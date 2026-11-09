Dacă uiți lucruri în perioade de stres sau după nopți cu puțin somn, nu înseamnă automat că ai Alzheimer. Dacă uitarea se repetă, se agravează sau îți afectează munca, orientarea, plata facturilor ori treburile zilnice, mergi la medicul de familie.

Nu o greșeală izolată arată cauza, ci felul în care se schimbă dificultățile în timp și cât te împiedică să faci lucrurile obișnuite. O problemă de memorie poate avea și alte cauze, unele care pot fi tratate.

Cum compari uitarea cu stresul și oboseala

Stresul poate aduce uitare, concentrare slabă și dificultăți de decizie, arată NHS. După somn insuficient, poate fi mai greu și să reții lucruri noi. Într-o analiză publicată în 2024, care a reunit 1.234 de participanți din 39 de rapoarte, somnul redus la între 3 și 6,5 ore a avut un efect mic, dar negativ, asupra formării amintirilor, față de somnul de între 7 și 11 ore. Acestea sunt intervalele comparate în studiu, nu o măsură a somnului necesar fiecărei persoane.

Poți compara ce observi în viața de zi cu zi:

Uiți uneori un cuvânt, dar îți revine mai târziu. Devine mai îngrijorător dacă îți este tot mai greu să găsești cuvintele și să urmărești conversații.

Pierzi cheile din când în când, apoi le găsești. Cere evaluare dacă pierzi frecvent obiecte și nu mai reușești să le găsești.

Ratezi ocazional o plată. Dificultățile repetate de a gestiona facturi sau bani merită discutate cu medicul.

Aceste exemple nu sunt un test. Dacă uitarea se rărește odată cu odihna, un declin care se agravează pare mai puțin probabil, dar numai din asta nu poți afla cauza. Dacă dificultățile continuă și când nu ești stresată sau obosită, cere o evaluare.

Ce schimbări cer un consult

Alzheimer poate începe cu uitarea repetată a unor întâmplări recente sau cu aceeași întrebare pusă de mai multe ori. Alte semne sunt dezorientarea într-un loc cunoscut, dificultățile noi de a lua decizii, de a organiza activități ori de a face treburi pe care înainte le făceai fără ajutor. Cei apropiați pot observa și schimbări de dispoziție sau comportament.

Organizația Mondială a Sănătății include problemele de memorie, orientare, conversație și activități zilnice printre posibilele semne timpurii ale demenței. Semnele nu stabilesc singure un diagnostic. Nici vârsta nu le explică automat: demența nu este o parte inevitabilă a îmbătrânirii.

Alzheimer poate apărea și înainte de 65 de ani

Da, dar este mult mai rar. Boala poate apărea și la persoane de 40 sau 50 de ani. În fișa sa din 26 octombrie 2026, OMS arată că până la 9% dintre cazurile de demență din lume încep înainte de 65 de ani. Procentul privește toate formele de demență, nu doar Alzheimer, și nu este o estimare pentru România.

Alzheimer este una dintre cauzele demenței și contribuie la aproximativ 60-70% dintre cazurile ei, potrivit OMS. La 30 sau 40 de ani, uitarea ocazională a unui cuvânt nu înseamnă, singură, Alzheimer. Dacă dificultățile se înmulțesc sau îți afectează munca și viața de zi cu zi, vârsta nu este un motiv să amâni consultul.

Ce alte cauze poate verifica medicul

Depresia, anxietatea, somnul tulburat, alcoolul și unele medicamente pot fi legate de probleme de memorie. Medicul poate verifica și tiroida, lipsa vitaminei B12, diabetul ori o infecție, în funcție de simptome. Nu opri un tratament prescris și nu începe să iei vitamine doar pentru că ai început să uiți: cauza trebuie lămurită la consult.

Cum ajungi la evaluare în România

Notează când au început dificultățile, cât de des apar și ce activități îți îngreunează. O listă te poate ajuta cu lucrurile de reținut; urmărește și dacă simptomele se schimbă după odihnă. Programează-te la medicul de familie. Spune-i ce ai observat, ce boli ai și ce medicamente iei. Dacă un apropiat a remarcat schimbări, povestește-i medicului și ce a observat acesta. Medicul poate face un examen fizic, poate recomanda analize de sânge sau urină și îți poate verifica memoria și gândirea prin întrebări ori sarcini scurte. Dacă este nevoie, poate recomanda un consult la neurolog, psihiatru sau geriatru. La specialist, evaluarea poate continua cu teste de memorie mai amănunțite sau cu imagini ale creierului, prin tomografie ori rezonanță magnetică, după caz. Dacă primele rezultate sunt obișnuite, dar problemele persistă sau se agravează, revino la medic cu exemple noi din viața de zi cu zi.

Pentru persoanele asigurate care primesc bilet de trimitere către un medic specialist, normele Ministerului Sănătății și CNAS publicate în august 2025 prevăd valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice pentru afecțiuni acute sau subacute și de până la 90 de zile pentru cele cronice. Medicul stabilește categoria afecțiunii. Biletul se întocmește în două exemplare, iar unul îți revine; verifică data emiterii când faci programarea.

Ce arată un test de memorie făcut acasă

Un test online poate fi un motiv în plus să vorbești cu medicul, dar nu poate confirma sau exclude Alzheimer. Nici testele de memorie folosite la consult nu pun singure diagnosticul: un rezultat obișnuit poate rata o dificultate, iar unul slab nu arată cauza ei. Dacă ai făcut un test acasă, du rezultatul la consult împreună cu exemple despre ce ți se întâmplă.

Întrebări frecvente

Dacă îmi uit cheile sau locul de parcare, înseamnă că am demență?

Nu neapărat. Contează dacă se întâmplă tot mai des, nu mai poți găsi obiectele ori apar și dificultăți de orientare sau în activitățile obișnuite.

După câte săptămâni de uitare trebuie să merg la medic?

Nu există un număr de săptămâni care să stabilească diagnosticul. Cere o evaluare dacă uitarea persistă, se agravează sau îți afectează viața de zi cu zi.

Ce analize să cer dacă uit și sunt obosită?

Nu există o listă potrivită pentru toată lumea. În funcție de consult, medicul poate verifica tiroida, glicemia pe termen mai lung, vitamina B12, folatul, funcția ficatului și a rinichilor; poate cere și o analiză de urină dacă suspectează o infecție.

Pot opri somniferele dacă bănuiesc că ele mă fac să uit?

Nu opri singură un medicament prescris. Spune-i medicului ce iei și când au început problemele, ca să poată verifica tratamentul.

Când trebuie să sun la 112?

Dacă starea de confuzie apare brusc, cere ajutor medical imediat, nu aștepta un consult obișnuit. Sună la 112 mai ales dacă apar și vorbire neclară, slăbiciune pe o parte a corpului, pierderea echilibrului, leșin sau o durere de cap severă.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, fișa despre demență din 26 octombrie 2026; NHS, paginile despre stres, simptomele și evaluarea demenței și confuzia apărută brusc; National Institute on Aging, comparația despre uitarea legată de vârstă; MedlinePlus, paginile despre memorie și testele cognitive; analiza despre restricționarea somnului și formarea amintirilor, publicată în 2024 în Neuroscience & Biobehavioral Reviews; CNAS, Ghidul asiguratului din ianuarie 2025; Ministerul Sănătății și CNAS, normele privind biletul de trimitere din august 2025.