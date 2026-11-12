Ca să slăbești 5 kilograme fără să te înfometezi, pornește de la o reducere moderată a caloriilor, păstrează mese sățioase și adaugă mișcare pe care o poți continua. După ce ajungi la țintă, treci la un aport care îți menține greutatea, în loc să revii la obiceiurile de dinainte.

Ghidul se adresează adulților. NHS dă ca reper pentru slăbirea treptată între 0,5 și 1 kg pe săptămână: 5 kilograme ar putea însemna orientativ între 5 și 10 săptămâni, dar nu există un termen garantat. Cele 5 kilograme nu reprezintă aceeași parte din greutatea fiecărei persoane.

Cum alegi un aport fără să te înfometezi

Un deficit caloric înseamnă că primești din mâncare mai puțină energie decât folosește corpul. Mai întâi estimezi câte calorii îți trebuie ca să îți păstrezi greutatea. Calculatorul NIDDK folosește greutatea, înălțimea, vârsta, sexul și nivelul de activitate și estimează aportul pentru menținere, pentru atingerea țintei și pentru păstrarea ei.

Ca punct de plecare prudent, poți scădea între 300 și 500 de calorii pe zi din estimarea pentru menținere. Dacă aceasta este de 2.000 de calorii pe zi, doar ca exemplu, calculul este 2.000 minus 300 până la 500: rezultă între 1.500 și 1.700 de calorii pe zi. Ritmul de slăbire dat de NHS este un reper general, nu rezultatul garantat al acestui calcul.

Nu scădea calorii dintr-o estimare a consumului în repaus: ea nu include energia folosită pentru activitățile zilei. Nici valoarea medie de 2.000 de calorii pe zi pentru femei, folosită de NHS, nu este o țintă potrivită automat fiecărei femei.

Nu încerca să grăbești rezultatul sărind peste mese sau coborând pe cont propriu sub 1.200 de calorii pe zi. Un plan NIDDK pentru prevenirea diabetului nu recomandă un aport sub acest prag, iar NHS avertizează că dietele cu foarte puține calorii nu sunt sigure pentru toată lumea și pot necesita sprijin de specialitate.

Cum arată o zi de mese obișnuite

La o masă principală, poți folosi farfuria ca reper: jumătate legume și fructe, un sfert o sursă de proteină slabă și un sfert cereale integrale. Nu trebuie să cântărești farfuria ca să folosești această idee. Poți alege dimineața iaurt simplu cu ovăz, măr și câteva nuci, la prânz ciorbă de legume cu fasole, iar seara pui cu cartof copt și salată.

În alte zile, poți schimba mesele cu omletă, roșii și pâine integrală ori cu linte, orez și legume. Porțiile depind de aportul estimat pentru tine și de foamea ta. Pâinea, cartofii și orezul nu trebuie eliminate; apa poate înlocui băuturile îndulcite.

Ouăle, iaurtul, brânza de vaci, peștele, carnea slabă, fasolea, lintea și năutul sunt surse de proteină din alimente obișnuite. EFSA dă adulților sănătoși un reper de 0,83 g de proteină pe kilogram de greutate corporală pe zi: la 70 kg, înseamnă aproximativ 58 g pe zi. Este un reper general, nu o doză specială pentru slăbit și nici un motiv să cumperi pudră proteică.

OMS recomandă persoanelor de peste 10 ani cel puțin 400 g de fructe și legume și 25 g de fibre naturale pe zi. Tot OMS recomandă ca zaharurile adăugate sau prezente în miere, siropuri și sucuri să rămână sub 10% din energia zilnică.

Cum pui mișcarea în program

Dacă acum te miști puțin, poți începe cu 15 minute de mers și crește treptat. Recomandarea OMS pentru adulți este de 150 până la 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână, cum este mersul alert, sau de 75 până la 150 de minute de efort intens. În cel puțin două zile ale săptămânii intră și exerciții de forță pentru grupele mari de mușchi.

O variantă este mersul alert câte 30 de minute în cinci zile alese de tine, adică 150 de minute pe săptămână, și exerciții de forță în două dintre zile. Acestea pot fi făcute cu greutatea corpului, benzi elastice sau greutăți, fără abonament la sală. Într-o analiză din 2025, care a cuprins 1.608 participanți, exercițiile de forță făcute în timpul slăbirii au ajutat la păstrarea masei fără grăsime și la pierderea de grăsime, fără o scădere suplimentară clară a greutății totale.

Cum verifici planul și păstrezi rezultatul

În exemplul cu un aport de menținere estimat la 2.000 de calorii, poți porni de la intervalul de 1.500 până la 1.700 de calorii, din mese precum cele de mai sus, și de la mișcarea pe care o poți face. Notează greutatea săptămânal, în condiții asemănătoare, dar urmărește și măsura taliei, cum vin hainele și ce poți face la exercițiile de forță. O singură valoare de pe cântar nu este un motiv să tai din mâncare.

După două până la trei săptămâni, compară evoluția greutății și verifică porțiile, băuturile, gustările și activitatea. Dacă este nevoie de o schimbare, fă-o treptat, de ordinul a 100 până la 200 de calorii pe zi, fără să cobori sub pragul de siguranță pe cont propriu. Dacă apar simptome ori stagnarea continuă, discută cu medicul sau dieteticianul.

Când ajungi la țintă, folosește estimarea pentru menținere din calculator în loc să păstrezi deficitul. NIDDK recomandă pentru limitarea recâștigului continuarea planului alimentar, cel puțin 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână și urmărirea greutății cel puțin săptămânal.

Când ceri ajutor medical

În sarcină nu încerca să slăbești intenționat; NHS recomandă alimentație echilibrată, mișcare potrivită și sprijin de specialitate. Planul de adult nu se aplică automat copiilor și adolescenților. Cere sfatul medicului sau dieteticianului înainte de a începe dacă ai diabet, hipertensiune, boli de inimă, rinichi ori ficat, apnee de somn, iei medicamente care îți influențează greutatea sau ai avut o tulburare de alimentație.

Cere ajutor medical dacă apar leșin, palpitații, slăbiciune severă, vărsături provocate ori diaree persistentă. MedlinePlus recomandă consult și când pierzi fără să îți propui 4,5 kg sau 5% din greutate într-un interval de 6 până la 12 luni ori mai scurt, fără o cauză cunoscută.

Pașii de urmat

Introdu datele și ținta în calculator, apoi notează estimarea pentru menținere. Alege o reducere moderată și câteva mese obișnuite pe care le poți repeta sau schimba între ele. Programează mersul și două zile de exerciții de forță, pornind de la cât poți face acum. Urmărește săptămânal greutatea și încă un semn de progres; revizuiește planul după câteva săptămâni, nu după o singură zi. La atingerea țintei, treci la aportul estimat pentru menținere și continuă mișcarea și urmărirea greutății.

Întrebări frecvente

Pot slăbi doar din alimentație, fără sport?

Da, dacă aportul de energie este mai mic decât consumul corpului. Mișcarea are însă beneficii și dincolo de cântar și ajută la păstrarea rezultatului; dacă nu poți face sport, alege activități zilnice pe care le tolerezi, nu o dietă extremă.

Trebuie să nu mai mănânc după ora 18?

Nu există o oră fixă după care mâncarea devine interzisă. Alege ore potrivite programului și foamei tale; NHS avertizează că săritul peste mese poate duce la gustări luate din foame.

Ce fac dacă greutatea rămâne pe loc?

Compară mai multe măsurători săptămânale, nu doar două zile, și verifică dacă s-au schimbat porțiile sau activitatea. Dacă stagnarea persistă în ciuda planului ori apar simptome, cere sfatul medicului sau dieteticianului.

Ajută suplimentele sau laxativele să slăbesc?

Pentru multe suplimente de slăbit dovezile sunt slabe, iar unele pot interacționa cu medicamentele, avertizează NIH. Laxativele nu sunt o metodă de slăbit; folosirea lor excesivă poate scădea potasiul din sânge și poate provoca slăbiciune sau tulburări ale ritmului inimii.

Surse verificate la 12 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, recomandările despre alimentație din 2026 și despre mișcare din 2020; NIDDK, calculatorul pentru greutate, planul de prevenire a diabetului și recomandările pentru menținere; NHS, recomandările despre slăbit, obezitate, sarcină și laxative; EFSA, valorile de referință pentru proteine din 2017; BMJ Open Sport & Exercise Medicine, analiza studiilor din 2025; MedlinePlus, scăderea neintenționată în greutate; NIH Office of Dietary Supplements, suplimentele pentru slăbit.