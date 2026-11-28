Ca să îl ajuți pe copil să citească de plăcere, pornește de la ce îl interesează, lasă-l să aleagă cartea și citiți împreună fără să îi ceri să termine fiecare poveste. Dacă refuză, schimbă tema, formatul sau momentul, în loc să transformi lectura într-un test. National Literacy Trust arată că libertatea de alegere și legătura cu pasiunile copilului îi susțin dorința de a citi.

Alege cartea după copil, nu doar după vârstă

Vârsta de pe copertă este un reper, nu o regulă. Contează și ce îl atrage pe copil, și cât de ușor poate urmări textul. Dacă îi plac dinozaurii, poți pune alături o carte cu fotografii și o bandă desenată despre ei; el alege cu care începe. Dacă textul uneia îl obosește, încearcă cealaltă variantă sau citește-i tu.

De la naștere până la 2 ani: cărți cartonate, cu imagini și repetiții; arată-i imaginile și numește ce vedeți.

Între 2 și 5 ani: povești ilustrate; lasă-l să întoarcă paginile și să vorbească despre imagini.

Între 5 și 8 ani: texte scurte, ilustrații sau serii; citește-i tu pasajele care sunt încă prea grele.

Între 8 și 12 ani: aventură, umor, sport, știință ori benzi desenate, după interesele lui.

La adolescență: lasă loc genurilor și formatelor preferate, inclusiv celor digitale și cărților audio.

Acestea sunt idei de pornire, nu trepte pe care copilul trebuie să le treacă la o anumită zi de naștere. UNICEF recomandă să pornești de la interesele lui, iar ghidul Departamentului britanic pentru Educație include între materialele de citit și poezii, reviste, benzi desenate sau rețete.

Citiți împreună și înainte să învețe literele

Nu trebuie să aștepți până citește singur. Academia Americană de Pediatrie recomandă cititul împreună de la naștere: copilul poate privi imaginile, poate pune întrebări și poate repeta bucăți din poveste. Raportul publicat în 2024 leagă această activitate de dezvoltarea limbajului, de cea emoțională și de relația dintre părinte și copil; simpla oferire a unei cărți nu înlocuiește timpul petrecut împreună cu ea.

Poți continua să îi citești și după ce începe școala. Dacă îl atrage povestea, dar se poticnește la cuvinte, citește tu partea grea și lasă-l să aleagă ce fragment încearcă singur. Un studiu apărut în 2020 în Reading Research Quarterly a studiat în timp 200 de copii cu vârste între 5 și 15 ani. A cercetat cum se influențează reciproc cititul de plăcere și cât de bine citește un copil: dacă citește mai bine, poate alege să citească mai mult, iar cititul în plus îl poate ajuta să progreseze.

Fă loc cărții fără o țintă de pagini

Un moment care revine poate fi înainte de somn, în transport sau după altă activitate plăcută. Nu trebuie să rămână aceeași oră în fiecare zi. Ghidul Departamentului britanic pentru Educație spune că și câteva minute pot fi utile, dacă activitatea este potrivită copilului.

Oferă-i câteva variante legate de ce îi place și lasă-l să aleagă. Alegeți un moment în care aveți chef să citiți sau să răsfoiți. Vorbiți despre poveste dacă vrea, fără întrebări de control după fiecare pagină. Opriți-vă când interesul scade. Data viitoare puteți schimba cartea, formatul sau momentul.

Dacă refuză de mai multe ori, observă ce anume respinge: tema, cititul cu voce tare sau chiar momentul ales. Încearcă o poveste pe care să i-o citești tu ori o revistă despre pasiunea lui. UNICEF recomandă să nu insiști când copilul nu este receptiv. Nu este nevoie să îi promiți o răsplată pentru fiecare carte ca să începeți să citiți împreună.

Benzile desenate sunt tot lectură

O carte lăsată neterminată nu cere o pedeapsă sau un număr minim de pagini citite. Poți propune altă poveste și puteți reveni la prima mai târziu. Pentru unii copii, imaginile și bucățile scurte de text din benzile desenate fac povestea mai ușor de urmărit; UNICEF și National Literacy Trust le recunosc drept lectură.

Potrivit cercetării publicate de National Literacy Trust în 2026, 45,7% dintre copiii și tinerii întrebați citesc, în timpul liber, benzi desenate sau romane grafice măcar o dată pe lună. Procentul descrie răspunsurile din acea cercetare, nu pe toți copiii din România. Dacă acestea sunt preferatele copilului, poți adăuga treptat și alte cărți despre aceeași temă, fără să îi retragi benzile desenate.

Biblioteca îți dă alte cărți de încercat

Nu trebuie să cumperi o carte nouă de fiecare dată când copilul își schimbă interesul. Poți folosi biblioteca publică, dar actele și termenele de împrumut diferă de la un loc la altul. La Biblioteca Județeană Mureș, un copil de până la 14 ani este înscris dacă vine cu părintele sau tutorele și sunt aduse actul de identitate al adultului și certificatul de naștere al copilului.

Acolo, un utilizator eligibil poate împrumuta între 1 și 4 documente pentru cel mult 14 zile, cu până la trei prelungiri de câte 14 zile. De exemplu, dacă sunt acordate toate prelungirile, un împrumut de 14 zile poate ajunge la 56 de zile în total: 14 + 3 × 14. Pentru biblioteca din localitatea ta, verifică regulamentul înainte să mergeți.

Când cititul greu cere ajutor

Uită-te la diferența dintre a asculta o poveste și a o citi singur. Dacă îi plac poveștile ascultate, dar citește constant lent și ezitant cu voce tare, rămâne sub nivelul așteptat pentru vârsta lui ori face des greșeli de ortografie, discută cu învățătorul sau profesorul. NHS arată că pot apărea și frustrare sau retragere; aceste semne nu stabilesc singure un diagnostic.

Spune-i cadrului didactic ce observi acasă și întreabă ce dificultăți apar la școală. Cere îndrumare pentru consilier, logoped sau evaluare. Centrele județene de resurse și asistență educațională, respectiv centrul din București, oferă astfel de servicii copiilor și părinților. Medicul poate verifica și dacă auzul sau vederea contribuie la dificultate. Dacă evaluarea duce la un certificat de orientare școlară și profesională pentru o tulburare specifică de învățare, adresează-te școlii pentru întocmirea Planului educațional personalizat.

Metodologia pentru sprijinirea elevilor cu tulburări specifice de învățare, publicată în februarie 2017, prevede evaluare și măsuri adaptate copilului. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede pentru acești elevi metode de predare specifice și patru niveluri de sprijin, de la predare flexibilă și instrumente ajutătoare la sprijin individualizat, în funcție de nevoi.

Întrebări frecvente

Câte minute ar trebui să citim împreună?

Pentru copiii de 2-3 ani, Academia Americană de Pediatrie oferă ca exemplu între 10 și 20 de minute în rutina de seară. Pentru copiii mai mari, recomandările citate aici nu stabilesc o durată zilnică obligatorie.

Îl ajută cărțile ascultate?

Pot fi o cale spre povești, nu o obligație de a înlocui cartea tipărită. În datele National Literacy Trust pentru 2025, 47,3% dintre copiii și tinerii chestionați ascultau cărți audio sau podcasturi, iar peste un sfert spuneau că acestea le trezesc interesul pentru cărți.

Trebuie să îi dau o recompensă pentru fiecare carte?

Nu este o condiție pentru a citi împreună. Cercetările citate susțin alegerea liberă și experiența plăcută, dar nu stabilesc dacă răsplata pentru fiecare carte ajută sau dăunează motivației pe termen lung.

Dislexia înseamnă că un copil este mai puțin inteligent?

Nu. NHS precizează că dislexia nu afectează inteligența; dacă lectura îi este dificilă, copilul poate avea nevoie de evaluare și de sprijin potrivit.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Academia Americană de Pediatrie, raportul despre cititul împreună și recomandarea pentru copiii de 2-3 ani; UNICEF Parenting; Departamentul britanic pentru Educație; National Literacy Trust, materialele despre alegerea cărților, benzile desenate și lectura de plăcere; studiul publicat în Reading Research Quarterly în 2020; NHS; metodologia Ministerului Educației pentru sprijinirea elevilor cu tulburări specifice de învățare; Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar; Ministerul Educației și Cercetării; Biblioteca Județeană Mureș.