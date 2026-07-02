Nu felul în care se împarte calendarul între doi părinți pare să apese cel mai greu pe copii după un divorț, ci tensiunea care rămâne între adulți și felul în care ea ajunge, zi după zi, în viața lor. Asta subliniază psihologia modernă: separarea în sine nu este automat rana principală.

În cifre, în Spania, custodia partajată a fost acordată în 49,7% din divorțurile cu copii în 2024, un nivel record. În același an, în 46% dintre divorțuri nu existau copii minori sau adulți dependenți economic de persoanele implicate. Diferența contează fiindcă mută discuția din zona juridică în cea foarte practică: atunci când există copii, modelul de custodie nu spune singur dacă lucrurile vor merge bine acasă.

Pentru o mamă care trece printr-o separare, ideea asta poate fi și incomodă, și eliberatoare. Incomodă, pentru că nu există o formulă care să garanteze liniștea copilului doar fiindcă arată echitabil pe hârtie. Eliberatoare, pentru că accentul cade pe ceva ce poate fi lucrat concret: felul în care adulții gestionează conflictul, vorbesc unul despre celălalt și păstrează copilul în afara tensiunilor lor.

Tensiunea dintre părinți afectează mai mult copiii decât schimbarea locuinței

Montse Escobar (psiholog umanist la Monarka Clinic) pune foarte clar problema.

„Nu este separarea în sine ceea ce dăunează copiilor unui divorț, ci nivelul de conflict care se menține și modul în care este gestionat emoțional întregul proces.” -25% Bucurie si tristete. Emotiile mele Cumpără acum

Asta schimbă mult perspectiva. Dacă te gândești doar la program, la weekenduri, la cine îi ia de la școală sau unde dorm miercuri seara, riști să pierzi exact partea care îi consumă cel mai tare: atmosfera. Iar atmosfera se simte imediat, chiar și când adulții cred că „nu s-a întâmplat nimic în fața copilului”.

Escobar explică și ce ajunge să le fie cel mai greu copiilor:

„Ceea ce le este cel mai greu nu este schimbarea rutinelor sau a locuinței în sine, ci tensiunea emoțională care o înconjoară și senzația de a se simți în mijlocul conflictului.”

Dacă te întrebi ce poți face concret de mâine, răspunsul din aceste observații este simplu: orice discuție care transformă copilul în martor, mesager sau arbitru merită oprită. Nu pentru că „dă rău”, ci pentru că exact acolo apare presiunea pe care el nu știe cum s-o ducă.

Custodia comună nu garantează bunăstarea copilului fără un climat pozitiv

Faptul că aproape jumătate dintre divorțurile cu copii din Spania au ajuns la custodie partajată arată cât de răspândit a devenit acest model. Dar, cum relatează Mundodeportivo, cifra record nu vine la pachet și cu promisiunea că orice variantă de custodie comună va fi bună pentru copil.

Montse Escobar spune direct:

„Există custodii comune care funcționează foarte bine și altele care, deși sunt echitabile pe hârtie, se dovedesc dezorganizatoare pentru copil.”

Aici merită o pauză. „Echitabil pe hârtie” poate însemna 50-50, reguli identice sau împărțire strictă a timpului. Dar dacă între cele două case există reproșuri, replici acide, competiție sau schimbări făcute ca să îl lovească pe celălalt părinte, copilul nu simte echitate. Simte haos.

Și da, asta contează inclusiv când programul pare corect. Dacă vrei un criteriu mai util decât „este egal?”, uită-te la altă întrebare: îl ajută pe copil să se simtă în siguranță și previzibil, sau îl obligă să se adapteze mereu la tensiunea dintre doi adulți?

Semnul de alarmă este parentalizarea emoțională

Unul dintre cele mai apăsătoare fenomene dintr-o separare conflictuală este parentalizarea emoțională. Așa este descris momentul în care copiii devin „regulatori emoționali ai părinților lor și își asumă responsabilități care nu le revin în procesul de separare”.

Tradus în viața reală, copilul începe să simtă că trebuie să liniștească, să protejeze, să împace sau să nu supere. Poate ajunge să își măsoare vorbele, să ascundă ce a făcut în casa celuilalt părinte sau să preia o grijă care nu este a lui. Iar asta nu este maturizare frumoasă înainte de vreme, ci o povară.

Ce poți lua de aici, foarte practic? Dacă observi că micuțul încearcă să îți regleze starea, să îți spună ce crede că te liniștește sau să ducă pe umeri tensiunea dintre voi, e un semn că a intrat într-un rol care nu îi aparține. Iar primul pas util este să îl scoți din acel loc, nu să îl răsplătești pentru „cât de înțelegător este”.

Ce rămâne în centru este bunăstarea copilului, nu simetria dintre adulți

Montse Escobar mută accentul exact unde ar trebui să stea într-o perioadă atât de încărcată:

„Accentul trebuie pus pe nevoile reale ale fiecărui minor. Cheia nu stă în împărțirea timpului între adulți, ci în atenția acordată bunăstării copilului.”

Asta nu îți dă o rețetă perfectă, dar îți dă un filtru bun. Când apare o decizie dificilă, întrebarea utilă nu este doar „este corect pentru noi doi?”, ci și „îl ajută pe copilul nostru sau îl împinge mai adânc în conflict?”. Uneori, diferența se vede în detalii mici: tonul folosit, felul în care se fac tranzițiile între case, cât de mult este ferit copilul de disputele adulților.

Iar dacă ți-a rămas o singură idee din tot subiectul acesta, poate fi chiar asta: două locuințe nu sunt automat problema. Problema apare când copilul ajunge să locuiască emoțional în conflictul dintre ele.