o pauză și să reduci volumul de lucru. Dacă oboseala ține câteva săptămâni sau îți încurcă viața de zi cu zi, programează un consult, nu presupune că este burnout.

Urmărește ce se repetă și ce se schimbă după odihnă. Un singur semn nu spune de unde vine oboseala: somnul pierdut, stresul și unele probleme de sănătate pot avea urmări asemănătoare.

Semnele că ritmul te apasă

Poți adormi greu, te poți trezi des sau poți dormi mai mult și tot să fii obosită. Uitarea, concentrarea slabă, îngrijorarea, iritabilitatea și retragerea de lângă ceilalți pot însoți stresul, arată NHS. Durerile de cap, tensiunea musculară ori problemele digestive pot apărea și ele.

Observă dacă aceste schimbări revin după zilele încărcate și dacă îți mai rămâne energie pentru lucrurile obișnuite după program. Nu aștepta să nu mai poți lucra ca să ceri o schimbare a ritmului.

Când nu mai este doar oboseală

După o perioadă grea, oboseala se poate domoli când dormi și reduci efortul. Dacă revine odată cu aceleași sarcini, iar începi să te îndepărtezi de muncă sau să simți că lucrezi mai puțin bine, trebuie privite și condițiile de la serviciu. OMS leagă burnoutul de stresul profesional de lungă durată, împreună cu epuizarea, distanțarea sau cinismul față de muncă și eficiența redusă.

Burnoutul nu este clasificat de OMS ca boală de sine stătătoare și nu este numele oricărei oboseli. Dacă te epuizează îngrijirea familiei sau dacă nu te simți mai bine după odihnă, nu înseamnă automat că ai burnout. Un medic poate verifica și alte explicații.

Ce faci în funcție de ce observi

Dacă te simți obosită după zile încărcate, dar îți revii când dormi și reduci solicitarea, păstrează timp pentru odihnă și urmărește dacă oboseala reapare.

Dacă schimbările de somn și atenție revin odată cu volumul de muncă, iar te simți tot mai desprinsă de serviciu, cere să fie schimbate sarcinile sau programul. O pauză nu rezolvă singură condițiile în care te întorci.

Dacă oboseala nu se ameliorează, nu îi găsești o explicație, durează câteva săptămâni ori îți afectează viața, programează-te la medicul de familie, chiar dacă bănuiești că munca este cauza.

Pașii prin care reduci presiunea

Notează cum dormi, când îți scade energia, ce sarcini te apasă și ce se schimbă în atenția sau dispoziția ta. Notează și dacă odihna te ajută; aceste observații îți vor folosi în discuția de la serviciu și la consult. Protejează somnul și mesele. Pentru adulții între 18 și 60 de ani, CDC recomandă să doarmă minimum 7 ore zilnic. Te ajută să te culci la ore fixe, să ai o cameră fără zgomot și răcoroasă, să închizi ecranele cu minimum 30 de minute înainte să te culci și să eviți cofeina după-amiaza ori seara. Contează și calitatea somnului, nu doar numărul de ore. Fă loc pauzelor și unor intervale fără notificări de serviciu. Alege ce trebuie făcut mai întâi, în loc să încerci să termini toate sarcinile deodată. Spune-i managerului ce volum ai și ce nu încape în program. Poți formula concret: „Am aceste sarcini și nu le pot termina pe toate în timpul disponibil. Care este prioritară, ce amânăm și ce poate prelua altcineva?” Întreabă și ce sprijin lipsește. OMS recomandă schimbarea condițiilor de lucru care întrețin stresul; în funcție de situație, aceasta poate însemna un program mai flexibil sau sarcini modificate. Dacă nu primești sprijin și aceleași probleme continuă, notează ce ai cerut și ce se întâmplă după discuție. Medicul de medicina muncii poate analiza legătura dintre starea ta și cerințele postului și poate recomanda adaptări. Privește din nou somnul, energia și felul în care lucrezi după schimbări. Dacă simptomele persistă sau îți afectează viața, mergi la medicul de familie. Un psiholog sau psihoterapeut te poate ajuta să gestionezi stresul; pentru simptome severe ori depresive este importantă și evaluarea unui psihiatru.

Când oboseala cere un consult

NHS spune să mergi la medic dacă oboseala ține câteva săptămâni, nu știi de ce apare ori îți încurcă viața de zi cu zi. Spune-i medicului dacă ai schimbări de dispoziție, slăbești fără explicație ori sforăi și te trezești gâfâind. Ia cu tine notițele despre somn, simptome și medicamentele pe care le folosești.

Somnul insuficient, sarcina, menopauza, infecțiile și unele medicamente pot contribui la oboseală. Medicul poate căuta, în funcție de simptome, anemie, diabet, probleme ale tiroidei, tulburări de somn sau depresie. Există și alte cauze posibile, între care durerea persistentă și bolile inimii, rinichilor ori ficatului. Nu opri și nu schimba un medicament fără să vorbești cu medicul.

Confuzia, amețeala, vederea încețoșată, lipsa urinei sau umflarea apărută recent împreună cu creșterea în greutate cer ajutor medical rapid. Dacă ai gânduri de autovătămare ori există un pericol imediat pentru siguranța ta, sună la 112. Pentru copii, gravide și persoane cu boli cronice, evaluarea se stabilește cu medicul pentru situația fiecăruia; recomandarea de somn pentru adulți nu se aplică automat copiilor.

Întrebări frecvente

Există o analiză care confirmă burnoutul?

Nu există o singură analiză de sânge care să-l confirme. Evaluarea ține seama de simptome și de condițiile de muncă; analizele pot ajuta la găsirea altor cauze ale oboselii.

Un chestionar online îmi poate spune sigur dacă am burnout?

Nu. Îți poate oferi întrebări la care să te gândești, dar nu înlocuiește consultul când simptomele persistă.

Cât trebuie să dureze pauza?

Nu există un număr de zile potrivit pentru toată lumea. Durata depinde de starea ta, de alte probleme de sănătate și de schimbările necesare la muncă.

Cafeaua sau suplimentele rezolvă oboseala?

Cofeina nu tratează cauza oboselii, iar pentru burnout nu există o combinație de suplimente recomandată tuturor. Dacă lipsa de energie persistă, cere o evaluare înainte să încerci să o tratezi singură.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, încadrarea burnoutului din 28 mai 2019 și recomandările privind sănătatea mintală la muncă; NHS, paginile despre stres și oboseală; CDC, recomandările despre somn din 15 mai 2024; MedlinePlus, pagina despre oboseală revizuită la 19 mai 2025; Haute Autorité de Santé, recomandarea despre epuizarea profesională actualizată în octombrie 2025; Ministerul Afacerilor Interne, îndrumarea privind apelarea numărului 112.