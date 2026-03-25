Valentin Mihăilă, unul dintre cei mai talentați fotbaliști din lotul național al României, trăiește o poveste de dragoste solidă alături de Ami Colhon. Tânăra a intrat în atenția publicului după ce, în decembrie anul trecut, fotbalistul a cerut-o în căsătorie în spectaculosul Dubai. De atunci, mulți se întreabă cine este femeia care i-a cucerit inima internaționalului român.

Cine este, de fapt, Ami Colhon?

La prima vedere, pare doar o altă prezență elegantă de pe Instagram. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Originară din Craiova, același oraș unde s-a format și Valentin Mihăilă, Ami Colhon nu este străină de lumea sportului. În trecut, a practicat baschet, un sport care i-a clădit disciplina și spiritul competitiv. Ulterior, a ales să se dedice educației.

În prezent este studentă la ASE și, în paralel, urmează și cursuri de design. o tânără cu ambiții clare și o personalitate puternică.

Recomandari Cine este Ioana Stan, soția de 24 de ani a fotbalistului Radu Drăgușin

O relație discretă, dar vizibilă

Relația dintre Ami și Valentin a devenit publică în 2024. Atunci au fost văzuți pentru prima dată împreună, la o petrecere organizată de clubul Parma. Deși au preferat mereu discreția, aparițiile lor au confirmat legătura puternică. Iar în mediul online, Ami este o prezență constantă, remarcându-se prin stil și naturalețe. E drept că ajută și prietenia strânsă cu Alexandra Ionela Grigoriță, iubita lui Dennis Man, fostul coleg al lui Mihăilă la Parma, care le-a consolidat cercul social.

Logodna din Dubai și momentul premonitoriu

În decembrie 2025, Mihăilă a făcut pasul cel mare. A cerut-o în căsătorie pe Ami într-un cadru de vis, în Dubai. Anunțul a fost făcut de ea, printr-o postare emoționantă pe Instagram, însoțită de un mesaj simplu și direct: „Toată inima mea pentru toată viața mea”.

Recomandari Elena Merișoreanu dezvăluie tristețea lui Valentin Sanfira după divorț

Momentul a părut o confirmare a unui episod considerat „premonitoriu” de fani. În vara aceluiași an, la nunta lui Florinel Coman, Mihăilă a fost cel care a prins buchetul miresei și i l-a oferit imediat iubitei sale. Ioana Coman, soția lui Florinel, a postat atunci o fotografie cu mesajul clar: „Ea urmează!”.

Și a urmat.

Declarații care spun totul

Ami este mereu alături de partenerul ei, susținându-l necondiționat. Reacțiile ei după meciurile fotbalistului sunt, nu de puține ori, virale. După un gol spectaculos marcat de Mihăilă în 2025, de la 50 de metri, Ami a scris pe rețelele sociale: „Cineva s-a întors și este mai bun”.

Recomandari Filip de la Casa Iubirii și-a tatuat un tigru uriaș pentru Lia după doar 4 luni

Dar nici fotbalistul nu se lasă mai prejos. De ziua ei, în luna februarie, Mihăilă a publicat un mesaj care a emoționat pe toată lumea (și care confirmă cât de importantă este Ami în viața lui): „Future wifey, azi e ziua ta iar eu sunt recunoscător pentru omul care ești și pentru drumul pe care îl avem împreună! Cu tine totul e liniște, La mulți ani!”.