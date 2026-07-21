Până acum, noutatea în beauty venea adesea dintr-un produs în plus. Pentru un pas în plus. La Cosmoprof 2026, târgul din Las Vegas, direcția s-a mutat vizibil spre formule care comprimă rutina. Găsim protecție solară în produse hibride. Ingrediente validate clinic. Și texturi gândite să fie folosite mai constant, nu doar cumpărate.

La ediția din 2026, din Las Vegas, accentul a căzut pe două lucruri pe care le simțim și noi în baie, dimineața: mai puțin timp și mai puțină răbdare pentru rafturi pline. De aici lansările multifuncționale. Și insistența pe eficiență măsurabilă. În SUA, vânzările de produse de înfrumusețare au crescut cu 10,1% în prima jumătate din 2026, aproape dublu față de avansul de 5,5% al celorlalte categorii de produse. Creșterea nu a venit doar din scumpiri. Patru puncte procentuale au fost puse pe seama prețurilor mai mari. Șase puncte procentuale au venit dintr-un volum mai mare de produse cumpărate.

Oamenii încă dau bani pe beauty. Dar vor să simtă că produsul merită locul din portfard. Elizabeth Schweitzer Miller, Vicepreședinte și Divisional Merchandise Manager pentru cosmetice la Bloomingdale’s, a explicat că segmentul premium rămâne puternic exact acolo unde clientul vede efectul.

„Clienții noștri sunt cu siguranță rezistenți și încă cheltuiesc pe produse de înfrumusețare. Ei investesc cu adevărat în îngrijirea pielii, în special în cea de lux și high-end, unde pot vedea cu adevărat rezultate.”

Inovații pentru eficiența protecției solare

Poate cel mai clar exemplu vine din zona SPF. Aici, problema nu pare să fie doar formula, ci consecvența. Sol&essence a lansat un șampon uscat cu protecție solară SPF 45+, care absoarbe sebumul și oferă protecție UV cu spectru larg. Formula are 2% niacinamidă și folosește tehnologia Kleair, pe bază de minerale non-nano. Compania spune că aceasta protejează împotriva a peste 97% din radiațiile UV. Reduce și radicalii liberi induși de poluare cu peste 85%. Produsul încearcă să rezolve într-un singur pas două nevoi foarte reale de vară: un scalp care se îngrașă repede și reaplicarea dificilă a protecției solare.

Și K-beauty merge în aceeași direcție. Brandul TimeSavvy a lansat un ser-fond de ten hibrid cu SPF 50, într-un compact reîncărcabil. E gândit pentru reaplicarea protecției peste machiaj. Formatul contează aici, pentru că tocmai reaplicarea e partea pe care multe femei o sar. Produsul răcorește instantaneu temperatura pielii cu 7 grade Fahrenheit la aplicare. Costă 45 de dolari, cu o rezervă inclusă. Cum relatează Wwd, ideea din spate este să facă SPF-ul mai ușor de purtat pe parcursul zilei, nu doar dimineața.

Hanna Lee, Reprezentant în SUA al brandului TimeSavvy, a pus degetul exact pe obiceiul care strică de multe ori protecția bună de pe etichetă.

„Marea provocare la protecția solară este că oamenii nu o folosesc în mod constant. Trebuie să o aplici la fiecare două ore.”

Tot în zona filtrelor solare, FDA a aprobat recent bemotrizinolul. Este primul ingredient activ nou pentru protecție solară pe piața din SUA în peste 20 de ani. Aceasta deschide drumul pentru formule mai ușoare și mai elegante, inspirate de texturile K-beauty. Pentru cine evită SPF-ul fiindcă lasă o peliculă grea sau un aspect încărcat, e o schimbare care poate conta mult.

Mai puține produse, promisiuni mai precise

Un alt tip de lansare vine din biotehnologie. Startup-ul italian Alma Skin a prezentat un plasture anti-poluare. E făcut din keratină derivată din pene reciclate și extract din coji de fistic sicilian. Plasturele se dizolvă la contactul cu pielea umedă. În studii a arătat o îmbunătățire a petelor pigmentare cu 7,7%. O creștere a elasticității pielii cu 4%. Și a hidratării cu 13% după 56 de zile de utilizare. Cifrele nu promit miracole peste noapte. Tocmai asta le face interesante: vorbim despre rezultate măsurate, nu despre un limbaj frumos pe ambalaj.

Metamorphosis a mers într-o zonă și mai specifică. A lansat Energize Red Light Activator Serum, un ser creat să crească eficiența terapiei cu lumină roșie. Formula conține ubiquinol, astaxantină și peptida de cupru GHK-Cu. Rolul lor este să pregătească celulele pielii să răspundă mai bine la tratament. Prețul este de 89 de dolari, aproape dublu față de compactul TimeSavvy de 45 de dolari. Diferența arată și unde se așază produsul. Este un pas țintit pentru cine folosește deja astfel de dispozitive.

Și mai apare o direcție interesantă: granița dintre îngrijire și produsele „de urgență” se estompează. Makeitskin, brand K-beauty, a lansat Superband Bug Bite Relief. Este un plasture hidrocoloidal pentru mușcătura de insecte, infuzat cu Centella Asiatica. Produsele companiei costă între 15 și 20 de dolari. Sunt vândute pe Amazon și TikTok Shop. Practic, brandul aduce idei din farmacia coreeană într-o formulă care arată și se cumpără ca un produs de skincare.

Toate aceste lansări se leagă de tendința „Beauty Capsule”: o rutină mai scurtă, cu produse care acoperă protecție, confort și aspect plăcut fără zece pași. Se vede și influența K-beauty, mai ales în formulele lejere și în felul în care protecția solară este integrată în produse pe care chiar ai chef să le reaplici.

Parfumurile cresc cel mai repede, dar presiunea este pe eficiență

Deși produsele de skincare și SPF au atras multă atenție la târg, categoria care crește cel mai repede în beauty-ul american rămâne parfumul. Vânzările au urcat cu 15,2% de la an la an. Asta înseamnă cu 5,1 puncte procentuale peste ritmul întregii piețe de beauty, care a fost de 10,1%. Tendința trece dincolo de parfumurile clasice. Se extinde la spray-uri de corp, produse de îngrijire parfumate și parfumuri de păr.

Jacqueline Flam Stokes, Director General pentru beauty și sănătate la NielsenIQ, a explicat că această creștere vine și din felul în care cumpărătorii își construiesc propriile combinații de mirosuri.