O mamă ajunge, de multe ori, să se apere în două lupte în același timp. Una este cea din relație, cealaltă începe când totul se mută online. Asta trăiește acum Jelicia Westhoff, model din Olanda, care l-a acuzat public pe Maduka Okoye, portar la Udinese și tatăl copilului ei, de infidelitate și neglijență parentală, într-un scandal care s-a amplificat după ce fotbalistul a fost fotografiat în repetate rânduri alături de cântăreața de rap Cardi B.

Consecința imediată s-a văzut pe rețelele sociale, unde Westhoff a primit și susținere, și critici, și amenințări. Iar numele lui Okoye vine deja cu o miză mare de imagine: Udinese a plătit 6 milioane de euro pentru transferul portarului în 2023, sumă care îl așază într-o lumină publică mult mai puternică decât într-o poveste de cuplu obișnuită.

Relația a început în 2020, problemele au apărut după nașterea fiului

Relația dintre Jelicia Westhoff și Maduka Okoye a început în 2020. Cei doi au un fiu împreună, Emiliano Isaiah, iar problemele în cuplu au apărut după nașterea lui. Aici se schimbă și tonul întregii povești: nu mai este doar despre doi adulți care se ceartă, ci și despre felul în care un conflict public se așază peste viața unui copil.

Westhoff a ales să vorbească deschis despre ce i se întâmplă. În mesajele publice, ea l-a acuzat pe Okoye că i-a fost infidel și că și-a neglijat copilul. Cum relatează digisport.ro, după aceste acuzații, aparițiile repetate ale fotbalistului alături de Cardi B au alimentat speculațiile și au atras și mai multă atenție asupra conflictului.

Mesajele publice au mutat povestea din zona intimă în zona reputației

Când un astfel de conflict ajunge pe internet, fiecare apariție și fiecare reacție cântăresc altfel. Pentru Jelicia Westhoff, miza este validarea propriei poziții de mamă și de parteneră care spune că a fost trădată. Pentru Maduka Okoye și Cardi B, miza ține de un posibil scandal mediatic ce le poate atinge imaginea publică și carierele.

Westhoff a răspuns dur după valul de comentarii apărute online.

În acest punct, accentul pus de ea pe copil spune mult despre cum își așază apărarea publică. Nu detaliile romantice sunt în față, ci ideea că limita ei apare acolo unde simte că este atins Emiliano Isaiah.

Și Cardi B a reacționat, dar fără să lămurească relația cu Okoye

Cardi B a intervenit după bârfele apărute, însă reacția ei a mers spre presiunea atenției publice, nu spre clarificarea legăturii cu portarul de la Udinese.

„Fără glumă, sunt Britney Spears a hip-hop-ului. Știu toate poveștile despre aceste vedete, știu cine se întâlnește cu cine și ce fac. Dar nimeni nu vorbește despre asta pentru că nimănui nu-i pasă. Când vine vorba de mine, nici măcar nu pot face nimic fără ca oamenii să vorbească despre asta. E o nebunie. Oamenilor le plac astfel de bârfe.”

Reacția ei explică presiunea, dar nu închide întrebarea care a împins povestea și mai sus. Tocmai de aici vine senzația aceea obositoare, pe care multe femei o recunosc: când o problemă personală nu mai rămâne între cei implicați, ci devine subiect pentru toată lumea.

Acuzațiile lui Westhoff sunt publice, iar aparițiile lui Okoye alături de Cardi B continuă să alimenteze speculațiile. Un răspuns din partea portarului nu a fost făcut public până acum.