Dua Lipa a intrat în rolul de mixolog și a creat un meniu de cocktailuri inspirate de melodiile ei preferate. Într-o sesiune inedită, artista a preparat băuturi pentru piese semnate de Sade, Elton John, dar și pentru propriul său hit, „Houdini”.

Martini murdar pentru Sade

Prima băutură de pe listă a fost un dirty vodka martini, fără vermut, inspirat de piesa „Smooth Operator” a iconicei artiste britanice Sade. Explicația lui Lipa este cât se poate de directă. „Când un martini este bun, pur și simplu te lovește – este fin, este delicios, iar să o asculți pe Sade în același timp pare momentul perfect”, a mărturisit cântăreața.

Energie lichidă pentru „Houdini”

Următorul pe listă a fost un White Russian reinterpretat, dedicat propriei piese „Houdini”, primul single de pe cel de-al treilea album al său, Radical Optimism. V-ați gândit vreodată la eficiență când preparați un cocktail? Ei bine, Dua Lipa a făcut-o. „Partea bună este că totul se întâmplă în pahar. Mai puțin de spălat, mai multă distracție”, a observat ea. Rețeta ei specială include un strop de Sambuca și, pe lângă Kahlúa, un shot de espresso rece. Iar rezultatul, la fel ca piesa gata de club, are „toată energia de care ai nevoie într-o zi”.

Un highball cu amintiri de la Dodger Stadium

A treia combinație este un highball, inspirat de hitul clasic „Benny and the Jets” al „dragului ei prieten” Elton John. E drept că asocierea nu e deloc întâmplătoare. „Am băut acest cocktail la Dodger Stadium când mă uitam la show-ul lui Elton de acolo, în seara de dinainte să cânt cu el”, a povestit Dua Lipa. Se pare că John a început concertul exact cu „Benny and the Jets” (de pe albumul său din 1973, Goodbye Yellow Brick Road).

Iar impactul a fost uriaș.

„Nimic nu mi-a dat mai mulți fiori ca acel moment”, a recunoscut artista.

Lista surprizelor continuă

Numai că meniul nu se încheie aici. Printre alte asocieri creative dezvăluite de Dua Lipa se numără un Paloma pentru piesa „Sweet Dreams”, un Basil Smash pentru celebra „Toxic” și o Margarita pentru melodia „Frozen” a Madonnei. Până la urmă, fiecare melodie pare să aibă gustul ei specific.