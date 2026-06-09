Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger tocmai au bifat o bornă importantă: șapte ani de căsnicie. Cei doi au marcat momentul cu o serie de fotografii de arhivă de la nunta lor din Montecito, topind inimile fanilor pe Instagram.

Să fim serioase, când vedem cupluri celebre radiind de fericire, prima reacție e să credem că viața lor e un scenariu de film. Dar dincolo de zâmbete și vacanțe luxoase, adevărata fundație a relației lor se bazează pe o decizie extrem de practică pe care o putem lua oricare dintre noi: terapia de cuplu înainte de căsătorie. Asta e plasa lor de siguranță pentru momentele grele.

Cum au sărbătorit cei șapte ani

Iar postările lor chiar sunt adorabile. Katherine (36 de ani) a scos de la naftalină imagini în care se privesc în ochi la nuntă, plus o poză haioasă de la cabina foto.

„Șapte ani! Aniversare fericită, fața mea de înger! Te iubesc.” – Katherine Schwarzenegger, autoare

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mama ei, Maria Shriver, le-a scris: „Vă iubesc pe amândoi, felicitări, mă inspirați”, în timp ce Taylor Lautner a adăugat „Aniversare fericită, porumbeilor!!!”, iar Orlando Bloom a intervenit scurt: „Aniversare fericită!”.

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Nici actorul de la Hollywood nu s-a lăsat mai prejos. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, Chris a publicat propriul mesaj emoționant, alături de imagini de la diverse evenimente și o poză amuzantă cu soția lui ținând o găină.

„Recunoscător că pot împărți această viață cu tine. Un șapte ani fericit, draga mea!” – Chris Pratt, actor

Secretul ascuns în spatele zâmbetelor

Cei doi s-au cunoscut la biserică în iunie 2018 și s-au căsătorit un an mai târziu. Acum au împreună trei copii mici: Lyla (5 ani), Eloise (4 ani) și Ford, care a împlinit un an. La momentul nunții din 2019, declarația lor comună a fost plină de recunoștință. „Ieri a fost cea mai bună zi din viața noastră! Am devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu, a familiilor noastre și a celor pe care îi iubim”, spuneau ei atunci. „A fost intim, emoționant și plin de sentimente. Ne simțim atât de binecuvântați să începem acest nou capitol al vieții noastre. Suntem atât de recunoscători familiilor și prietenilor noștri care au stat alături de noi.”

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Și totuși, hainele de designer nu țin loc de comunicare. Deși ea a fost „recunoscătoare domnului Giorgio Armani, care a creat o rochie unică în viață pentru mine”, iar el a completat că a avut „costumul perfect”, muncă grea s-a dus în cabinetul terapeutului.

De ce recomandă terapia preventivă

Chris a dezvăluit în podcastul „Literally! With Rob Lowe” că terapia premaritală a fost salvarea lor.

„Dacă ești cineva care se gândește să se căsătorească, ar trebui să urmezi asta. Îți pun întrebări la care nici nu te-ai gândi să răspunzi până nu ești căsătorit de opt ani și apoi apare ceva și ești gen: «Cum adică? Asta e ceea ce crezi tu despre asta?» Și apoi trebuie să negociezi atunci, ca și cum ai renegocia fiecare mină terestră.” – Chris Pratt, actor

Te-ai gândit vreodată la asta? Terapia nu e doar pentru momentele de criză. E o hartă pentru viitor.

Actorul a explicat că înveți despre „cele 300 de potențiale mine terestre și le dezamorsezi dinainte”. logica lor e simplă: „În acest fel, dacă ai o problemă, vorbești despre ea și o rezolvi, pe fiecare în parte. Dacă sunteți de acord, mergeți mai departe. Dar dacă există lucruri asupra cărora nu sunteți de acord, le discutați și faceți muncă pentru a înțelege: «De ce gândești așa?» cu acest terapeut care practic dezamorsează o bombă, dar într-un mod care nu va provoca o ceartă sau un conflict”.

Adevărul e că o relație solidă se construiește pe conversații incomode, purtate la timpul lor. Câți dintre noi vor avea curajul să pună aceste întrebări grele înainte să ajungă în fața altarului.