Diana Enciu și Cristian Șimonca, cunoscut publicului larg drept Otravă, formează un cuplu încă din 2013. Împreună au o fetiță, Amelie, care în aprilie va împlini 5 ani. Prezenți la balul Bridgerton din București, cei doi creatori de conținut au oferit câteva detalii neașteptate despre povestea lor de iubire și viața de familie.

Nu a fost dragoste la prima vedere

V-ați fi gândit că la ei totul a pornit cu foc și pasiune din prima secundă? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Povestea lor a început cu pași mărunți, după cum a mărturisit chiar Diana, care a recunoscut că s-au „tatonat” o vreme pe Facebook înainte de a fi împreună.

„Nu prea a fost (dragoste – n.red.) la prima vedere. Noi ne-am tot tatonat, live, pe Facebook. La noi a durat mult timp să ajungem împreună. Cred că e de mai lungă durată dragostea asta cu tatonat, mai mult decât dragostea la prima vedere. Ca atare, suntem de câți ani împreună? Că niciodată nu știu (râde)”, a povestit Diana Enciu, completată imediat de soțul ei cu un singur cuvânt: „Destui”.

Secretul relației și sufletele pereche

Dar care este, până la urmă, rețeta unei relații de lungă durată? Diana Enciu e de părere că perfecțiunea nu există, ci totul se rezumă la comunicare și evoluție constantă. „Nu există o rețetă pentru perfecțiune. Cred că trebuie pur și simplu să evoluezi, să încerci să-l asculți pe cel lângă tine, să încerci să comunici cât mai bine. Nu ne iese tot timpul, dar încă rezistăm”, a mărturisit ea.

Discuția a atins și un punct sensibil: conceptul de suflet pereche. În timp ce Diana are o viziune mai largă, Cristian a oferit un răspuns direct și emoționant. „Cred în suflet pereche. Nu mă gândesc la un cuplu neapărat când vorbesc de suflet pereche. Cred că sufletul pereche poate să fie oricine. O prietenă, un prieten, dincolo de partenerul de viață”, a spus influencerița.

Răspunsul lui Cristian a fost, însă, tranșant: „Cred că există, da. La mine e simplu. Eu cred că ea e sufletul meu pereche”.

O declarație cât se poate de clară.

Viața de părinți, între bucurii și provocări

Venirea pe lume a fiicei lor, Amelie, le-a schimbat complet dinamica și i-a unit și mai mult. Diana consideră că rolul de părinți i-a ajutat să evolueze. „Suntem o echipă. Copilul a venit și ne-a îmbunătățit. Mă gândesc la răbdare, la tot felul de chestii. Toleranță. Și ne-a pus să regândim tot. Ne-a pus pe o linie dreaptă. Și-i mulțumim că există în viața noastră”, a spus ea.

Iar provocările nu sunt deloc puține, mai ales când vine vorba de gestionarea emoțiilor unui copil în creștere. E drept că nu e mereu ușor. „Cea mai grea provocare este că ea crește de la o zi la alta din ce în ce mai mult și emoțional nu știi cum să gestionezi niște situații în care ea se află și cred că în asta stă greutatea. Se spune: copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Cred că problemele mari vin din partea asta de emoțional, social. Oricât ne străduim, și ne străduim mult de tot, nu reușim să fim perfecți sau să fim măcar aproape de ce ne-am dori. Pentru că, atunci când este un suflet venit din burtica ta, ești foarte subiectiv, ești foarte consumat, foarte emoționat, și uneori nu vezi lucrurile la rece. Și asta mi se pare cel mai greu în momentul de față”, a mărturisit Diana.

„Cei mai buni părinți care există”

În stilul său caracteristic, plin de umor, Cristian Șimonca a oferit o perspectivă diferită (și, clar, ironică) asupra rolului de părinte. Acesta a glumit, spunând că se descurcă de minune și că nu au ce să-și reproșeze.

„Sunt niște provocări pe care le trecem cu brio. Suntem absolut cei mai buni părinți care există, pe care-i cunosc eu. Fără niciun fel de modestie, n-are niciun rost să fim modești acum. Și nu ne reproșăm absolut nimic și suntem perfecți”, a spus Otravă.

Numai că Diana a ținut să nuanțeze imediat declarația soțului ei, aducând o perspectivă mult mai ancorată în realitatea oricărei mame. „Eu, fiind mamă, îmi reproșez multe, clar, ca orice mamă, dar, în general, nu ne reproșăm nimic (zâmbește)”, a încheiat ea.