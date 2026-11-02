Feminismul de azi urmărește ca femeile și bărbații să aibă șanse egale, inclusiv la angajare, plată și promovare. În România, dacă ești dezavantajată din cauza sexului sau hărțuită la serviciu, poți sesiza angajatorul și, după caz, poți cere în instanță drepturile pierdute și despăgubiri.

Egalitatea de șanse nu promite tuturor același post sau salariu. Ea cere ca sexul, sarcina ori folosirea unui drept legat de familie să nu fie motive pentru a trata un om mai rău.

Cinci prejudecăți despre feminism și drepturile tale

Feminismul este împotriva bărbaților

Feminismul cuprinde mai multe idei și forme de acțiune împotriva inegalităților dintre femei și bărbați. În România, Legea nr. 202/2002 protejează egalitatea de șanse la muncă și drepturile legate de concediul paternal și de îngrijirea unei persoane apropiate. Un tată nu poate fi tratat mai rău la serviciu pentru că a folosit un astfel de drept.

Dacă drepturile sunt în lege, problema a dispărut

Potrivit Eurostat, în 2025, 59,5% dintre femeile din România aveau un loc de muncă. Rata de ocupare a bărbaților era cu 18,7 puncte procentuale mai mare decât cea a femeilor. Indicatorul privește participarea la muncă, nu stabilește că un anumit angajator a discriminat. Nici existența unui drept în lege nu dovedește că fiecare persoană îl poate folosi fără piedici.

Egalitatea înseamnă să ignori nevoile diferite

Egalitatea de șanse ține seama și de nevoi diferite. Legea permite măsuri temporare pentru reducerea unui dezavantaj, fără ca acestea să însemne angajare sau promovare automată. O cerință legată de sex poate fi admisă pentru un post numai dacă este cu adevărat necesară acelei munci și nu merge mai departe decât trebuie.

Feminismul cere promovări fără să conteze munca

La angajare, evaluare și promovare, angajatorul nu poate dezavantaja o persoană din cauza sexului. Pentru muncă de valoare egală, legea cere venituri egale; protecția privește și accesul la cursuri, beneficii și condiții de muncă.

Eurostat a estimat că, în România, în 2024, bărbații câștigau, în medie, cu 3,7% mai mult decât femeile pentru o oră de muncă, înainte de taxe. Cifra este provizorie și nu compară, de una singură, salariile a două persoane care fac aceeași muncă. La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, procentul nu poate fi folosit pentru calculul unei despăgubiri: instanța stabilește suma în funcție de prejudiciul dovedit.

Hărțuirea există doar dacă cineva te atinge

Mesajele sexuale nedorite, comentariile despre corp și invitațiile repetate pot fi hărțuire sexuală, chiar fără atingere. Umilirile, gesturile sau conduita ostilă care afectează demnitatea, sănătatea ori viitorul profesional pot fi hărțuire morală. Faptele pot fi reclamate indiferent dacă vin de la un superior sau de la un coleg.

Cum recunoști un tratament nedrept la serviciu

Respingerea unei candidate pentru că este femeie, deși se află într-o situație comparabilă cu un alt candidat, poate fi discriminare directă. Există și discriminare indirectă: o regulă aparent egală pentru toți dezavantajează un sex și nu are o justificare potrivită și necesară. O diferență de rezultat nu dovedește singură încălcarea legii.

La angajare, unei candidate nu i se poate cere un test de graviditate sau promisiunea că nu va rămâne însărcinată. Un tratament mai rău legat de sarcină, concediul de maternitate, concediul pentru creșterea copilului, concediul paternal, concediul de îngrijitor ori cererea unui program flexibil poate fi discriminare. După revenirea din aceste concedii, salariatul are dreptul la ultimul loc de muncă sau la unul echivalent și la cel puțin cinci zile lucrătoare de sprijin pentru revenirea profesională.

Unde faci sesizarea și ce pregătești

Angajatorii privați și instituțiile publice trebuie să aibă o persoană sau o comisie care primește sesizările de hărțuire. Regulile din metodologia aprobată prin HG nr. 970/2023, modificată în 2025, cer ascultarea separată a persoanei care reclamă, a celei reclamate și, când este nevoie, a martorilor. Raportul de caz se face în cel mult șapte zile lucrătoare, iar procedura internă se încheie în cel mult 45 de zile lucrătoare.

Notează faptele în ordine, cu datele și locul în care s-au petrecut. Păstrează mesajele, documentele, capturile, înregistrările relevante și datele martorilor. Caută în regulile angajatorului persoana responsabilă sau comisia. Trimite sesizarea în scris ori electronic sau fă-o verbal; pentru o sesizare verbală se întocmește un proces-verbal. Cere număr de înregistrare și, dacă ai nevoie, măsuri de protecție. Pentru discriminare, poți trimite petiția către CNCD în cel mult un an de la faptă sau de când ai aflat de ea. Include ce s-a întâmplat, când, cine este reclamat, legătura cu sexul sau alt criteriu de discriminare, martorii și probele. CNCD poate sancționa discriminarea, dar nu acordă despăgubiri. Pentru încălcări ale legii muncii, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă, inclusiv prin poștă sau e-mail. Reclamația este confidențială, iar inspectorii pot face un control, dar nu soluționează litigiul individual în locul instanței. Pentru drepturi pierdute, anularea unei măsuri sau despăgubiri, poți merge la tribunal. Sesizarea CNCD sau a inspectorilor de muncă nu este o etapă obligatorie înaintea instanței.

Nu este nevoie de un dosar cu acte într-un format unic pentru toate aceste căi. Pentru sesizarea internă și petiția către CNCD sunt utile descrierea faptelor, datele, mesajele, alte documente și martorii; pagina CNCD cere și datele persoanei reclamate, datele petentului și semnătura. Într-un caz de hărțuire morală la muncă, persoana care reclamă prezintă elementele de fapt, iar angajatorului îi revine sarcina probei; intenția de a face rău nu trebuie dovedită.

Termenele pe care nu trebuie să le amesteci

Procedura angajatorului nu oprește termenele pentru CNCD sau tribunal. Pentru anumite măsuri privind contractul de muncă, inclusiv cele legate de încheierea sau încetarea lui, termenul este de 45 de zile calendaristice. Zilele calendaristice includ și weekendurile, spre deosebire de zilele lucrătoare din procedura internă.

Calea Termen La ce se referă Raport intern Cel mult 7 zile lucrătoare Raportul de caz, nu răspunsul final Anchetă internă Cel mult 45 de zile lucrătoare Soluționarea sesizării de hărțuire CNCD Cel mult 1 an De la faptă sau de când ai aflat de ea Tribunal Cel mult 3 ani Discriminare pe criteriu de sex la muncă Tribunal 3 ani Drepturi salariale neacordate Tribunal 45 de zile calendaristice Anumite măsuri privind contractul

O plângere pentru discriminare pe criteriu de sex la muncă poate ajunge la tribunal după ce angajatorul a fost sesizat și nu a rezolvat situația, fără ca persoana să fie obligată să treacă prin CNCD. Instanța poate acorda despăgubiri și poate dispune restabilirea situației, în condițiile legii. Cererile privind discriminarea și conflictele de muncă sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Un model scurt de sesizare internă

O salariată care primește mesaje sexuale nedorite de la un coleg poate nota când le-a primit, poate păstra mesajele și poate cere angajatorului să cerceteze faptele. Dacă angajatorul nu rezolvă cazul, ea poate folosi probele pentru o petiție la CNCD ori pentru o acțiune la tribunal, fără să aștepte expirarea anchetei interne atunci când are și o măsură privind contractul de contestat.

Model: „Către persoana responsabilă sau comisia pentru sesizările de hărțuire. Vă sesizez următoarele fapte: [descrie, în ordine, ce s-a întâmplat, când, unde și cine a fost implicat]. Atașez [mesaje sau alte probe] și indic următorii martori: [nume, dacă există]. Solicit cercetarea faptelor, păstrarea confidențialității, un număr de înregistrare și măsurile de protecție necesare. [Nume, date de contact și data, dacă sesizarea nu este anonimă].”

Întrebări frecvente

Pot reclama hărțuirea fără să îmi spun numele?

Da, o sesizare anonimă către angajator poate fi analizată dacă descrie fapte concrete de hărțuire. Din 1 decembrie 2024, astfel de petiții nu mai sunt respinse automat. Pentru petiția către CNCD sunt cerute datele persoanei care reclamă și semnătura.

Ce fac dacă șeful mă pedepsește după reclamație?

Un tratament mai rău ca reacție la o reclamație pentru discriminare este interzis. Păstrează dovada măsurii și urmărește separat termenul pentru tribunal dacă îți afectează contractul sau salariul.

Pot cere salariul unui coleg ca să îl compar cu al meu?

Dreptul la plată egală pentru muncă de valoare egală nu înseamnă automat că primești salariul nominal al colegului. Pentru o sesizare poți folosi documentele tale și date statistice relevante.

Angajatorul poate întreba la interviu dacă vreau copii?

Legea nu oferă aici o listă a tuturor întrebărilor despre viața de familie care pot fi puse la interviu. Angajatorul nu poate cere un test de graviditate sau promisiunea că nu vei rămâne însărcinată, iar folosirea răspunsului pentru a te exclude poate susține o sesizare pentru discriminare.

Pot fi concediată dacă rămân însărcinată după ce schimb serviciul?

Concedierea pe durata sarcinii este interzisă dacă angajatorul știa despre sarcină înainte să ia decizia. Legea prevede excepții pentru reorganizarea judiciară, falimentul sau dizolvarea angajatorului. Un anunț făcut în scris te ajută să dovedești când a aflat angajatorul.

Unde pot cere îndrumare dacă nu știu ce cale să aleg?

Linia gratuită a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse, 0800 500 333, funcționează permanent și oferă informații și îndrumare inclusiv pentru discriminarea de gen.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Legea nr. 202/2002; Codul muncii; OG nr. 137/2000; OG nr. 27/2002; metodologia aprobată prin HG nr. 970/2023; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; Inspecția Muncii; Eurostat; Asociația Feminism România.