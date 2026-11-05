Nu există un pachet anual de analize care să depisteze toate tipurile de cancer. Dacă nu ai simptome și ai risc obișnuit, în România testarea începe cu testul HPV de la 25 de ani; de la 50 de ani se adaugă mamografia și testul pentru sânge ascuns în scaun, fiecare la intervalul său.

Calendarul se schimbă dacă ai avut anumite boli sau cazuri de cancer în familie. Iar dacă apare un simptom, mergi la medic pentru diagnostic, fără să aștepți data următorului test de rutină.

Ce teste faci la vârsta ta

Testul HPV caută virusul care poate duce la cancer de col uterin. Mamografia este o imagine a sânului, iar FIT caută în scaun urme de sânge care nu se văd cu ochiul liber. Pentru persoane fără simptome, cu risc obișnuit și rezultate negative, calendarul este acesta:

Vârsta Testul Repetarea 18-24 de ani Niciun test oncologic de rutină pentru întreaga grupă Nu se aplică 25-29 de ani HPV La 3 ani 30-65 de ani HPV La 5 ani 50-69 de ani Mamografie 2D La 2 ani 50-74 de ani FIT La 2 ani

La 52 de ani, de exemplu, o femeie cu risc obișnuit poate avea de făcut HPV la 5 ani, mamografie la 2 ani și FIT la 2 ani, nu toate trei anual. Dacă testul HPV este negativ la 29 de ani, următorul este la 32 de ani; după un rezultat negativ la 32 de ani, intervalul obișnuit devine de 5 ani. FIT se adresează și bărbaților între 50 și 74 de ani.

Ce urmează după testul HPV

Pentru persoanele fără simptome care au col uterin, între 25 și 65 de ani, primul test este cel pentru HPV. Dacă rezultatul este pozitiv, proba este verificată și pentru schimbări ale celulelor, printr-un examen numit citologie.

HPV pozitiv nu înseamnă cancer. Dacă celulele arată normal, testarea se repetă după 12 luni; dacă apar modificări, urmează colposcopia, adică examinarea atentă a colului. Sângerările ori secrețiile anormale cer evaluare medicală, nu așteptarea testului de rutină.

Când faci mamografie mai devreme

La risc obișnuit, mamografia 2D este prevăzută între 50 și 69 de ani, o dată la 2 ani. La 30 de ani nu este un test anual de rutină pentru toate femeile, iar ecografia de sân nu o înlocuiește în calendarul obișnuit.

Medicul poate considera că o femeie are risc înalt dacă mama sau sora ei a fost diagnosticată cu cancer de sân înainte de 50 de ani ori dacă în rândul rudelor de gradul I sau II sunt minimum două cazuri de cancer de sân ori ovarian. Criteriile includ și o rudă de gradul I purtătoare a unei modificări BRCA1 sau BRCA2, iradierea toracică pentru limfom Hodgkin și sindromul Li-Fraumeni. Pentru femeile încadrate la risc înalt, normele prevăd ecografie de sân și mamografie 2D anual între 30 și 49 de ani; vârsta de începere se discută cu medicul, nu se calculează după o regulă valabilă pentru orice familie.

Când FIT nu este testul potrivit

Pentru femeile și bărbații fără simptome, între 50 și 74 de ani, cu risc obișnuit, FIT se repetă la 2 ani dacă rezultatul este negativ. Un rezultat pozitiv arată că trebuie căutată cauza sângelui; nu confirmă cancerul. Următorul pas este colonoscopia, examinarea intestinului gros cu o cameră.

Este un traseu diferit pentru persoanele cu risc crescut: cele care au avut cancer colorectal sau polipi, au o rudă de gradul I cu cancer colorectal, o boală inflamatorie intestinală de cel puțin 8 ani ori un sindrom ereditar precum Lynch. În loc de FIT, metodologia prevede examinarea intestinului gros în cel mult 6 săptămâni. După un rezultat negativ pe această rută, rechemarea prevăzută este la 5 ani. Termenul de 6 săptămâni privește această categorie de risc, nu orice persoană cu FIT pozitiv.

Ce se întâmplă cu testarea pulmonară

Testarea pulmonară de rutină nu este pentru orice persoană care a fumat. Ca reper medical internațional, tomografia cu doză mică de radiații este recomandată anual persoanelor fără simptome, între 50 și 80 de ani, care fumează sau au renunțat în ultimii 15 ani și au acumulat cel puțin 20 de pachete-an. Un pachet pe zi timp de 20 de ani înseamnă 20 de pachete-an; radiografia pulmonară și scanarea întregului corp nu înlocuiesc acest test.

În România, la 5 noiembrie 2026, tomografia pulmonară anuală nu este inclusă ca serviciu general de prevenție prin CNAS. Există un proiect pentru un grup vulnerabil, iar CNAS are în vedere o regulă mai largă pentru 2027, numai dacă legislația se schimbă. Tusea persistentă, lipsa de aer, durerea în piept, sângele în spută sau slăbirea fără explicație cer consult medical acum, nu așteptarea unui program de testare.

De ce analizele de sânge nu ajung

Hemoleucograma și alte analize uzuale pot arăta probleme de sănătate, dar rezultate normale nu exclud cancerul. Nici markerii tumorali nu înlocuiesc HPV, mamografia sau FIT: pot fi normali la o persoană cu cancer ori crescuți la una fără cancer. Testele de sânge care promit depistarea mai multor cancere deodată sunt încă evaluate.

Cum ajungi la investigații

Consultația de prevenție la medicul de familie este anuală. Medicul îți evaluează riscul, alege investigațiile necesare și îți dă bilet de trimitere pentru cele prevăzute în pachetul de prevenție. Testele se fac la furnizori aflați în contract sau prin programe de screening; tarifele decontate furnizorilor nu sunt prețuri pe care le plătește automat pacientul.

Programează o consultație de prevenție la medicul de familie. Spune ce boli ai avut și ce cazuri de cancer au existat la părinți, frați, surori și alte rude apropiate. Spune de la început dacă ai simptome. În acest caz, medicul stabilește investigațiile pentru diagnostic, nu doar testele din calendarul de prevenție. Cere biletul de trimitere pentru investigațiile recomandate și întreabă medicul sau casa județeană de asigurări unde le poți face la un furnizor în contract. Revino cu rezultatul la medic. Un rezultat anormal poate cere repetarea testului sau o investigație de confirmare, nu doar o nouă programare peste câțiva ani.

Dacă nu primești trimiterea sau nu găsești loc, poți cere o explicație scrisă medicului ori furnizorului și te poți adresa casei județene de asigurări de sănătate.

Întrebări frecvente

În cât timp primesc rezultatul testului HPV?

Metodologia prevede comunicarea rezultatului în cel mult 30 de zile.

Ce se întâmplă dacă proba pentru HPV nu poate fi analizată?

Testul se repetă după 3 luni.

Dacă HPV rămâne pozitiv după repetarea la 12 luni, ce urmează?

Metodologia indică examinarea colului prin colposcopie.

Dacă am HIV, păstrez intervalul obișnuit pentru HPV?

Nu. Pentru femeile cu HIV, testarea este anuală chiar și după un rezultat HPV negativ. Sunt prevăzute intervale diferite și pentru anumite situații de dializă sau transplant.

Cât timp am să returnez trusa FIT?

Trusa se returnează în cel mult 4 săptămâni. Dacă trec mai mult de 6 luni fără returnare, metodologia consideră că persoana nu mai dorește să participe la testare.

Surse verificate la 5 noiembrie 2026: normele de prevenție ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; metodologiile Ministerului Sănătății pentru depistarea cancerului de col uterin și colorectal; normele privind riscul înalt de cancer de sân; ordinul Ministerului Sănătății și al CNAS privind serviciile de depistare precoce; comunicatul CNAS din 2 noiembrie 2026; Organizația Mondială a Sănătății; National Cancer Institute; U.S. Preventive Services Task Force.