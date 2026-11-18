Ca să afli dacă ai obezitate, calculezi indicele de masă corporală (IMC), apoi mergi la medic pentru o evaluare: cifra singură nu spune dacă grăsimea îți afectează sănătatea. În România, tratamentul poate cuprinde schimbări de alimentație și mișcare, sprijin psihologic, medicamente sau operație, alese după bolile și nevoile tale.

La adulți, un IMC de cel puțin 30 este pragul folosit pentru obezitate. Medicul verifică și talia, bolile asociate și cât de ușor îți poți face activitățile zilnice înainte de a stabili planul.

Cum calculezi IMC-ul și ce nu îți poate spune

Împarți greutatea în kilograme la înălțimea în metri înmulțită cu ea însăși. De exemplu, la 90 kg și 1,70 m, calculul este 90 ÷ (1,70 × 1,70), adică aproximativ 31,1. Organizația Mondială a Sănătății folosește pragul de 30 pentru obezitatea la adulți.

Rezultatul din exemplu arată că este nevoie de o evaluare, nu stabilește singur un diagnostic complet. IMC-ul nu deosebește grăsimea de masa musculară și nu arată unde se află grăsimea. Medicul poate măsura talia sau poate folosi alte măsurători; pentru a stabili dacă obezitatea afectează deja sănătatea, caută și probleme ale organelor ori limitări importante în viața de zi cu zi. Aceste criterii sunt explicate de comisia publicată în The Lancet Diabetes & Endocrinology în ianuarie 2025.

La ce medic mergi și ce verifică

Poți începe cu medicul de familie sau te poți programa la endocrinologie ori diabet și nutriție. Evaluarea poate cuprinde tensiunea, glicemia, istoricul greutății, somnul, mobilitatea, tratamentele pe care le iei și sănătatea mintală. În funcție de ce găsește medicul, pot fi necesare și evaluări pentru boli ale inimii sau apnee de somn, adică opriri repetate ale respirației în somn.

Notează greutatea, înălțimea, schimbările de greutate și medicamentele pe care le iei, apoi fă programarea. Discută la consultație despre talie, boli, somn, mișcare și felul în care greutatea îți afectează activitățile zilnice. Fă investigațiile recomandate pentru situația ta și stabilește cu medicul ce opțiuni de tratament ți se potrivesc. Stabilește de la început când veți verifica rezultatele, tolerarea tratamentului și dacă planul trebuie schimbat.

Nu există aceeași listă de analize pentru fiecare adult. Dacă, de pildă, IMC-ul este 27, un medicament precum Wegovy sau Mounjaro intră în discuție numai dacă există și o boală asociată greutății; la un IMC de cel puțin 30, evaluarea rămâne necesară pentru alegerea tratamentului.

Ce poți schimba în alimentație și mișcare

Planul alimentar urmărește să primești mai puțină energie din mâncare decât consumă corpul, dar să mănânci echilibrat. Poate cuprinde mai multe legume, fructe, leguminoase și cereale integrale și mai puține băuturi îndulcite ori alimente bogate în zahăr, grăsimi și sare. Medicul sau specialistul în nutriție îl poate adapta la bolile, bugetul și obiceiurile tale.

Mișcarea poate crește treptat, prin mers, bicicletă sau o altă activitate pe care o poți face regulat. Dacă mâncatul este legat de stres ori ai avut o tulburare de alimentație, spune-i medicului: sprijinul psihologic poate face parte din plan. Alimentația, mișcarea și controalele rămân importante și când tratamentul include medicamente sau operație.

Când intră medicamentele în discuție

Wegovy și Mounjaro sunt indicate pentru controlul greutății la adulți cu IMC de cel puțin 30 sau cu IMC de cel puțin 27 și o boală asociată greutății. Se folosesc împreună cu alimentație adaptată și activitate fizică, nu în locul lor. Medicul alege produsul după bolile, tratamentele și riscurile tale.

Prima doză de Wegovy este de 0,25 mg pe săptămână, apoi doza crește la fiecare patru săptămâni. Mounjaro începe cu 2,5 mg săptămânal timp de patru săptămâni, apoi cu 5 mg; eventualele creșteri se fac după cel puțin alte patru săptămâni. Nu modifica doza fără să discuți cu medicul și nu combina Wegovy cu alt medicament din aceeași familie.

Dacă iei insulină sau anumite pastile pentru diabet care scad glicemia, spune-i medicului înainte să începi Wegovy ori Mounjaro: asocierea poate coborî glicemia prea mult. Durerea puternică și persistentă de burtă ori pierderea bruscă a vederii în timpul tratamentului cu semaglutidă cer ajutor medical imediat. Wegovy nu se ia în timpul sarcinii ori alăptării. Dacă este planificată o sarcină, Wegovy se oprește cu cel puțin două luni înainte; Mounjaro nu este recomandat în sarcină și se oprește cu cel puțin o lună înainte.

Există și alte opțiuni, cu reguli diferite. Tratamentul cu Xenical, care conține orlistat, se oprește dacă după 12 săptămâni scăderea este sub 5% din greutatea inițială; pentru Mysimba, verificarea se face după 16 săptămâni. La o greutate inițială de 90 kg, 5% înseamnă 4,5 kg: medicul compară greutatea de atunci cu cea de la început. Mysimba are interacțiuni și boli pentru care nu poate fi folosit, astfel că lista celorlalte medicamente trebuie discutată înainte de prescriere.

Cum verifici stocul, prețul și compensarea

În lista ANMDMR actualizată în noiembrie 2026 apar Wegovy, Mounjaro, Saxenda, Mysimba și Xenical. Prezența în listă arată că sunt autorizate, nu că doza prescrisă se găsește într-o anumită farmacie. Cere medicului denumirea și doza, apoi întreabă o farmacie autorizată despre stoc și prețul acelei prezentări.

Ministerul Sănătății publică prețuri maxime aprobate, nu suma identică pe care o plătește fiecare persoană la farmacie. Costul depinde de produs, doză, prețul farmaciei și de eventuala compensare. Lista CNAS din noiembrie 2025 cuprinde protocoale pentru orlistat și semaglutidă, dar nu confirmă compensarea tuturor medicamentelor pentru obezitate. Verifică împreună cu medicul, casa de asigurări și farmacia condițiile pentru rețeta ta; nu cumpăra produse oferite fără rețetă pe rețele sociale sau pe site-uri necunoscute, unde există risc de falsuri.

Când se ia în calcul operația

Operația pentru scăderea în greutate se discută după evaluarea unei echipe specializate. Ca reper medical, ghidul britanic NICE indică un IMC de cel puțin 40 sau un IMC între 35 și 39,9 împreună cu o boală importantă care s-ar putea ameliora prin slăbire. Aceste praguri nu stabilesc dacă operația este decontată în România; centrul unde faci evaluarea îți poate spune condițiile și costul aplicabile.

După intervenție, NICE recomandă urmărire în serviciul specializat timp de cel puțin doi ani. Controalele privesc alimentația, proteinele, vitaminele, mineralele, bolile asociate și medicamentele. După aceea, starea de nutriție trebuie verificată cel puțin anual.

Întrebări frecvente

Se folosesc aceleași praguri IMC la copii?

Nu. La copii și adolescenți, IMC-ul se judecă în funcție de vârstă și sex, nu după pragurile pentru adulți.

Pot lua Ozempic pentru slăbit dacă nu am diabet?

Ozempic este autorizat pentru diabet, nu pentru controlul greutății. Wegovy și Saxenda sunt autorizate pentru controlul greutății, iar Mounjaro are ambele indicații; alegerea tratamentului se face cu medicul.

Pot ține pe cont propriu o dietă de 800 de calorii pe zi?

Nu este o dietă de început fără supraveghere. NICE recomandă dietele între 800 și 1.200 de calorii pe zi doar în servicii specializate, cel mult 12 săptămâni; cele sub 800 sunt rezervate situațiilor în care există o nevoie medicală de slăbire rapidă.

Ce fac dacă sar peste o masă și iau orlistat?

Doza de Xenical se ia la o masă principală care conține grăsimi. Dacă sari peste acea masă sau masa nu conține grăsimi, omiți doza.

Pot lua Mysimba dacă folosesc medicamente opioide?

Nu. Mysimba este contraindicat persoanelor care iau opioide; spune-i medicului ce tratamente folosești înainte să primești rețeta.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, fișa despre obezitate din 7 octombrie 2026 și recomandarea privind medicamentele GLP-1 din 1 decembrie 2025; Comisia publicată în The Lancet Diabetes & Endocrinology, criteriile din 14 ianuarie 2025; NICE, ghidul actualizat la 8 ianuarie 2026; Agenția Europeană pentru Medicamente, informațiile pentru Wegovy, Mounjaro, Mysimba și Xenical; ANMDMR, nomenclatorul actualizat în noiembrie 2026 și comunicatul despre medicamentele GLP-1; CNAS, lista protocoalelor din noiembrie 2025; Ministerul Sănătății, catalogul prețurilor maximale actualizat la 4 august 2026.