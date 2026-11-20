Da, felul în care tatăl o trata pe mamă îți poate influența relațiile de acum: din ce ai văzut acasă poți învăța cum se poartă o ceartă și ce comportamente sunt acceptate între parteneri. Nu înseamnă însă că vei alege un partener ca tatăl tău sau că vei repeta relația părinților.

O analiză publicată online în 2022 în revista Trauma, Violence & Abuse a reunit 17 studii despre conflictul dintre părinți și relațiile copiilor ajunși adulți. A găsit legături cu felul în care aceștia gestionau certurile și cu calitatea relațiilor lor, dar rezultatele despre cât de mulțumiți erau de partener nu au fost aceleași în toate studiile.

Ce poți învăța despre respect din relația părinților

O fiică poate vedea că doi oameni nu sunt de acord, dar se ascultă și își respectă limitele. Poate vedea și umilire, control sau gelozie. Faptul că un comportament îi este cunoscut nu îl face acceptabil: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, ANES, arată că manipularea, controlul și încălcarea limitelor sunt semnale de urmărit într-o relație.

Contează și ce ai înțeles tu din certurile părinților. Un studiu apărut în 2010 a cuprins 183 de elevi aflați în ultimul an de liceu. Cei care se simțeau vinovați sau amenințați din cauza conflictelor de acasă se certau altfel în propriile relații. Asta nu înseamnă că orice ceartă dintre părinți produce o problemă mai târziu.

Relația directă cu părinții face și ea parte din poveste. Într-un studiu publicat în 2020, care a urmărit 374 de adolescenți, relațiile distante cu părinții au fost legate de mai puțin sprijin și apropiere în relațiile romantice ulterioare. Un alt studiu, pe 47 de persoane, a găsit o legătură între felul în care membrii familiei interacționau când copilul avea 14 ani și felul în care acesta interacționa cu partenerul aproximativ 17 ani mai târziu; numărul mic de participanți nu permite o concluzie pentru toate familiile.

Ce legătură poate avea stima de sine

Un studiu publicat în 2024, cu 356 de participanți, a asociat comportamentul dur al tatălui față de adolescent cu o stimă de sine mai scăzută atât la fete, cât și la băieți. La fiice, stima de sine scăzută și dificultățile școlare au fost legate ulterior de interacțiuni dure în cuplu.

Studiul a urmărit cum se purta tatăl cu copilul, nu a izolat efectul felului în care o trata pe mamă. Dacă te surprinzi cerând mereu confirmări ori acceptând jigniri, ai un motiv să te uiți atent la relația de acum, nu dovada că ai găsit deja cauza în copilărie.

Cum deosebești un tipar vechi de o problemă actuală

Pornește de la un episod precis: ce a făcut partenerul, ce ai crezut că înseamnă, cum ai reacționat și ce s-a întâmplat după. „A cerut o pauză în discuție” descrie un fapt; „nu îi pasă de mine” este o interpretare pe care o poți verifica. Întreabă-te dacă reacția ta apare în mai multe relații sau doar în cea de acum.

Nu pune însă un comportament actual de control pe seama fricii tale vechi. Acest mic tabel te ajută să alegi ce merită verificat și când siguranța vine înaintea unei discuții despre trecut.

Ce observi Ce verifici Ce faci Te sperie o pauză în ceartă Partenerul revine la discuție? Spui ce ai înțeles și întrebi. Ceri des confirmări Se repetă și în alte relații? Notezi când apare teama. Treci peste jigniri Se opresc când pui o limită? Spui ce nu accepți. Îți este verificat telefonul Îți este respectată limita? Ceri sprijin din afara cuplului. Ești amenințată sau lovită Ești în pericol acum? Suni la 112 dacă pericolul este imediat.

O relație poate trece printr-o perioadă grea fără ca explicația să fie copilăria ta. Uită-te la repetarea faptelor, la reacția partenerului când îi spui că te rănește și la efectul asupra vieții tale. Nici studiile nu pot separa întotdeauna conflictul dintre părinți de felul în care aceștia se purtau direct cu copilul.

Ce poți face diferit în relația ta

Scrie ce comportamente nu accepți, folosind exemple clare, precum jignirile sau verificarea telefonului. Spune limita și observă ce face partenerul după aceea. Respectarea ei contează mai mult decât o promisiune. Dacă puteți vorbi în siguranță, descrie fapta și ascultă răspunsul. NHS recomandă să verifici că ai înțeles ce spune celălalt și să reluați discuția după o pauză, dacă nu mai puteți vorbi calm. Păstrează legătura cu oameni de încredere din afara cuplului. Poți discuta cu unul dintre ei despre un comportament pe care nu știi cum să îl privești. Dacă aceleași reacții îți afectează repetat relațiile ori starea de zi cu zi, discută cu un psiholog. Poți cere terapie și fără un diagnostic; unele forme de terapie te ajută să înțelegi legătura dintre experiențele din copilărie și relațiile actuale.

Dacă există amenințări sau violență, nu încerca să rezolvi situația printr-o discuție cu persoana agresivă atunci când nu ești în siguranță. În România, în pericol imediat se sună la 112. Pentru îndrumare, linia ANES 0800 500 333 este gratuită și disponibilă permanent; poate suna și un martor sau o rudă.

Întrebări frecvente

Tata era bun cu mine, dar o umilea pe mama. Mă poate afecta?

Da, este posibil. Poți să fi primit grijă de la el și, în același timp, să fi văzut umilirea într-un cuplu. Studiile nu pot prezice cum va influența această combinație fiecare fiică.

Dacă aleg un bărbat opus tatălui meu, am rupt tiparul?

Nu neapărat. Uită-te la respectul, libertatea și siguranța din relația actuală, nu doar la asemănarea dintre cei doi. O cercetare publicată în 2019 a găsit o legătură între comportamentul taților și așteptările fiicelor despre bărbați ca părinți, dar nu a demonstrat că tații au cauzat acele așteptări.

Îmi iubesc tatăl, dar nu suport cum îi vorbește mamei. Trebuie să intervin?

Nu este sarcina ta să repari relația lor. Poți vorbi cu o persoană de încredere; dacă există violență sau pericol, caută ajutor pentru siguranță fără să confrunți singură persoana agresivă.

De ce ajung la parteneri care nu îmi oferă apropierea dorită?

Experiențele din familie îți pot influența așteptările, dar nu există o regulă potrivit căreia fiicele aleg inevitabil un anumit tip de partener. Privește comportamentul fiecărui partener și ce se repetă în relațiile tale.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Journal of Family Psychology, „Father and mother harsh parenting and adult romantic relationships over time” (2024), „Prospective Associations From Family-of-Origin Interactions to Adult Marital Interactions and Relationship Adjustment” (2008) și „The Family Context as a Foundation for Romantic Relationships” (2020); Trauma, Violence & Abuse, „Interparental Conflict and Young Adult Romantic Relationships” (publicat online în 2022); Journal of Research on Adolescence, „Interparental Conflict and Adolescents’ Romantic Relationship Conflict” (2010); Developmental Psychology, „The Effects of Fathers on Daughters’ Expectations for Men” (2019); NHS, paginile despre relații și terapie; ANES, paginile despre relațiile abuzive și linia de ajutor.