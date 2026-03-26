Uită de regulile stricte și de ținutele perfect aranjate. Pentru toamna 2026, designeri de la case de modă precum Bottega Veneta, Jil Sander sau Balenciaga au decis să submineze puțin clasica și formala cămașă. Cum? Printr-un truc de stil neașteptat și incredibil de simplu, observat pe podiumuri: gulerul purtat pe jumătate ascuns.

Ce inseamna, de fapt, acest trend?

La prima vedere, pare o neglijență. În realitate, lucrurile stau puțin diferit. Ideea este ca o parte a gulerului cămășii să fie lăsată la vedere, în afara unui pulover sau a unui sacou, în timp ce cealaltă parte rămâne discret ascunsă sub rever. totul stă în asimetrie.

Acest detaliu semnalează un fel de sprezzatura – acea nonșalanță studiată, ca și cum ai fi ieșit pe ușă în grabă, fără să te uiți în oglindă. Adaugă instant un strop de personalitate unei ținute care altfel ar putea părea banală sau prea rigidă.

Recomandari Noul stil boho cucereste moda in 2026 – 73% dintre adulti cumpara deja piese cheie

Un detaliu care schimbă totul.

Testat in viata reala

Intrigați de această abordare neconvențională a layering-ului, am decis să punem trendul la încercare. Pentru prima tentativă, ne-am inspirat din prezentarea Celine pentru toamna 2026, combinând o cămașă galbenă cu un sacou maro. Odată ce am ascuns o parte a gulerului sub rever, diferența a fost imediată. Ținuta office a devenit brusc mai ireverențioasă și mai distractivă. Era în continuare elegantă, dar într-un mod mai puțin serios.

Apoi, cu gândul la look-urile de la Bottega Veneta, am mizat pe un color-blocking cu o cămașă albastră și un pulover roz tricotat. Din nou, ascunzând o parte a gulerului, outfitul a părut mai puțin preppy-chic și mai degrabă excentric și plin de personalitate.

Recomandari Oscar 2026 Pene si diamante pe covorul rosu cine a castigat la capitolul stil

Nonchalanta studiata sau greseala de stil?

V-ați gândit vreodată de ce unele „greșeli” de stil arată, de fapt, atât de bine? Acest truc amintește de așa-numitul „Olsen tuck”, tehnica prin care părul lung este băgat în interiorul gulerului unei helănci sau al unei cămăși. Ambele gesturi transmit o atitudine relaxată și cool.

E drept că părinții tăi s-ar putea gândi că pur și simplu ai uitat să-ți aranjezi cămașa după ce ți-ai pus puloverul. Dar tocmai aici stă farmecul. În timp ce unii ar putea vedea o scăpare, o cunoscătoare în ale modei va gândi imediat: „Uu, ce look à la Jil Sander”.

Un trend gratuit si la indemana oricui

Și cel mai bun lucru la acest trend? Nu te costă absolut nimic. Moda trăiește din piese „It” (acele genți sau pantofi pe care toată lumea și le dorește), dar uneori podiumurile ne oferă o stare de spirit, o sensibilitate. Iar îmbrățișarea unei astfel de atitudini este complet gratuită.

Recomandari Zendaya a uimit la Oscar 2026 cu un nou look dupa 3 ani cu acelasi stilist

Așa că, data viitoare când pui mâna pe o cămașă cu guler, nu-ți fie teamă să fii puțin mai nonconformist. Iar dacă cineva te întreabă de ce porți așa gulerul, spune-le simplu că e aprobat de marile podiumuri de modă.