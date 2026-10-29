Pontedilegno-Tonale, din Italia, conduce cu 93,1 puncte din 100 clasamentul stațiunilor europene de schi publicat de Inghams Ski în octombrie 2026. Pentru cei care își planifică vacanța, scorul descrie sezoanele trecute, nu pârtiile care vor fi deschise la data plecării.

Clasamentul este un punct de plecare pentru rezervare. Data deschiderii sezonului, pârtiile care funcționează și condițiile de anulare trebuie verificate separat pentru stațiunea și perioada alese.

Cum se citește clasamentul

Inghams Ski a comparat peste 100 de stațiuni și regiuni de schi. A folosit date din șapte sezoane, din 2017/2018 până în 2025/2026, fără cele două sezoane afectate de pandemie. Pentru fiecare sezon analizat, a urmărit perioada dintre 5 ianuarie și 20 martie. Astfel, scorul nu descrie începutul sau sfârșitul sezonului.

Funcționarea pârtiilor și a instalațiilor cântărește cel mai mult în calcul, 35%. Condițiile zăpezii au o pondere de 25%. Mai intră în calcul cât de stabile au fost condițiile de la un sezon la altul și grosimea zăpezii. O stațiune nu ajunge în frunte doar pentru că a avut un strat mare de zăpadă.

Locul Stațiunea sau regiunea Scor, puncte din 100 1 Pontedilegno-Tonale 93,1 2 Obertauern 92,9 3 Les Arcs 92,2 4 Les 3 Vallées 91,1 5 Alpe d’Huez 90,5 6 Kitzsteinhorn 89,6 7 Filzmoos 89,5 8 Tignes-Val d’Isère 89,4 9 Espace San Bernardo 89,2 10 Damüls Mellau 89,1

Data plecării poate schimba alegerea

Stațiunile din top nu încep toate sezonul în aceeași zi. Obertauern estima, la 29 octombrie 2026, deschiderea pe 20 noiembrie, în funcție de zăpadă. Les Arcs anunță sezonul din 12 decembrie 2026 până pe 24 aprilie 2027. Val d’Isère anunță sezonul din 28 noiembrie 2026 până pe 2 mai 2027.

Chiar și în interiorul acestor perioade, o pârtie poate fi închisă. Stațiunile publică situația pârtiilor și instalațiilor, starea zăpezii și imagini în direct. Aceste informații arată ce funcționează în zilele apropiate plecării; clasamentul arată cum s-a descurcat zona în trecut.

Ce se întâmplă dacă lipsește zăpada

Locul în clasament nu aduce, prin el însuși, transport spre altă stațiune sau bani înapoi. Inghams are o garanție separată pentru anumite pachete ale sale din decembrie 2026 până în aprilie 2027. Dacă mai puțin de 25% dintre pârtiile planificate sunt deschise din cauza lipsei zăpezii, compania poate organiza transport către o stațiune apropiată. Există excepții, inclusiv pentru rezervările făcute cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare. O rezervare făcută separat la hotel și pentru transport nu intră automat în această garanție.

Pașii înainte de rezervare