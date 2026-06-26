Orele lungi petrecute cu telefonul în mână sau cu laptopul în poală nu vin doar cu ochi obosiți și baterie descărcată. Medicii avertizează că poziția repetată de tipul „capul în jos, telefonul în sus”, păstrată ani la rând, poate ajunge de la simplu disconfort la dureri cronice, deformări ale coloanei vertebrale și, în cazuri severe, chiar la handicap permanent.

În practică, problema nu pare deloc rară. Statisticile recente arată că 73% dintre studenți și aproape 65% dintre cei care lucrează de acasă acuză dureri la nivelul gâtului sau spatelui. Diferența este de 8 puncte procentuale, ceea ce sugerează că disconfortul apare masiv în ambele grupuri, nu doar la cei foarte tineri. Dacă lucrezi multe ore la birou și apoi îți continui seara pe telefon, corpul tău simte ambele tipuri de suprasolicitare.

Gâtul și spatele sunt primele care „plătesc” factura scrollingului

Cea mai vulnerabilă zonă este coloana cervicală, adică partea gâtului. Acolo se adună tensiunea când ții capul aplecat spre ecran perioade lungi. Nu pare mare lucru într-o zi. Dar dacă postura asta se repetă luni și ani, corpul începe să compenseze: înțepenești mai repede, apar dureri care coboară spre umeri și spate, iar poziția devine tot mai greu de corectat.

Dar miza nu e doar una de confort. Când durerea devine cronică, afectează somnul, concentrarea, antrenamentele, munca de la birou și chiar gesturile banale, cum ar fi să întorci capul când conduci sau să ridici o sacoșă. Pentru cine lucrează de acasă, unde granița dintre birou și canapea se topește ușor, riscul e și mai simplu de ignorat.

Primele semne pe care merită să le iei în serios

Nu trebuie să aștepți o durere puternică să faci o schimbare. Primele semne de avertizare sunt, de obicei, mai „cuminți”: gât rigid dimineața, disconfort între omoplați după câteva ore pe laptop, nevoia de a-ți schimba poziția din cinci în cinci minute, dureri de spate care apar tot mai des spre seară.

Și, dacă te regăsești aici, tocmai asta e partea utilă: e momentul bun să corectezi rutina înainte să ajungi la dureri cronice. Potrivit Mediafax, avertismentul îi vizează mai ales pe cei care folosesc excesiv telefonul mobil și laptopul, adică exact combinația cea mai prezentă în viața de zi cu zi.

Ce poți schimba chiar de azi, fără să-ți reinventezi viața

Vestea bună este că prevenția nu cere un program complicat. Cere consecvență. Începe cu cele mai simple ajustări: ridică telefonul mai aproape de nivelul ochilor, ca să nu mai cobori capul de fiecare dată când citești sau răspunzi la mesaje. La laptop, evită poziția în care lucrezi ore întregi cu ecranul prea jos, mai ales din pat sau de pe canapea (da, locurile noastre „comode” sunt adesea cele mai păguboase pentru spate).

Iar dacă lucrezi de acasă, fă-ți o regulă foarte clară: schimbă poziția la intervale regulate și ridică-te des. Chiar și o pauză scurtă în care te întinzi, faci câțiva pași prin casă sau îți relaxezi umerii contează. Ideea nu este perfecțiunea, ci să nu lași corpul blocat în aceeași postură ore la rând.

Mai ajută și câteva gesturi foarte simple: lasă umerii în jos, nu cocoșați, adu bărbia ușor înapoi când simți că „te prăbușești” spre ecran și sprijină spatele când stai pe scaun. Sunt corecții mici, dar repetate zilnic schimbă mult.

Cine ar trebui să fie mai atentă

Tinerele sunt în centrul acestui avertisment tocmai pentru că au ani întregi înainte în care obiceiul se poate cimenta. Dacă ești studentă, freelanceră sau lucrezi în regim hibrid ori remote, ai două expuneri în aceeași zi: muncă pe laptop și relaxare pe telefon. Asta înseamnă că timpul total petrecut cu gâtul aplecat poate deveni uriaș, chiar dacă fiecare sesiune pare „doar puțin”.

Numai că nici jobul de acasă nu e singurul vinovat. Și scrollingul de seară, serialul văzut cu laptopul pe genunchi sau răspunsul la mailuri din pat adaugă minute și ore în aceeași direcție. Corpul nu face diferența între muncă și relaxare. Simte doar postura.

Când nu mai e suficient self-care-ul

Dacă durerile revin des, dacă apar zilnic sau dacă simți că mobilitatea gâtului și a spatelui scade, nu e un detaliu de amânat. Datele publicate până acum nu indică ce specialiști sunt cel mai des recomandați și nici costurile medii ale tratamentelor în România, iar asta contează tocmai pentru că problema poate deveni una serioasă și costisitoare în timp.

Ce se știe clar este riscul: utilizarea prelungită, ani la rând, poate duce la complicații severe. Așa că semnalul util nu este să intri în panică, ci să nu normalizezi durerea doar pentru că „toată lumea stă pe telefon”. Dacă un disconfort mic se repetă, nu mai e chiar mic.

Statisticile care arată 73% dintre studenți și aproape 65% dintre cei care lucrează de acasă cu dureri de gât sau spate spun, de fapt, ceva foarte simplu: postura digitală nu mai este o excepție, ci o problemă zilnică. Iar primul pas concret rămâne și cel mai accesibil: ridici ecranul, ridici capul și nu mai lași scrollingul să-ți dicteze forma coloanei.