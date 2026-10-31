Poți beneficia de psihoterapie decontată dacă ai recomandarea medicală necesară și ajungi la un furnizor care are contract pentru acest serviciu. Dacă vrei sprijin pentru relația ta, verifică însă serviciul concret: denumirea de terapie de cuplu nu înseamnă, prin ea însăși, că ședința este plătită de casa de asigurări.

Prin casa de asigurări de sănătate (CAS) se pot acorda evaluare psihologică, consiliere și psihoterapie. Acestea sunt servicii conexe actului medical, adică însoțesc îngrijirea recomandată de medic. O recomandare pentru evaluare nu îți oferă automat acces și la celelalte două.

Verifică serviciul înainte să alegi cabinetul

O clinică poate avea contract pentru consultații medicale, fără ca acesta să acopere și întâlnirile cu psihologul. Când suni, precizează că vrei psihoterapie decontată și cere confirmarea că recomandarea ta poate fi folosită acolo.

Psihologul poate fi salariatul clinicii sau poate colabora cu aceasta printr-un cabinet partener. În ambele situații, trebuie să aibă dreptul de practică pentru serviciul oferit. Această condiție contează atât într-o unitate privată, cât și într-un spital public.

Pentru furnizori, caută pe site-ul casei de asigurări din județul tău, în listele dedicate serviciilor conexe. Dacă nu găsești categoria potrivită, cere telefonic casei să te îndrume către furnizorii contractați.

Recomandarea pentru psihoterapie vine de la medicul specialist

Pentru majoritatea persoanelor asigurate, accesul presupune următorii pași:

Întrebi clinica dacă oferă psihoterapie decontată și ce specialitate medicală este necesară pentru recomandare.

Soliciți, de regulă, medicului de familie o trimitere către specialistul care lucrează în contract cu casa de asigurări. Trimiterea poate veni și de la un alt specialist aflat în contract.

La consultație, medicul stabilește dacă sunt indicate servicii psihologice și consemnează recomandarea într-o scrisoare medicală.

Te programezi la psihologul din rețeaua furnizorului. Acesta stabilește planul ședințelor împreună cu medicul.

Pentru psihoterapia propriu-zisă, recomandarea prin scrisoare medicală poate veni de la psihiatru, neurolog sau medicul care oferă îngrijiri paliative. Alte specialități pot recomanda evaluare și consiliere, în limitele aplicabile fiecăreia.

Dacă ai deja un diagnostic, precum diabet, epilepsie sau o tulburare psihică, poți ajunge la specialist fără un nou bilet, cu programare, pentru verificările periodice ori la agravarea bolii.

Accesul la evaluare și consiliere are și condiții legate de specialitate:

Diabetul și bolile metabolice, otorinolaringologia, medicina fizică și de reabilitare, precum și pediatria se numără printre specialitățile care pot recomanda aceste servicii.

În cardiologie și pneumologie, recomandările menționate privesc problemele care au apărut sau s-au agravat după COVID-19.

În nefrologie, accesul descris este destinat persoanelor care urmează dializă.

Pentru endocrinologie, genetică medicală și reumatologie, serviciile psihologice respective sunt destinate copiilor.

Unii psihiatri pregătiți în psihoterapie pot oferi prin CAS ședințe individuale ori de grup pentru anumite diagnostice, între care tulburările de anxietate, tulburarea obsesiv-compulsivă și adicțiile. Pentru copii există și psihoterapia copilului și familiei, realizată de psiholog pe baza recomandării psihiatrului pediatru.

Pregătește actele și întreabă când începe programul

Verifică la clinică, înainte să mergi, ce acte ți se cer. În mod obișnuit, ai nevoie de actul de identitate, de biletul de trimitere, de scrisoarea medicală și de cardul de sănătate. Dacă nu ai primit cardul, întreabă furnizorul cum verifică dacă ești asigurat.

Numărul întâlnirilor și intervalul dintre ele sunt stabilite de medic împreună cu psihologul. Pentru ședința decontată cu psihologul, durata minimă este de 50 de minute. Accesul nu înseamnă nici ședințe nelimitate, nici un drept general la 12 întâlniri gratuite anual.

Bugetul primit de clinică de la casa de asigurări este limitat, iar programul poate fi ocupat. Cere separat informații despre planul recomandat și despre data la care există efectiv un loc decontat. Dacă furnizorul nu te poate primi, casa județeană te poate îndruma către alte unități contractate.

Ședințele se pot desfășura și online, cu respectarea condițiilor de decontare. Verifică dacă furnizorul oferă această variantă, ce documente solicită și cum se organizează întâlnirea la distanță.

Plata unei ședințe private nu se recuperează ulterior

Dacă achiți o întâlnire la un psiholog în regim privat, factura nu îți permite să ceri ulterior rambursarea de la casa de asigurări. Nici prezentarea ulterioară a trimiterii, nici atestatul psihologului nu schimbă această regulă. Decontarea se face către furnizor, pentru serviciile contractate și efectiv acordate.

Același lucru trebuie verificat pentru ofertele de dezvoltare personală: numele comercial al serviciului nu stabilește eligibilitatea. Cere denumirea exactă a prestației acoperite și condițiile în care o poți primi.

Pentru același serviciu deja decontat, clinica nu ar trebui să solicite o plată suplimentară. Dacă apare o sumă de achitat, cere să ți se explice ce reprezintă și verifică la casa de asigurări acoperirea contractului.

La consultațiile private plătite direct, poți merge fără trimitere, inclusiv la medicul specialist. Tariful îl confirmi cu cabinetul înainte de programare.

Potrivit analizei Psymep, ca reper orientativ pentru terapia de grup, sunt indicate tarife de 80-200 de lei pentru o întâlnire de 90-180 de minute, cu minimum șase participanți. Acest reper privește exclusiv formatul de grup.

Dacă ai un abonament medical sau o asigurare privată, verifică documentul contractual. Numărul ședințelor acoperite, eventualul plafon anual și condițiile de acces sunt cele ale furnizorului sau asigurătorului; în general, traseul obligatoriu prin medicul de familie și specialistul contractat de CAS nu se aplică în aceeași formă.

Există trasee distincte pentru oncologie și autism

Pentru persoanele cu afecțiuni oncologice, Hotărârea Guvernului nr. 693/2025 a introdus un pachet de psiho-oncologie integrat tratamentului. Acesta cuprinde consultație psihologică, consiliere, evaluare psihologică clinică și plan de intervenție. Limita este de patru servicii lunar pentru un asigurat, fără a depăși un serviciu într-o zi.

Începând cu 1 iulie 2026, serviciile respective presupun psihologi cu pregătire complementară în psiho-oncologie: minimum patru luni și 110 ore de instruire. Până la 30 iunie 2026, puteau participa și psihologi acreditați care nu aveau această formare specifică.

Dacă îngrijești un adult cu cancer și îl însoțești, cu acordul său, la intervenții chirurgicale și tratamente, ai un drept distinct în fiecare an în care beneficiezi de concediu pentru îngrijirea lui. La recomandarea medicului care acordă concediul, poți primi minimum o evaluare psihologică și cinci ședințe de consiliere.

Pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist funcționează un program național separat. Furnizorii și regulile acestuia trebuie verificați pentru acel traseu.

Dacă nu ești asigurată, dar ești înscrisă într-un program național de sănătate, cere casei de asigurări să îți precizeze serviciile acoperite. Înscrierea într-un astfel de program nu acordă automat acces la psihoterapie decontată. Dacă asigurarea ta este într-o altă țară, verificarea se face la sistemul respectiv pentru servicii primite în România.

Urgența nu așteaptă pașii pentru decontare

Psihologul clinician Tamara Ionela Mihailescu, din Timișoara, județul Timiș, distinge între sprijinul planificat și situațiile acute. Dacă există riscul să îți faci rău, simptome psihotice sau o urgență medicală, apelează 112 ori mergi la camera de gardă, fără să aștepți programarea pentru ședințe decontate. Consilierea online nu este potrivită pentru intervenția într-o criză acută.

depreHUB, la numărul 0374 456 420, este serviciul gratuit, disponibil non-stop, indicat de Tamara Ionela Mihailescu. Pentru TelVerde Antisuicid, sună la 0800 801 200 de vineri până duminică, în intervalul 19:00-07:00.

Psihologul nu prescrie medicamente. Dacă urmezi deja un tratament, modificarea sau oprirea lui se discută cu medicul. Când acesta recomandă doar medicație, poți întreba dacă ar fi potrivit și sprijinul psihologic; recomandarea medicală rămâne rezultatul evaluării sale.

La prima întâlnire de psihoterapie se discută metoda, obiectivele și felul în care vei lucra cu terapeutul. Pentru programare, confirmarea financiară trebuie obținută înainte: ședința este decontată sau este în regim privat.