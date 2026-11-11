Depresia postpartum poate fi o explicație dacă tristețea, neliniștea sau iritabilitatea de după naștere durează peste două săptămâni, se agravează ori îți îngreunează viața de zi cu zi. Cere o evaluare la medicul de familie fără să aștepți împlinirea celor două săptămâni dacă îți este greu să ai grijă de tine sau de copil; dacă există pericol imediat de rănire, sună la 112.

Când starea este mai mult decât baby blues

Starea trecătoare de tristețe și iritabilitate numită „baby blues” se liniștește de obicei în câteva zile și se ameliorează în cel mult două săptămâni, arată NHS. Durata nu este singurul lucru de urmărit: cere ajutor mai devreme dacă starea se înrăutățește sau nu mai poți face lucrurile obișnuite. Depresia poate începe și în sarcină ori mai târziu, până la un an după naștere.

Poți să nu te mai bucuri de lucrurile care îți plăceau, să te simți vinovată sau fără speranță, să fii foarte neliniștită ori iritată. Pot apărea plânsul des, izolarea, schimbările de poftă de mâncare, lipsa de concentrare, greutatea de a te apropia de copil și imposibilitatea de a dormi chiar când ai timp să te odihnești. Cei apropiați pot observa aceste schimbări. Nu trebuie să le ai pe toate ca să ceri o evaluare, iar o listă de semne nu ține loc de diagnostic.

Când ceri ajutor imediat

Dacă te gândești să te rănești sau să rănești copilul, spune imediat unei persoane de încredere și cere ajutor medical. Roag-o să stea cu tine și să preia îngrijirea bebelușului. Dacă există pericol să treci la faptă, sună la 112 sau mergi la cea mai apropiată unitate de primiri urgențe.

Dacă auzi ori vezi lucruri pe care ceilalți nu le percep, ai convingeri rupte de realitate, ești foarte confuză sau ai o stare de agitație neobișnuită, ai nevoie de evaluare medicală în aceeași zi. Acestea pot fi semne ale psihozei de după naștere, o urgență care începe adesea brusc în primele două săptămâni. Nu rămâne singură cu bebelușul în timp ce aștepți ajutorul. În România, familia poate solicita evaluarea, dar o internare fără acordul persoanei poate fi decisă numai de un medic psihiatru, în condițiile Legii nr. 487/2002.

Unde mergi pentru evaluare

Medicul de familie poate fi primul contact. În sistemul asigurărilor de sănătate, consultațiile de urmărire a mamei sunt prevăzute la externarea din maternitate și la patru săptămâni după naștere, la cabinet sau la domiciliu. Nu trebuie să aștepți una dintre aceste vizite dacă starea se agravează; poți vorbi și cu ginecologul care îți urmărește recuperarea.

Spune medicului ce s-a schimbat, de când, cum dormi și dacă îți este greu să te îngrijești pe tine sau pe copil. Vorbește și despre gândurile care te sperie. Pentru o consultație psihiatrică obișnuită decontată, cere bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt specialist. Dacă psihiatrul solicită a doua ori a treia consultație, nu îți trebuie un nou bilet pentru acestea. Urgența nu așteaptă un bilet de trimitere. Dacă ești asigurată și vrei ședințe psihologice decontate, caută un furnizor care are contract cu casa de asigurări. Casa de asigurări publică lista furnizorilor contractați; confirmă la cabinet că are locuri și că poate oferi prin contract serviciul de care ai nevoie. Pentru evaluare psihologică, consiliere sau psihoterapie decontată, medicul dintr-o specialitate eligibilă, inclusiv psihiatrie, face o recomandare prin scrisoare medicală. Medicul și psihologul stabilesc planul împreună. Întreabă când pot începe ședințele și câte sunt prevăzute pentru tine.

Aceste condiții de decontare a serviciilor psihologice sunt prevăzute în normele Ministerului Sănătății și ale CNAS. O ședință ține cel puțin 50 de minute. Medicul și psihologul hotărăsc câte ședințe vor fi și cât de des se țin. Dacă primul cabinet nu are locuri prin contract, verifică alt furnizor de pe lista casei de asigurări înainte să plătești o ședință.

Cine plătește ședințele decontate

În normele pentru 2026, o ședință de evaluare psihologică, consiliere sau psihoterapie dintre cele decontate are 30 de puncte. Un punct valorează 10,3 lei în 2026: 30 × 10,3 lei înseamnă un tarif nominal de 309 lei pe ședință. Nu este o sumă primită de pacientă în cont și nici un preț garantat pentru o ședință plătită separat. Casa de asigurări decontează furnizorului contractat, în condițiile contractului și ale fondurilor disponibile.

Ce faci până la consultație și după ea

Poți cere cuiva să preia o parte din îngrijirea copilului, cumpărăturile sau treburile casei, ca să ai timp de odihnă. Vorbește cu o persoană în care ai încredere; mișcarea ușoară poate fi o opțiune dacă te simți în stare. Nu folosi alcoolul sau drogurile ca să faci față stării. Aceste lucruri nu înlocuiesc evaluarea medicală.

Psihoterapia este unul dintre serviciile pentru care poate fi făcut un plan de îngrijire. Dacă se pune problema unui medicament și alăptezi, spune-i medicului înainte de a începe, opri sau combina tratamente ori suplimente; alegerea nu se face după sfaturile altor mame. La consultațiile următoare, spune dacă starea se schimbă. Dacă apar semnele de urgență, nu aștepta următoarea programare.

Întrebări frecvente

Dacă nu pot dormi când doarme copilul, înseamnă că am depresie postpartum?

Nu neapărat. Este un semn pe care merită să îl spui medicului, mai ales dacă se adaugă tristețe, neliniște sau dificultăți în viața de zi cu zi.

Un gând nedorit despre rănirea copilului înseamnă că îl voi răni?

Un gând înspăimântător nu înseamnă automat intenție sau faptă. Spune-i unui medic despre el; dacă simți că ai putea acționa, ai un plan, ești confuză sau pierzi contactul cu realitatea, cere ajutor de urgență.

Poate un chestionar să îmi spună sigur dacă am depresie?

Nu. Medicul poate folosi întrebări sau un chestionar, dar face și o evaluare; uneori recomandă analize pentru a verifica o cauză medicală, cum ar fi o problemă a tiroidei.

Pot face online ședințele psihologice decontate?

Da, normele permit și ședințe la distanță, în aceleași condiții de decontare ca la cabinet. Confirmă înainte de programare că furnizorul poate oferi astfel ședința prin contractul cu casa de asigurări.

Surse verificate la 11 noiembrie 2026: NHS, paginile despre depresia și psihoza de după naștere; MedlinePlus, pagina despre depresia postpartum; Direcția de Sănătate Publică Suceava, materialele despre depresia postpartum; Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ghidul asiguratului și Hotărârea nr. 521/2023; normele Ministerului Sănătății și ale CNAS pentru serviciile psihologice; Ordinul nr. 2.339/2025; Legea nr. 487/2002; Ministerul Afacerilor Interne, informațiile despre 112.