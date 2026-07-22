Astrologul Cristina Demetrescu avertizează că perioada de după 20 iulie va fi influențată de Mercur retrograd.

Simți deja că planurile se mișcă mai greu? Poți lua în calcul un alt ritm în săptămânile următoare. Potrivit astrologului, urmează o etapă marcată de reevaluări. Și de întârzieri. Și de decizii importante. Tradus simplu, nu pare o perioadă bună pentru grabă.

Miza pentru tine este destul de clară. Când apare o energie de reevaluare, ajută să nu forțezi lucrurile. Este mai util să revizuiești ce ai început deja. Uită-te încă o dată la o alegere care te apasă. Lasă puțin spațiu între impuls și decizie. Asta poate conta în relații, în programul zilnic sau în felul în care îți organizezi planurile.

Mercur retrograd și impactul său

Subiectul Mercur retrograd revine des în discuții. Este asociat cu introspecția. Și cu o comunicare mai dificilă sau cu schimbarea planurilor din mers. Iar de data aceasta, cum relatează protv.ro, accentul cade exact pe aceste zone. Adică pe reevaluare, întârzieri și decizii care cer mai multă atenție.

Sursa menționată vorbește despre patru zodii care își vor schimba viața. Și despre alte cinci care vor fi puse la încercare. Articolul nu detaliază însă care sunt acestea. Nici tipul exact de decizii importante nu este explicat. Nici data la care se încheie această perioadă nu apare precizată.

Cum te așezi mai bine în perioada asta

Punctul practic de plecare este simplu. Gândește perioada de după 20 iulie ca pe una de revizie. Nu de viteză. Dacă apar întârzieri, nu le trata imediat ca pe un eșec. Dacă simți nevoia unei decizii importante, merită să o așezi puțin. Tema centrală anunțată de astrologul Cristina Demetrescu este reevaluarea.

Ajută și un filtru foarte simplu. Separă ce e urgent de ce doar pare urgent. Revizuiește mesajele, planurile și discuțiile mai sensibile. Și, mai ales, observă unde te împinge graba. Exact acolo perioada aceasta poate cere mai mult calm.

De mâine, poți schimba ceva concret. Ritmul. Planurile tale pot cere verificări în plus. Răspunsurile pot veni mai târziu. Iar deciziile importante par să aibă nevoie de o a doua privire înainte să rămână finale.