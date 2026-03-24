Cântăreața JO Ioana Anuța pare să iubească din nou, după despărțirea de Juno. Artista a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de Lazy Ed, iar cei doi și-au făcut declarații de dragoste pe TikTok. „Tzuca mea, iubirea mea, dragostea mea”, a scris JO, la care el a răspuns prompt: „Mi-e dor de tine rău”.

O poveste de dragoste confirmată, așadar, pe rețelele sociale.

Cine este noul iubit al lui JO

Dar cine este, de fapt, bărbatul care i-a furat inima artistei? Lazy Ed este un artist român de muzică R&B, hip-hop și pop urban. Nu e un nume complet nou pe scena muzicală, având deja colaborări cu Alex Velea și Mario Fresh și piese cunoscute precum „Îmi place când”, „Mă sună nebunele” și „Balans”.

Un trecut în Italia și muzica sinceră

Pasiunea lui pentru muzică a început devreme, în adolescență. La vârsta de doar 14 ani, s-a mutat în Italia, unde a intrat pentru prima dată într-un studio de înregistrări și a început să scrie versuri. Muzica a devenit pentru el o formă de exprimare și un refugiu emoțional. Iar despre procesul său creativ, artistul a fost extrem de deschis într-un interviu (acordat în iunie 2025) pentru Kiss FM.

„Muzica mea e un jurnal sincer. Nu pot să scriu dacă nu simt. Și da, mă expun mult – poate uneori prea mult – dar cred că oamenii simt asta și apreciază vulnerabilitatea”, spunea Lazy Ed la acea vreme.

Un trecut amoros complicat

Noua relație vine după ce JO a încheiat o poveste de dragoste de lungă durată cu artistul Juno. Numai că lucrurile sunt interesante și de partea cealaltă. Stai puțin, cum vine asta? Ei bine, Lazy Ed a format în trecut un cuplu cu Naomi Hedman, nimeni alta decât fosta logodnică a lui Florin Ristei și fosta iubită a lui Andrew Barabancea.