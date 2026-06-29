O analiză sistematică nouă a cercetărilor globale pune din nou reflectorul pe un obicei care, pentru multe familii, a devenit aproape invizibil: timpul intenționat petrecut de copiii sub 2 ani în fața ecranelor. Mesajul cercetătorilor este clar: pentru bebeluși, beneficiile sunt limitate, iar asocierea cu efecte pe termen lung asupra sănătății și calității vieții nu poate fi ignorată.

Concret, recomandarea grupului iADDICT, format din cercetători de la patru universități din Marea Britanie, este ca bebelușii mai mici de 2 ani să nu aibă timp intenționat și regulat în fața ecranelor. Asta nu sună ca o lecție severă pentru părinți, ci mai degrabă ca o delimitare utilă: una este expunerea pasivă care apare în viața de zi cu zi, alta este momentul în care telefonul, tableta sau televizorul sunt oferite special copilului ca activitate.

Miza este mai mare decât pare într-o zi obișnuită, între un „call”, o masă pregătită pe fugă și 20 de minute în care ai nevoie să respiri. Cercetătorii spun că utilizarea ecranelor în primele 1001 de zile de viață poate duce la probleme de dezvoltare pentru generația viitoare. Iar avertismentele anterioare au legat această perioadă de efecte asupra ritmului, atenției și relației copilului cu lumea din jur.

Ce înseamnă, de fapt, „timp intenționat” în fața ecranului

Nu orice lumină din casă intră automat în aceeași categorie. Punctul sensibil identificat de cercetători este timpul oferit regulat și cu intenție copilului foarte mic pentru a se uita la un ecran. Pentru un părinte, diferența asta contează, fiindcă mută discuția din zona vinovăției în zona deciziilor care pot fi ajustate.

Dacă un bebeluș vede câteva secunde un ecran pornit în fundal, nu despre asta este avertismentul central. Dar dacă telefonul devine soluția repetată pentru liniștire, masă sau tranziția dintre activități, acolo începe obiceiul pe care analiza îl pune sub semnul întrebării.

Și mai e ceva foarte practic: timpul petrecut de părinți și îngrijitori în fața ecranelor se corelează cu timpul petrecut de bebeluși în fața ecranelor. Cu alte cuvinte, schimbarea nu începe doar cu copilul, ci și cu adultul care stă lângă el.

Părinții cer ghidaj, nu judecată, în utilizarea ecranelor

Analiza a inclus și vocea părinților. 174 de părinți din Marea Britanie au fost invitați să își spună părerile și grijile legate de utilizarea ecranelor de către copiii mici, printr-un sondaj online și interviuri de grup. Asta contează, fiindcă pune în centru exact realitatea pe care multe mame o cunosc: ecranele sunt deja amestecate în rutina familiei, iar sprijinul concret lipsește.

Potrivit Medicalxpress, orientările existente de la Organizația Mondială a Sănătății din 2019 și Academia Americană de Pediatrie din 2024, care recomandă evitarea timpului în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani, sunt deja depășite la nivel global în primele 1001 de zile de viață. Nu pentru că recomandările ar fi prea dure, ci pentru că nu sunt respectate suficient în viața reală.

Rafe Clayton (Lector Senior în Media și Comunicare la Universitatea din Leeds) a explicat de ce problema nu poate fi pusă doar pe umerii părinților.

„Am aflat că utilizarea ecranelor în rândul copiilor mai mici de 2 ani este o preocupare globală care în 2026 nu este abordată în mod adecvat. Aceasta are implicații pentru o întreagă generație și calitatea vieții lor viitoare.”

El mai spune că adulții sunt lăsați fără îndrumare, deși tocmai ei stabilesc modelul social de folosire a ecranelor. Asta se vede simplu, în casă: copilul observă obiceiul înainte să înțeleagă regula.

Cinci schimbări mici, dar testate, care pot reduce timpul la ecrane

Partea utilă a analizei este că nu se oprește la avertisment. Cercetătorii au identificat mai multe strategii cu beneficii demonstrate pentru reducerea timpului petrecut de bebeluși în fața ecranelor.

Prima este reducerea propriului timp petrecut în fața ecranelor. Nu perfect, nu teatral, ci în momentele-cheie ale zilei. De exemplu, când copilul este treaz și caută contact, nu doar prezență fizică.

A doua este angajarea în jocuri fără ecrane. Aici intră exact activitățile simple pe care mulți părinți le consideră prea banale ca să „conteze”: jocul pe podea, cărțile de imagini, cântecele, mimica, ascunsul unei jucării sub o pătură.

A treia este crearea unui mediu fără ecrane. Adică să existe zone sau momente din casă în care televizorul și telefonul nu devin fundal permanent. Iar asta ajută și adultul, nu doar copilul.

Numai că poate cea mai realistă idee este introducerea unei „ore fără ecrane”. O singură oră, nu o revoluție. Pentru multe familii, o oră fixă pe zi este mai ușor de ținut decât o interdicție vagă și apăsătoare.

A cincea strategie este prioritizarea activităților interactive. Cercetătorii avertizaseră deja că folosirea ecranelor în această etapă poate afecta atenția și relația cu lumea înconjurătoare. De aceea, activitățile în care copilul primește răspuns uman, expresii, ton, atingere și ritm real au altă valoare decât stimularea din ecran.

Părinții cer ghidaj, nu judecată

Carmen Clayton (Profesor de Dinamică Familială și Culturală la Leeds Trinity University) descrie foarte direct atmosfera din multe case.

„Timpul petrecut în fața ecranelor este puternic împletit în viețile multor familii pe parcursul zilei. Îngrijitorii solicită mai multă îndrumare, dar sprijinul profesional este limitat.”

Și exact aici este punctul sensibil: părinții au nevoie de repere practice, fără frica de a fi certați. Analiza vorbește despre o problemă socială, nu despre un eșec individual.

Dame Andrea Leadsom (Fondator al 1001 Critical Days Foundation) a mers și mai departe, cerând o abordare mai onestă inclusiv din partea companiilor de tehnologie.

„Părinților nu ar trebui să li se prezinte conținut etichetat sau promovat ca fiind potrivit pentru bebeluși atunci când dovezile indică contrariul.”

Pentru tine, partea cea mai folositoare din toate aceste concluzii poate fi una foarte simplă: dacă vrei să schimbi ceva săptămâna asta, nu începe cu perfecțiunea. Începe cu un singur obicei clar, cum ar fi o oră fără ecrane și mai puțin telefon în momentele în care copilul cere atenție. Analiza spune limpede că primele 1001 de zile contează, iar activitățile interactive ar trebui puse pe primul loc.