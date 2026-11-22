La începutul unei relații, o incompatibilitate înseamnă că vreți lucruri diferite; un semnal de alarmă apare când partenerul îți îngrădește alegerile, îți încalcă limitele sau îți provoacă teamă. Dacă poți vorbi fără frică despre ce te deranjează, urmărește ce schimbă după discuție; dacă te amenință, te urmărește ori devine violent, nu aștepta o nouă confruntare ca să ceri ajutor.

Nu trebuie să hotărăști viitorul relației după o singură neînțelegere. Uită-te la comportamentul care se repetă și la reacția lui când îi spui limpede „nu”.

Când este o nepotrivire și când este un semnal de alarmă

Poate tu vrei mai mult timp împreună, iar partenerul vrea mai mult timp separat. Sau aveți planuri diferite pentru viitor. Puteți discuta aceste lucruri, dar poți și încheia relația dacă ceea ce vă doriți nu se potrivește. Un studiu publicat în 2025 în Human Nature a inclus diferențele de nevoi, priorități și valori printre problemele de compatibilitate.

Altceva este să renunți la prieteni ca să nu se supere ori să-ți schimbi programul de teamă că te va urmări. Organizația Mondială a Sănătății include izolarea, supravegherea și limitarea accesului la bani sau muncă printre comportamentele de control. Abuzul nu trebuie să fie fizic pentru a-l lua în serios.

Cum observi un tipar de control

La început, controlul poate fi prezentat drept grijă. Partenerul îți cere să-i spui mereu unde ești, să renunți la o prietenă sau să-i arăți conversațiile din telefon. În materialul despre relațiile sănătoase al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, ANES, apar, printre exemple, controlul banilor și pretenția ca partenera să ceară voie pentru orice lucru.

Un indiciu este ce se întâmplă când refuzi. Îți poți păstra alegerea fără jigniri, amenințări sau retragerea afecțiunii ca pedeapsă? În România, Legea nr. 217/2003 include controlul personal, urmărirea și comunicările care creează teamă între formele de violență psihologică. Regula privește și actualii ori foștii parteneri care nu au locuit împreună.

Minciunile repetate cer atenție, dar nu există un număr care să hotărască în locul tău. Observă ce a ascuns, dacă își schimbă povestea, dacă își asumă fapta și dacă aceasta îți afectează banii, siguranța sau posibilitatea de a alege. Nu continua verificările dacă ele te-ar pune în pericol.

Ce arată reacția partenerului când îi spui ce te deranjează

Dacă te simți în siguranță, poți numi gestul precis: „Nu vreau să îmi citești mesajele”. Apoi urmărește faptele, nu numai promisiunea. American Psychological Association arată că ascultarea și încercarea de a înțelege ce simte celălalt ajută într-un dezacord, spre deosebire de țipete și atacuri personale.

Dacă te jignește, dă vina pe tine pentru cererea lui sau repetă gestul după un refuz clar, problema nu mai este doar o diferență de păreri. Nu trebuie însă să-i testezi reacția dacă te-a amenințat ori lovit. O discuție în plus nu este o condiție ca să pleci.

Când discuți și când te retragi

O diferență de obiceiuri poate fi discutată dacă nu există teamă și amândoi puteți asculta. De pildă, poți spune că vrei mai mult timp împreună și poți vedea dacă găsiți o variantă acceptabilă pentru amândoi. Dacă planurile de viață rămân diferite, poți pleca fără să dovedești că celălalt a greșit.

Dacă partenerul îți urmărește mișcările, te izolează, te presează sexual sau te amenință, nu trata situația ca pe o ceartă obișnuită. Poți încheia relația fără o ultimă explicație față în față. NHS recomandă ca planul de plecare să fie făcut cu grijă și ca locul în care mergi să nu fie dezvăluit celui care te amenință.

Cum ceri ajutor și ce urmează

Dacă te simți amenințată, pregătește plecarea cu o persoană de încredere. Dacă partenerul îți verifică telefonul sau conturile, nu trimite planul pe un canal la care are acces; poți folosi telefonul acelei persoane pentru a cere ajutor. ANES poate îndruma către adăpost, poliție, servicii medicale și sprijin juridic.

În pericol imediat, sună la 112 și mergi într-un loc sigur, dacă poți. Poliția poate fi anunțată și de un martor sau de altă persoană care află despre violență. Pentru îndrumare și un plan de siguranță, sună la 0800.500.333, linia gratuită ANES, disponibilă permanent. Poți rămâne anonimă, iar demersurile făcute în numele tău cer acordul tău explicit. Spune poliției ce s-a întâmplat. Polițiștii separă persoanele implicate și evaluează pericolul. Dacă sunt îndeplinite condițiile, pot emite pe loc un ordin de protecție provizoriu, aplicabil cel mult cinci zile. Dacă nu îl emit, trebuie să îți spună că poți cere un ordin judecătoriei. Păstrează mesaje, datele incidentelor, înregistrări sau acte medicale numai dacă o poți face în siguranță. ANES le enumeră printre dovezile care pot ajuta; nu amâna apelul la 112 ca să le aduni. Pentru un ordin de protecție cerut instanței, depune cererea la judecătoria de la domiciliul ori reședința ta sau de la locul faptelor. ANES oferă un model de cerere și instrucțiuni de completare. Din 31 august 2024, protecția poate fi cerută și pentru violență din afara familiei ori a concubinajului, inclusiv pentru urmărire sau amenințări online.

După emiterea unui ordin de protecție, nu doar a celui provizoriu, Legea nr. 36/2026 cere autorităților locale să contacteze victima în trei zile și din nou cu cel puțin 14 zile înainte ca ordinul să expire, pentru a o informa despre posibilitatea de a cere prelungirea protecției.

Întrebări frecvente

Gelozia este mereu un semn de abuz?

Nu. Contează ce face partenerul din gelozie: îți verifică telefonul, îți interzice ieșirile, te urmărește sau îți trimite mesaje care te sperie? Aceste fapte sunt semnale de alarmă.

Trebuie să îi dau parola ca să îi arăt că am încredere?

Nu trebuie să dai acces la conturi sau mesaje pentru a dovedi iubirea. Dacă refuzul aduce amenințări ori partenerul îți verifică dispozitivele fără acord, cere sprijin.

Pot cere ordin de protecție dacă nu am locuit împreună?

Da. Nu este necesar să fi locuit împreună; contează actele de violență care îți pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea.

Pot suna pentru o prietenă care nu este pregătită să plece?

Da. Linia ANES primește și apeluri de la rude, prieteni, vecini ori martori. Poți cere îndrumare fără să o forțezi să ia o hotărâre pe loc.

Ce fac dacă mă urmărește după despărțire?

Dacă există pericol imediat, sună la 112. Păstrează mesajele și datele apelurilor dacă este sigur și anunță poliția; urmărirea repetată și comunicările care provoacă teamă pot justifica măsuri de protecție.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății; NHS; Legea nr. 217/2003; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; American Psychological Association; studiul „The Nature, Taxonomy, and Contingencies of Intimate Relationship Problems”, publicat în Human Nature; Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Legea nr. 36/2026.