Ca să reduci timpul copilului pe tabletă fără certuri zilnice, schimbă un singur moment al zilei, anunță dinainte oprirea și pregătește o altă activitate. Stabilește regula împreună cu toți adulții care au grijă de copil, apoi treci la următorul moment după ce prima schimbare intră în rutina familiei.

Nu trebuie să scoți dintr-odată toate ecranele. Alege mai întâi masa sau timpul dinainte de culcare, două momente în care tableta poate lua locul conversației ori al somnului.

Cum reduci treptat timpul pe tabletă

Pornește de la programul pe care îl aveți acum: notează când apare tableta și ce face copilul în acel timp. Planul recomandat de Academia Americană de Pediatrie cuprinde reguli pentru fiecare membru al familiei, inclusiv pentru adulți, și se schimbă pe măsură ce copilul crește.

Alege un singur moment fără ecran, de pildă masa. Spune-le și bunicilor sau bonei care este regula, înainte să rămână cu copilul. Stabilește înainte de folosire când se oprește tableta, unde poate fi folosită și ce activitate urmează. Păstrează masa și dormitorul fără ecrane. Aplică regula și pentru propriul telefon în momentele fără ecrane. Dacă ajută, folosește setările pentru timpul de folosire, oprește redarea automată a clipurilor și păstrează un singur ecran pornit odată. După ce prima schimbare devine obișnuită, scurtează un alt interval sau scoate tableta din alt moment al zilei. Nu există un număr de minute cu care fiecare copil trebuie să reducă timpul de ecran zilnic.

De exemplu, un copil de 3 ani folosește tableta după grădiniță, la cină și înainte de culcare. Familia păstrează mai întâi cina fără ecran, apoi înlocuiește tableta de seară cu o poveste. La final, tableta rămâne doar în intervalul de după grădiniță, încadrat în recomandarea pentru vârsta lui: cel mult o oră pe zi de timp petrecut așezat în fața ecranului, mai puțin fiind mai bine. Acesta este un exemplu de ordine a schimbărilor, nu un program cu durată fixă pentru fiecare etapă.

Dacă o regulă nu merge într-o zi, revino la ea la următoarea ocazie, fără să transformi tableta într-o pedeapsă sau într-o recompensă pentru fiecare protest. Verifică dacă momentul ales este greu de respectat pentru adulți ori dacă lipsește activitatea pregătită pentru copil; schimbă planul împreună cu ei, nu regula în mijlocul crizei.

Cât timp de ecran se potrivește vârstei

Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății din 2019 pentru copiii sănătoși sub 5 ani face diferența între vârste. Pentru copiii cu dizabilități sau boli cronice, OMS recomandă și sfatul unui profesionist în sănătate.

Sub 1 an: OMS nu recomandă timp de ecran.

La 1 an: OMS nu recomandă timpul petrecut așezat în fața ecranului.

La 2-4 ani: OMS recomandă cel mult o oră pe zi petrecută așezat în fața ecranului; mai puțin este mai bine.

La 5 ani: ghidul britanic NHS din martie 2026 recomandă pentru copiii de 2-5 ani cel mult o oră pe zi, dacă se poate mai puțin. Reperul românesc pentru 5-17 ani privește doar timpul de ecran folosit de plăcere.

La 6-17 ani: INSP recomandă cel mult două ore pe zi de ecrane folosite de plăcere. Este un reper de sănătate publică, nu o limită obligatorie pentru fiecare copil.

Pentru copiii mai mari, Academia Americană de Pediatrie nu dă în ghidul din 2026 o singură limită potrivită tuturor. Uită-te și la ce urmărește copilul, cum se liniștește fără tabletă și dacă ecranul ia locul somnului, mișcării, școlii, jocului sau relațiilor. La 3-4 ani, OMS recomandă între 10 și 13 ore de somn și cel puțin 180 de minute de mișcare pe zi.

Cum anunți oprirea și răspunzi la protest

Spune dinainte că timpul pe tabletă se apropie de sfârșit și folosește un temporizator pe care copilul îl poate vedea sau porni. Arată-i ce urmează: o poveste, un joc deja pregătit ori o ieșire afară. Academia Americană de Pediatrie recomandă avertizarea, calmul și păstrarea limitei când copilul protestează.

Dacă se supără, rămâi aproape, recunoaște că îi este greu să se oprească și spune în puține cuvinte că timpul s-a încheiat. Nu negocia o nouă regulă în timpul crizei; discutați după ce se liniștește. Dacă lovește sau se pune în pericol, oprește mai întâi gestul periculos.

Ce poate lua locul tabletei

Pregătește alternativa înainte să se termine timpul de ecran. Pentru un copil mic, încearcă o carte, desenul sau construitul; pentru unul mai mare, un joc împreună, muzica, o plimbare sau sportul. Înainte de culcare, povestea și conversația se potrivesc mai bine decât un joc care îl agită.

Într-un studiu britanic publicat în 2024, la care au participat 105 familii cu copii între 16 și 30 de luni, scoaterea ecranului din ora dinaintea culcării a fost posibilă și a adus beneficii preliminare modeste pentru somn. Rezultatul nu înseamnă că fiecare copil va adormi mai repede.

Când ceri sfatul medicului

Vorbește cu pediatrul sau cu medicul de familie dacă protestele apar aproape la fiecare oprire ori observi schimbări în somn, alimentație, igienă, școală sau relații. Cere sfat și dacă se retrage de lângă familie și prieteni ori nu mai suportă momentele de plictiseală fără ecran. Dacă problemele persistă, Academia Americană de Pediatrie recomandă evaluarea de către un profesionist în sănătate mintală.

Întrebări frecvente

O criză la oprirea tabletei înseamnă dependență?

Nu. OMS vorbește despre o tulburare legată de jocurile digitale, nu despre orice folosire a tabletei. Persoana nu mai poate controla jocul, continuă să joace chiar dacă apar urmări, iar viața de zi cu zi îi este grav afectată. De obicei, aceste probleme durează minimum 12 luni. Un protest la oprire nu este suficient pentru un diagnostic.

Pot să-i dau tableta la masă dacă mănâncă mai bine așa?

Academia Americană de Pediatrie recomandă mese fără ecrane. Dacă alimentația rămâne o problemă, discută cu pediatrul în loc să tratezi tableta ca pe o soluție pentru toți copiii.

Temele pe calculator intră în reperul de două ore?

Reperul INSP pentru 5-17 ani se referă la timpul petrecut pe ecrane de plăcere. Pentru teme, urmărește separat dacă rămâne timp pentru somn, mișcare și relații; nu există o formulă unică pentru împărțirea tuturor minutelor de ecran.

Ce fac dacă bunicii lasă copilul mai mult pe tabletă?

Spune-le dinainte când se oprește tableta și ce activitate este pregătită după aceea. Planul familiei trebuie să îi includă pe toți adulții care au grijă de copil.

Este în regulă un desen liniștit chiar înainte de culcare?

Ghidul britanic pentru copiii mici recomandă evitarea ecranelor înainte de somn, nu doar a clipurilor agitate. O poveste citită sau o conversație poate lua locul desenului în rutina de seară.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, ghidul pentru copiii sub 5 ani din 2019 și explicația despre tulburarea legată de jocurile digitale; NHS, ghidul pentru copiii sub 5 ani din 2026; Institutul Național de Sănătate Publică, materialul despre sănătatea mintală din 2026; Academia Americană de Pediatrie, ghidurile despre planul familiei, folosirea ecranelor și protestele copiilor; CDC, recomandările despre reguli și emoții; studiul clinic publicat în JAMA Pediatrics în 2024.