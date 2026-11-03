La copii, gripa începe adesea brusc, cu febră, dureri în corp și oboseală puternică; răceala se instalează treptat și supără mai ales nasul și gâtul. Simptomele nu pot spune sigur care dintre ele este cauza: cere sfatul medicului dacă cel mic este foarte mic, are o boală cronică sau se simte tot mai rău. Dacă respiră greu ori este greu de trezit, are nevoie de ajutor de urgență.

Cum arată gripa și răceala la copii

Gripa apare de multe ori dintr-odată. Copilul poate avea febră, frisoane, dureri musculare și de cap, oboseală puternică, tuse seacă și durere în gât. Pot apărea și nas înfundat, vărsături sau diaree.

apare de multe ori dintr-odată. Copilul poate avea febră, frisoane, dureri musculare și de cap, oboseală puternică, tuse seacă și durere în gât. Pot apărea și nas înfundat, vărsături sau diaree. Răceala începe de obicei treptat. Nasul înfundat sau care curge, strănutul și durerea în gât ies mai mult în evidență, iar copilul este, de regulă, mai puțin abătut.

Acestea sunt indicii, nu un diagnostic. Semnele celor două boli se pot suprapune, iar un copil cu gripă nu are neapărat toate simptomele enumerate.

Ce poate lămuri un test de gripă

Medicul decide dacă un test ar ajuta la alegerea îngrijirii; nu fiecare copil cu simptome gripale trebuie testat. Testele rapide care caută părți ale virusului dau rezultate în aproximativ 10-15 minute, dar un rezultat negativ nu exclude gripa. Testele care caută materialul genetic al virusului sunt mai exacte, iar medicul poate aprecia situația și fără un test.

Testul rapid poate arăta dacă a găsit gripă A sau B, dar nu și subtipul gripei A. Nici simptomele nu pot arăta ce subtip are copilul.

Ce faci acasă cât timp copilul este bolnav

Lasă copilul să se odihnească, ține-l acasă dacă are febră și verifică-i starea inclusiv noaptea. Măsoară temperatura dacă pare fierbinte sau este mai abătut. Oferă-i lichide des. Dacă varsă, încearcă înghițituri mici și repetate; dacă este alăptat, continuă alăptarea. Pentru nasul înfundat poți folosi ser fiziologic. Dacă febra sau durerea îl supără, folosește paracetamol ori ibuprofen numai potrivit vârstei și prospectului produsului. Doza depinde de concentrația medicamentului și, uneori, de greutatea copilului.

Nu da paracetamol și ibuprofen în același timp și nu le alterna decât dacă un medic sau asistent medical recomandă asta. Verifică dacă un alt produs pe care îl primește copilul conține paracetamol. Între dozele de paracetamol se lasă cel puțin 4 ore, nu se dau mai mult de 4 doze în 24 de ore și nu se continuă peste 3 zile fără sfat medical.

Nu da ibuprofen unui copil deshidratat sau cu varicelă; dacă are astm, cere mai întâi sfatul medicului. Copiii care nu au împlinit 16 ani nu trebuie să primească aspirină. Nu încerca să scazi febra ștergând copilul cu buretele și nu îl înveli excesiv.

Când contactezi medicul

Febra începe de la 38°C. În gripă, ea se retrage de obicei în 3-4 zile, iar cele mai multe simptome se ameliorează în 3-7 zile, deși tusea și slăbiciunea pot dura mai mult. Cere sfat medical dacă febra ține cel puțin 5 zile sau dacă starea copilului se înrăutățește.

Sub 3 luni: o temperatură de 38°C sau mai mult cere evaluare medicală rapidă.

o temperatură de 38°C sau mai mult cere evaluare medicală rapidă. Între 3 și 6 luni: cere evaluare dacă temperatura ajunge la 39°C sau mai mult.

cere evaluare dacă temperatura ajunge la 39°C sau mai mult. La orice vârstă: contactează medicul dacă febra ori tusea revin după o ameliorare, copilul pare deshidratat sau simptomele nu se ameliorează după aproximativ o săptămână.

Ia legătura cu medicul cât mai devreme dacă bănuiești că are gripă un copil care nu a împlinit 5 ani, mai ales unul care nu a împlinit 2 ani, sau un copil cu astm, diabet ori o boală de inimă sau de plămâni. Medicul de familie poate evalua copilul și poate prescrie un medicament împotriva virusului gripal dacă este cazul. Acesta ajută cel mai mult când este început în primele două zile de boală, dar poate fi util și mai târziu pentru unii copii.

De pildă, pentru un bebeluș de 2 luni cu 38°C nu se așteaptă să treacă febra acasă. Pentru un copil de 4 ani care bea lichide, respiră normal și are nasul înfundat, starea poate fi urmărită acasă; dacă febra ajunge la a cincea zi, este nevoie de sfatul medicului. Dacă acel copil are astm și apar simptome de gripă, medicul trebuie contactat mai devreme.

Când ceri ajutor de urgență

Sună la 112 sau mergi imediat la urgență dacă apare unul dintre semnele de mai jos:

Copilul respiră greu sau foarte repede, i se retrag coastele la inspirație ori are buzele sau pielea albăstrui.

Este greu de trezit, nu răspunde ca de obicei, are convulsii, gâtul înțepenit sau o erupție care nu pălește la apăsare.

Nu poate bea sau înghiți, nu a urinat timp de 8 ore, are gura uscată ori nu are lacrimi când plânge.

Are durere în piept.

Întrebări frecvente

Cât poate dura o răceală la un copil mic?

La cei mai mulți copii mici, răceala se ameliorează în cel mult două săptămâni. Dacă starea se agravează, nu aștepta să treacă acest interval pentru a cere sfat medical.

Pot folosi miere pentru tuse?

Mierea poate fi încercată după ce copilul a împlinit un an. Nu se dă unui bebeluș sub un an.

Pot cumpăra un medicament pentru tuse sau răceală fără rețetă?

Pentru copiii sub 6 ani, astfel de medicamente nu se dau fără recomandarea medicului sau farmacistului.

Gripa se tratează cu antibiotic?

Nu. Antibioticele nu tratează virusul gripal; medicul le poate prescrie dacă găsește și o infecție provocată de bacterii.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: CDC, materialele despre simptomele gripei, testare și tratamentul copiilor; NHS, ghidurile despre gripă, febra copiilor, răceli, paracetamol și ibuprofen; Ministerul Sănătății din România, materialul despre semnele infecțiilor respiratorii și îngrijirea copiilor cu gripă.