Drew Barrymore tocmai ne-a oferit o privire rară în intimitatea casei ei, iar imaginile sunt o sursă pură de inspirație pentru oricine iubește designul interior. Actrița a distribuit o serie de fotografii care pun în lumina reflectoarelor colțurile ei preferate, demonstrând că luxul înseamnă de fapt confort și personalitate.

Te-ai întrebat vreodată cum arată o casă de vedetă care nu pare un muzeu rece și neatins? Aici este miza reală pentru noi. Imaginile publicate ne arată că un spațiu cu adevărat șic este cel în care se trăiește cu bucurie, unde prosoapele cu imprimeu floral stau alături de obiecte vintage, fără teama de a strica un aranjament perfect.

Bucătăria ca inima casei

Iar detaliile fac absolut toată diferența. Așa cum observă Hellomagazine într-o analiză publicată recent, fotografiile se concentrează pe spațiile mici, dar pline de căldură. Vedem un colț de bucătărie amenajat cu mult gust, unde electrocasnicele din propria ei colecție, Beautiful by Drew, stau așezate cuminți sub o lucrare de artă vibrantă.

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Un aragaz masiv privește spre ferestrele uriașe care aduc natura la interior. Brandul ei de lifestyle, lansat în 2021, a devenit rapid extrem de popular.

„Am vrut să adăugăm culoare și inovație articolelor de bucătărie existente și, și să creăm noi electrocasnice, instrumente și vase pentru cea mai importantă cameră din casa noastră, bucătăria.” – Drew Barrymore, Actriță și Antreprenor

Și are perfectă dreptate. Până la urmă, acolo se întâmplă magia în orice familie.

„Este camera în care creezi amintiri sau gătești mâncarea ta preferată de confort, este inima casei, și am vrut să aducem tehnologie de nivel înalt, dar cu mai multă culoare și fericire adăugate.” – Drew Barrymore, Actriță și Antreprenor

Cum să aduci acest stil la tine acasă

Te gândești cum poți recrea această atmosferă relaxată în propriul tău apartament? Nu e deloc complicat. Ai nevoie doar de puțin curaj stilistic:

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Amestecă vechiul cu noul: Pune un aparat de cafea super modern lângă o tavă de argint antichizată, exact cum face Drew la stația ei de cafea.

Nu te teme de artă în spații neobișnuite: O ilustrație simpatică cu o oaie agățată în baie schimbă total energia locului și aduce un zâmbet.

Alege textile vesele: Prosoapele cu modele florale aruncate neglijent pe marginea căzii aduc instant un aer proaspăt și trăit.

Trucul meu preferat din casa actriței rămâne felul în care lumina naturală inundă dormitorul matrimonial. Acolo, grinzile de lemn expus și o canapea cu dungi așezată la capătul patului creează un sanctuar perfect pentru serile de duminică.

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Acum e momentul să încerci și tu o mică reamenajare a colțului tău preferat. Decizia de a aduce mai multă personalitate în locuință îți aparține în totalitate, iar weekendul acesta reprezintă ocazia perfectă pentru o vizită la un târg de vechituri în căutarea acelei piese unice care să spună povestea ta.