Discuțiile despre GLP-1, valul de conținut „SkinnyTok” și mutarea conversației publice de la body positivity și body neutrality au readus corpurile în centrul atenției. Totuși, tulburările de alimentație nu se citesc corect dintr-o fotografie, dintr-o siluetă sau dintr-o schimbare de greutate. Sunt afecțiuni neurobiologice complexe, influențate de genetică și de felul în care creierul procesează hrana, recompensa și informațiile despre corp.

Un studiu din 2019 a arătat că femeile de culoare și latine au avut o probabilitate mai mare de a dezvolta tulburări de alimentație de la copilărie la vârsta adultă, comparativ cu femeile albe. Iar o analiză din 2023 indică faptul că adolescenții și adulții transgender, mai ales bărbații trans, sunt diagnosticați mai frecvent decât persoanele cisgender. Acest aspect contează fiindcă vechiul stereotip „SWAG”, fata slabă, albă și dintr-un mediu privilegiat, continuă să lase pe dinafară multe persoane care au nevoie de sprijin și, uneori, nici nu se recunosc în problemă.

Greutatea poate înșela, comportamentul arată mai mult

Când ne uităm doar la aspect, riscăm să ratăm exact ce e important. Jessie Menzel, PhD, psiholog clinician licențiat și vicepreședinte al programelor clinice la Equip, explică limpede că imaginea clasică a tulburărilor de alimentație face rău tocmai pentru că îngustează realitatea.

„Pericolul acestei narațiuni este că susține concepția greșită conform căreia tulburările de alimentație înseamnă doar subțirime.”

Pentru viața de zi cu zi, acest lucru schimbă felul în care dumneavoastră observați un om drag. Dacă cineva pare „în regulă” la exterior, nu înseamnă că este bine. Dacă o persoană nu corespunde stereotipului, nu înseamnă că nu suferă. Semnalul util nu este doar corpul, ci relația cu mâncarea, emoțiile intense și schimbările de comportament în jurul meselor.

Potrivit Cosmopolitan, dezbaterea publică din perioada aceasta a fost alimentată de speculațiile despre corpurile publice și private. Aici se pierde adesea esențialul: tulburările de alimentație nu sunt probleme cosmetice. Ele sunt legate de sănătatea mintală și de mecanismele creierului, iar asta cere un alt tip de atenție, mai puțin concentrată pe aparență și mai mult pe ce trăiește persoana respectivă.

Ce se întâmplă, de fapt, în spatele acestor tulburări

Jessie Menzel pune problema într-un fel care taie mult din confuzia online. Nu subțirimea definește boala și nici o anumită estetică promovată pe internet.

„Ce trebuie oamenii să înțeleagă este că, la baza lor, tulburările de alimentație sunt boli neurobiologice. Sunt determinate de genetică și de diferențe distincte în modul în care creierul procesează informațiile legate de hrană, recompensă și corp.”

Acest aspect este util și pentru felul în care dumneavoastră vorbiți cu dumneavoastră înșivă. Dacă observați o schimbare bruscă la cineva apropiat, în orice direcție, nu porniți de la ideea de disciplină, voință sau estetică. Schimbările mari de aspect pot fi semnul unei suferințe emoționale și mentale mai adânci. Nu este un detaliu de beauty, este o problemă care merită privită cu grijă.

Jessie Menzel formulează și mai direct această diferență:

„Deși subțirimea poate fi uneori un produs secundar al acestor comportamente, nu este esența definitorie a bolii. Tulburările de alimentație sunt determinate de o luptă bazată pe creier cu emoții intense, nu de un tip de corp specific.”

Cum deschideți o conversație fără să răniți

Mulți oameni pornesc discuția greșit, comentând corpul. Asta poate închide persoana și mai tare. Varianta mai bună este să rămâneți la comportament și stare. Jessie Menzel recomandă o formulare simplă, care nu acuză și nu pune reflectorul pe greutate: „Am observat că ultimele dăți când am ieșit la cină, păreați să ciuguliți doar din mâncare. Mă întreb doar dacă se întâmplă ceva și dacă sunteți bine. Puteți să-mi spuneți orice.”

Dacă aveți o fiică adolescentă, o soră, o prietenă sau chiar o colegă apropiată, tonul contează enorm. Ajută mai mult o observație calmă despre ce ați remarcat decât o frază despre cum arată. Și da, știm cu toții cât de repede alunecă o conversație despre „ce bine arătați” într-o validare a unor comportamente care pot ascunde suferință.

Jessie Menzel spune clar unde ar trebui dusă discuția: „Ori de câte ori abordăm acest subiect, fie la nivel macro în cultură, fie la nivel micro cu o persoană dragă, conversațiile și preocupările noastre ar trebui să fie ancorate în comportamentul, emoțiile și sănătatea mentală a unei persoane. Acolo locuiește boala reală.”

La ce merită să fiți atentă de acum înainte

Din datele publicate până acum, cel mai util filtru este acesta: nu vă bazați pe look. Uitați-vă la schimbări drastice de aspect, în orice direcție, și la felul în care persoana se raportează la mâncare și la propriul corp. Dacă observați retragere, tensiune în jurul meselor sau o schimbare care pare mai degrabă emoțională decât „de stil de viață”, merită o conversație blândă.

Jessie Menzel rezumă exact de ce: „Când aspectul unei persoane se schimbă drastic în orice direcție, este adesea un semnal că ceva se întâmplă sub suprafață. Dacă vrem să sprijinim oamenii și să demontăm concepțiile greșite despre tulburările de alimentație, trebuie să încetăm să le tratăm ca pe niște probleme cosmetice.”

Dacă rămâne o singură idee după toată avalanșa de opinii online, păstrați-o pe aceasta: corpul nu spune singur toată povestea. Comportamentul, emoțiile și sănătatea mintală spun mai mult.