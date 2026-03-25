Actrița de comedie Diane Morgan, în vârstă de 50 de ani, a făcut o schimbare radicală în viața sa, adoptând un stil de viață vegan din ianuarie anul trecut. Numai că transformarea i-a adus și o surpriză de proporții, alterându-i percepția asupra brânzei, o fostă mare iubire culinară. Acum, spune ea, alimentul miroase „a șosete”.

De la lipici la… șosete

Cunoscută pentru umorul său sec, Morgan, care joacă în prezent în „Last One Laughing” pe Prime Video, a mărturisit că, deși nu a fost niciodată o mare consumatoare de lapte, preferând laptele de ovăz, brânza a reprezentat un obstacol major în tranziția sa. E drept că începutul nu a fost deloc ușor. „Nu am găsit nicio brânză vegană decentă care să-mi placă – toate aveau gust de batoane de lipici – așa că am renunțat pur și simplu la ea”, a explicat actrița.

Dar schimbarea a venit de la sine, într-un mod total neașteptat. „Apoi, după patru săptămâni, creierul meu a zis: «Oh, nu-mi mai place brânza, miroase a șosete». Așa că acum nu mai poftesc deloc la ea.”

Cum vine asta?

De ce a renunțat la produsele de origine animală

În spatele deciziei stă dragostea profundă pentru animale și munca sa extinsă cu organizațiile caritabile din domeniu. „Pur și simplu iubesc animalele și lucrez mult pentru organizații de caritate pentru animale și, în consecință, vezi videoclipuri cu modul în care sunt tratate animalele”, a spus ea.

Realitățile sumbre din fermele industriale au fost catalizatorul principal. „Multe ferme industriale sunt îngrozitoare și eram deja vegetariană, dar când am văzut toate astea și cum sunt tratate, mi-am spus «Nu mai pot face asta».”

Beneficii neașteptate și rețete simple

Tranziția, potrivit lui Morgan, a fost „mai ușoară decât (credea)” și, în mod neintenționat, a determinat-o să consume mai multe legume, o provocare dietetică anterioară. Ea atribuie „legumele suplimentare” și absența lactatelor unei îmbunătățiri vizibile a tenului său. „Dacă nu mănânci carne sau brânză, trebuie să te împrietenești cu legumele”, a remarcat ea. „Și să știi ceva, tenul meu s-a îmbunătățit mult de când am devenit vegană. Este categoric mai curat.”

Deși nu-i place să gătească, Morgan a găsit succesul cu câteva rețete vegane de bază. Una dintre ele (un preparat pe care îl descrie drept un succes garantat) implică coacerea cartofilor dulci cu tofu extra-ferm ras, chipotle și boia, acoperite cu un dressing din iaurt vegan, felii de jalapeños și lime. O altă favorită simplă este fasolea untișoară prăjită cu ulei de măsline, sare și broccoli Tenderstem, finisată cu puțin suc de lămâie. „Ies ca niște cartofi prăjiți – aurii și pufoși – și este atât de ușor, sănătos și delicios”, a descris ea.

O voce atipică pentru siguranța feroviară

Dincolo de schimbările alimentare, vocea distinctivă a actriței este folosită în prezent pentru o cauză serioasă: siguranța în trenuri. Ea este protagonista primului videoclip de siguranță al companiei Govia Thameslink Railway, „Travel Safe with Diane Morgan”, realizat în urma unor noi cercetări care au dezvăluit că două persoane sunt rănite zilnic în gările de tren. V-ați fi gândit la așa ceva?

„La început am crezut că este o idee nebunească să mă întrebe pe mine, pentru că m-am gândit, sunt eu persoana potrivită pentru asta?”, a recunoscut ea. „Și apoi m-am gândit că ar fi o provocare interesantă să fac așa ceva.” Iar avertismentul ei, livrat în stilul caracteristic, este direct: „Două persoane în fiecare zi sunt rănite… Habar n-aveam că numărul este atât de mare. Așa că, orice ar fi, nu alergați pe peron și nu încercați să vă aruncați printre uși.”

Timp liber? Doar cu fantome din anii ’70

În ciuda unei cariere „mai aglomerate în ultima vreme”, Morgan recunoaște importanța deconectării. Găsește alinare în plimbările cu câinele său, lăsându-și intenționat telefonul deoparte pentru a „fi în prezent”. Când vine vorba de relaxare, o baie este escapada preferată, ideal acompaniată de documentare de arhivă din anii ’70 despre fantome. „«The Uncanny, With Danny Robins», sunt obsedată de acel program – și este singura emisiune în acest moment despre care cred «o ador pur și simplu»”, a mărturisit ea, adăugând că preferă conținutul mai vechi. „Cred că încep să ajung la o vârstă la care pur și simplu urăsc orice este modern, de aceea mă scufund în arhive, căutând lucruri vechi.”

Sfaturile ei finale sunt la fel de directe precum umorul său: „Aș vrea să am niște sfaturi grozave pentru toată lumea… dar ieșiți în grădină, plantați o floare, priviți-o cum crește. Sau închideți-vă telefonul, acesta este sfatul meu… Și deveniți vegani.”